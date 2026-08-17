Premierul Ilie Bolojan este destinatarul unei scrisori deschise din partea unui prosumator, care susține că statul ar încerca, într-un fel, să naționalizeze energia stocată în baterii de românii care și-au plătit echipamentele din banii lor. Jurnalistul și prosumatorul George Buhnici îi reproșează premierului că mai mult vorbește despre reforme, decât le produce și că nu ajută deloc românii cu spirit de inițiativă care au vrut să devină independenți energetic și care au ajutat, la rândul lor, statul, în această perioadă complicată. „Dispecerizarea este o idee foarte bună. Întrebarea este cum o facem. (...) Dacă vrei să-mi controlezi bateria, plătește-mă rezonabil”, este mesajul lui Buhnici către autorități, transmis în direct la Digi24.

George Buhnici este de părere că România ar trebui să folosească mai eficient capacitățile de stocare instalate deja de populație, însă consideră că prosumatorii trebuie recompensați atunci când energia din bateriile lor este folosită pentru echilibrarea sistemului energetic. Buhnici a explicat că nu se opune principiului dispecerizării, ci modului în care acesta ar putea fi aplicat și, în special, condițiilor în care prosumatorii ar pune energia stocată la dispoziția sistemului.

„Dispecerizare este o idee foarte bună. Întrebarea este cum o facem. O facem ca în secolul trecut sau o facem poate cum face deja Australia de bunăvoie? Dacă vrei să-mi controlezi bateria, OK, dar plătește-mă rezonabil pentru chestia asta”, a declarat jurnalistul.

El susține că sute de mii de români au investit din fonduri proprii în sisteme fotovoltaice și baterii, iar aceste capacități pot deveni o resursă importantă pentru sistemul energetic.

„Cu siguranță oamenii vor contribui de bunăvoie, dar nu veni acum, după ce ani la rând cu toții am investit. Prosumatorii au investit undeva spre 2,5 miliarde în baterii și în sistemele lor”, a afirmat Buhnici.

„Trebuie să fim plătiți pe măsură”

În opinia sa, folosirea energiei stocate în bateriile prosumatorilor trebuie să fie însoțită de un mecanism clar de remunerare.

„Pe mine mă interesează adaosul, pentru că pe termen lung este total nesustenabil să tot răscumpărăm energia noastră de la prânz acolo, mult mai scump”, a spus el.

Buhnici a susținut că România ar putea transforma capacitățile de stocare instalate în gospodării într-o resursă suplimentară pentru sistem, mai ales în perioadele în care energia este mai scumpă și este nevoie de echilibrarea producției și consumului.

„Prosumatorii vor ajuta, fie că le cerem sau nu, când prețul este sus”, a afirmat jurnalistul.

El a dat drept exemplu modelul din Australia, unde proprietarii de baterii sunt stimulați să participe la echilibrarea sistemului energetic.

„În Australia aveau aceeași problemă ca noi și statul a zis: OK, cum o rezolvăm? Ne ducem la oamenii care vor să își pună baterii acasă și le-a subvenționat 30% din valoare, după care, da, poți dispeceriza”, a explicat Buhnici.

„Să le facem moderne, ca în 2026”

Buhnici consideră că prosumatorii pot deveni parte importantă din soluția pentru problemele de echilibrare a sistemului energetic, dacă există un mecanism prin care participarea lor să fie avantajoasă.

„Când vom avea din ce în ce mai multe fabrici virtuale de curent, o să ne punem curentul laolaltă. Ne dispecerizăm noi, dacă e nevoie, în tot felul de grupuri din astea de cooperative, de producție”, a spus el.

În final, jurnalistul a pledat pentru un sistem în care prosumatorii să fie tratați ca parteneri ai rețelei, nu doar ca beneficiari ai acesteia: „Nu ne faceți ca înainte de '89. Hai să le facem cumva sustenabile, hai să le facem cumva liberale, hai să le facem moderne, hai să-l facem ca în 2026”.

El i-a adresat o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, în care susține că cei care au investit în astfel de sisteme nu ar trebui tratați drept o problemă pentru sistemul energetic, ci ca parte a soluției.

„360.000 de familii și-au pus banii și pielea la bătaie, iar acum li se cere să predea cheile sistemelor. Prosumatorii nu sunt însă problema”, își începe Buhnici scrisoarea adresată premierului.

Potrivit acestuia, prosumatorii au instalat împreună peste 4.000 MW, iar investițiile făcute de aceștia au contribuit la dezvoltarea rapidă a producției descentralizate de energie.

„Mi-am pus banii și pielea la bătaie, la fel ca peste 360.000 de români care au instalat împreună peste 4.000 MW”, afirmă Buhnici, explicând că investiția a fost făcută inclusiv pentru reducerea dependenței de alte surse de energie.

El amintește și declarațiile făcute anterior de Bolojan privind dezvoltarea capacităților de stocare și critică modul în care este prezentată acum ideea de dispecerizare a echipamentelor prosumatorilor.

Scrisoarea vine în contextul în care Guvernul discută soluții pentru creșterea capacității de stocare și pentru folosirea mai eficientă a resurselor disponibile în sistemul energetic.

Bolojan vrea prosumatori cu baterii: „În doi-trei ani, prețul energiei va scădea”

Premierul demis Ilie Bolojan susține că România poate depăși în următorii ani problemele actuale din sistemul energetic prin investiții în capacități de producție și stocare. El propune ca racordarea noilor prosumatori cu panouri fotovoltaice să fie condiționată de instalarea unor baterii de stocare.

Potrivit lui Bolojan, măsura ar contribui la reducerea problemelor care apar în perioadele cu un consum ridicat de energie la nivel național.

„Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panouri fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul demis consideră că este nevoie de investiții în noi capacități de producție și stocare, inclusiv în energie pe gaz și nucleară.

Bolojan a pledat, de asemenea, pentru modificări legislative și pentru profesionalizarea zonei de decizie din energie, afirmând că numirile nu ar trebui făcute pe criterii politice sau clientelare.

„Pentru asta trebuie să discutăm ce e de făcut, să agreăm un calendar de modificări legislative, de abordări, să susținem profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice”, a spus el.

În opinia sa, efectele acestor măsuri ar putea fi vizibile într-un interval de doi-trei ani.

„În felul acesta, în doi-trei ani de acum înainte vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și prețul energiei va scădea”, a mai declarat Bolojan.

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Editor : C.A.