Prosumatorii, îndemnați să nu mai vândă ieftin energia către furnizori: „Dacă nu este plătită corect, o păstrăm și o consumăm”

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) le recomandă celor care produc energie electrică să-și stocheze surplusul în baterii și să-l folosească pentru consumul propriu, în loc să îl livreze automat în rețea. Asociația susține că prosumatorii vând energie ieftină furnizorilor, în timp ce prețurile de pe piața spot au ajuns la 307 euro/MWh.

„Fiecare kWh stocat și consumat acasă este un kWh pe care nu îl mai cumpărați de la furnizor. Dacă energia noastră nu este plătită corect, o păstrăm și o consumăm”, atrage atenția APCE.

„Asociația Prosumatorilor recomandă tuturor prosumatorilor care au posibilitatea tehnică și financiară să se refugieze în STOCARE, astfel încât energia produsă în surplus să fie folosită atunci când panourile nu produc: ziua produceți și încărcați bateriile. Nu mai oferiți automat surplusul vostru furnizorului. Seara și noaptea consumați energia voastră, în loc să o cumpărați înapoi la prețuri care includ tarife de rețea, taxe și marja furnizorului”, se arată într-un comunicat al asociației.

Reprezentanții APCE le recomandă prosumatorilor să dimensioneze corect investiția în baterii. Capacitatea acestora ar trebui aleasă în funcție de consumul real de seară și de noapte, precum și de surplusul zilnic de energie. Asociația recomandă și calcularea perioadei de amortizare înainte de achiziție, subliniind că fiecare gospodărie are propria ecuație economică.

„Stocarea este, astăzi, cea mai puternică formă de independență energetică pe care o au prosumatorii. APCE va continua să lupte pentru drepturile prosumatorilor. Energia este a voastră. Decideți voi cine beneficiază de ea!”, se menționează în comunicat.

Prosumatorii și parcurile fotovoltaice, surse de energie ieftină

APCE atrage atenția că prețul energiei electrice a ajuns la 307 euro/MWh pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și susține că prosumatorii și parcurile fotovoltaice reprezintă surse de energie ieftină pentru furnizori în timpul zilei.

În ultimele zile, prețul mediu al energiei electrice pe PZU a ajuns la 1.639 de lei/MWh, echivalentul a aproximativ 307 euro/MWh, după mai multe creșteri consecutive, potrivit datelor citate de asociație.

„În septembrie, prețul spot de la București a fost de două ori mai mare decât în septembrie 2025. Iar în spatele acestor cifre stă un adevăr pe care furnizorii nu îl spun public: o mare parte din energia pe care o vând românilor este completată cu energia ieftină a prosumatorilor. Dintre cei 400.000 de prosumatori din România, peste 200.000 au stocare. Cu cât va crește această capacitate de stocare, cu atât energia noastră va fi mai valoroasă pentru furnizori”, se precizează în comunicat.

Tranzacțiile de pe piața spot reprezintă 32% din consumul național

APCE arată că, potrivit celor mai recente date ale operatorului pieței de energie OPCOM, tranzacțiile de pe PZU au reprezentat 32% din consumul național de energie electrică.

Potrivit asociației, furnizorii din România cumpără de pe piața spot, cu o zi înainte de livrare, între 30% și 35% din energia pe care o livrează, în loc să o contracteze din timp, pe termen lung, direct de la producători, la prețuri predictibile și mai mici.

„Aceasta nu este o fatalitate a pieței. Este o alegere comercială. Iar când piața o ia razna — ambele reactoare de la Cernavodă oprite, hidrocentralele producând foarte puțin, vânt slab, gaze scumpe și prețuri de peste 300 euro/MWh în toată regiunea — nota de plată ajunge, inevitabil, tot la consumatori”, susțin reprezentanții asociației.

Conducerea APCE afirmă că furnizorii s-au obișnuit cu un privilegiu pe care, în opinia sa, nicio bancă din lume nu l-ar acorda: o linie de credit fără dobândă, cu plata la doi ani. Potrivit asociației, energia injectată de prosumatori în rețea este preluată și vândută de furnizori, în timp ce decontarea surplusului poate avea loc după o perioadă de până la 24 de luni.

„Sutele de mii de prosumatori ai României finanțează astfel, fără voia lor, activitatea furnizorilor. Mai mult, în orele de zi, când panourile produc, energia prosumatorilor intră în portofoliul furnizorului la un preț pe care prosumatorul nu îl stabilește și care nu are nicio legătură cu cei 307 euro/MWh de pe PZU.

În timpul verii, când aveam excedent, toți furnizorii plângeau «în cor» că plătesc o sumă imensă pentru prosumatori. Acum, când energia se vinde și cu 1,3 lei/kWh la prânz, nu mai auzim de la furnizori că prețul plătit prosumatorilor este mare. Pentru APCE, concluzia este limpede: pe timp de zi, una dintre cele mai ieftine surse de energie ale furnizorilor sunt prosumatorii”, susțin reprezentanții asociației.

Aceștia afirmă că, în ultima perioadă, tot mai mulți furnizori recurg la marja de furnizare și la diverse mecanisme contractuale pentru a achiziționa energia prosumatorilor la prețuri cât mai mici. APCE critică și normele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), despre care susține că permit mecanisme care diminuează valoarea energiei livrate de prosumatori, în loc să-i protejeze pe cei care au investit din fonduri proprii în producerea energiei verzi.

Asociația precizează că a contestat aceste mecanisme și că va continua să le conteste pe toate căile legale.

„Noi am plătit panourile. Noi am plătit invertoarele. Noi producem și noi injectăm energie în rețea. Iar furnizorii și ANRE ne tratează ca pe o linie de credit gratuită și ca pe un depozit de energie ieftină din care se servesc după pofte și după interese. Ajunge! Nu putem fi la nesfârșit sursa ieftină de creditare și de energie a nimănui”, a declarat Dan Pîrșan, președintele APCE.

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Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat recent că, la 31 august 2026, în România erau înregistrați 385.791 de prosumatori, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW. Dintre aceștia, peste 150.000 dețineau și instalații de stocare a energiei.

Județele cu cei mai mulți prosumatori erau Ilfov, cu 21.647, Timiș, cu 18.262, și Bihor, cu 17.637.

Instituția a mai precizat că 349.099 dintre prosumatorii înregistrați erau persoane fizice, cu o putere instalată totală de 2.214,26 MW.

Editor : C.A.