Prosumatorii cer Guvernului cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie, printre care TVA de 5% pentru fotovoltaice

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE) cere Guvernului un pachet de cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie, printre care aplicarea unui TVA de 5% pentru sistemele fotovoltaice și eliminarea contribuţiei pentru cogenerare.

„Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE) a transmis prim-ministrului României, Ilie Bolojan, o scrisoare deschisă prin care solicită adoptarea urgentă a unui pachet de cinci măsuri concrete, capabile să reducă direct facturile de energie ale populaţiei şi companiilor chiar începând cu luna următoare. APCE salută iniţiativa Guvernului privind deblocarea accesului la reţele prin filtrarea avizelor tehnice de racordare (ATR), însă atrage atenţia că efectele acestei decizii se vor resimţi doar pe termen mediu şi lung, într-un interval estimat între 1 şi 3 ani. România are nevoie, în paralel, de măsuri imediate care să reducă presiunea costurilor la energie asupra cetăţenilor şi mediului economic”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Astfel, APCE solicită eliminarea, prin Ordonanţă de Urgenţă, a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, cunoscută public drept „taxa de cogenerare”, pe care o consideră o subvenţionare mascată, regresivă şi ineficientă, suportată de toţi consumatorii de energie electrică din România, indiferent dacă beneficiază sau nu de sisteme centralizate de încălzire.

Totodată, APCE subliniază că această taxă nu reprezintă o obligaţie europeană şi că, deşi a fost colectată timp de peste 14 ani, nu a condus la modernizarea sau retehnologizarea sistemelor pentru care a fost instituită, fiind utilizată în principal pentru acoperirea unor cheltuieli ineficiente.

„APCE a obţinut de la Comisia Europeană un document juridic care confirmă faptul că eliminarea acestei taxe nu ar încălca legislaţia europeană şi nu ar genera consecinţe de infringement, document pe care îl punem la dispoziţie”, susţine sursa citată.

Pe de altă parte, asociaţia prosumatorilor propune aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru toate componentele sistemelor fotovoltaice, inclusiv baterii, montaj şi service. În numeroase state europene, precum Germania, Olanda, Austria, Croaţia, Irlanda, Regatul Unit şi Danemarca, se aplică TVA zero sau cote reduse pentru aceste investiţii, iar România trebuie să utilizeze instrumentele fiscale permise de legislaţia europeană pentru accelerarea tranziţiei energetice, a explicat APCE.

În plus, organizaţia cere modernizarea urgentă a legislaţiei astfel încât cetăţenii care locuiesc la blocuri să poată beneficia real de energia produsă pe acoperişurile imobilelor sau prin kituri fotovoltaice de balcon.

„În prezent, cetăţenii care locuiesc la blocuri nu pot beneficia în mod real de energia produsă pe acoperişurile imobilelor, din cauza unei legislaţii care favorizează exclusiv furnizorii de energie. De asemenea, românii care locuiesc la bloc sunt împiedicaţi de o legislaţie învechită să instaleze kituri fotovoltaice de balcon, care ar putea reduce semnificativ consumul diurn şi facturile la energie. În Germania există deja peste un milion de astfel de kituri instalate”, se mai arată în comunicat.

APCE atrage atenţia că o parte semnificativă din energia produsă de prosumatori şi consumată local nu tranzitează reţelele operate de Transelectrica, însă costurile aferente continuă să fie incluse în facturile consumatorilor.

Potrivit calculelor prezentate de asociaţie, transportatorul naţional a încasat peste 46 milioane de euro în anii 2024 şi 2025 pentru servicii care nu au fost prestate în mod efectiv dar au fost plătite de toţi consumatorii de energie din România.

„România are nevoie de măsuri rapide, echitabile şi eficiente pentru reducerea costurilor la energie. Cetăţenii şi companiile nu mai pot suporta taxe ascunse, întârzieri legislative şi blocaje administrative care favorizează vechi modele economice în detrimentul modernizării. APCE îşi exprimă întreaga disponibilitate de a participa la un dialog instituţional şi tehnic cu Guvernul României pentru implementarea acestor măsuri în beneficiul tuturor românilor”, subliniază comunicatul APCE, semnat de preşedintele organizaţiei, Dan Pîrşan.

