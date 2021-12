Prosumatorii vor fi compensați pentru cantitatea de energie livrată în rețea. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență în acest sens

Guvernul a adoptat, joi, o ordonanţă de urgenţă care prevede, printre altele, că prosumatorii vor avea parte de compensarea cantitativă a energiei generate şi livrate în reţea cu cea consumată, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei. Astfel, prosumatorii vor beneficia de compensare cantitativă, iar furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze energia electrică, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW.

Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

Autorităţile publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.

Prosumatorii persoane fizice pot desfăşura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unităţile de producere a energiei electrice pe care le deţin fără înregistrarea şi autorizarea funcţionării acestora.

Operatorii de distribuţie de energie electrică sunt obligaţi să realizeze racordarea prosumatorilor şi a autorităţilor publice în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

Obligațiile furnizorilor de energie electrică

Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferenţa între cantitatea de energie consumată şi cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea;

să reporteze în facturile prosumatorilor, în situaţia în care cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferenţa între cantitatea livrată şi cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 luni de la data facturării.

Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată conform alin. (1) la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;

să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată şi energia electrică consumată din reţea.

Până când se va face compensarea prosumatorilor

Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalaţii cu o putere de până în 200 kW va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor şi acţiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Naţional Energie şi Schimbări Climatice.

Totodată, primăriile pot cofinanţa proiectele de extindere a reţelelor de gaze naturale, iar branşare la reţelele de energie şi gaze naturale va fi gratuită pentru toţi clienţii casnici.

„Ne dorim să încurajăm cât mai mulţi români să îşi instaleze surse de producere a energiei electrice verzi şi astfel să fie compensaţi. Totodată, au fost realizate o serie de modificări mult aşteptate legate de finanţarea proiectelor de dezvoltare a reţelelor de transport al energiei şi gazelor naturale, dar şi clarificări cu privire la costurile cu branşarea clienţilor casnici. Adoptarea OUG-ului a fost o prioritate, inclusiv în programul de guvernare”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei.

Această OUG era necesară şi pentru transpunerea Directivei 944 a Uniunii Europene privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică.

Ce trebuie să facă distribuitorii de energie electrică

Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure, în limita planurilor anuale de investiţii, finanţarea şi realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a reţelei electrice de distribuţie în vederea racordării tuturor solicitanţilor aflaţi în perimetrul concesionat, în condiţii de eficienţă economică. Operatorii de distribuţie întocmesc planurile anuale de investiţii luând în considerare şi solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism.

Pentru cererile de racordare şi branşare ale solicitanţilor, operatorul de distribuţie are obligaţia ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluţia tehnică de racordare. Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea şi execuţia racordării şi/sau branşamentului. Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de execuţie şi punerea în funcţiune a racordului/branşamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuţie are obligaţia încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuţie. Punerea în funcţiune a racordului/branşamentului şi montarea aparatelor/echipamentelor de măsură se va realiza în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările ANRE.

În cazul clienţilor casnici, la punerea în funcţiune a branşamentului, operatorul de distribuţie va rambursa solicitantului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare şi execuţie a branşamentului, până la o valoare medie a unui branşament, stabilită conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursată clientului casnic.

Alte prevederi importante din OUG

Printre prevederile importante se numără:

Concedentul serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale/UAT poate decide extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localităţi aparţinătoare unităţii administrative teritoriale din cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul a fost deja concesionat.

Extinderea zonei concesionate se realizează prin act adiţional la contractul de concesiune încheiat cu concesionarul din zona respectivă, act adiţional ce se transmite către ANRE în termen de 30 zile calendaristice de la semnare.

Finanţarea extinderii reţelelor de gaze naturale se face, în principal, de către concesionar din fondurile proprii, în limita planurilor anuale de investiţii şi prioritizate în condiţii de eficienţă economică.

Investiţiile realizate de operatorii de distribuţie în conformitate cu prevederile prezentului articol reprezintă investiţii în active reglementate, iar recuperarea acestora se realizează prin tarifele de distribuţie, conform reglementărilor ANRE.

Pentru extinderea serviciului de interes general de distribuţie a gazelor naturale autorităţile locale/alte instituţii participă cu finanţări de terţă - parte inclusiv din bugetele locale, caz în care investiţiile susţinute nu se remunerează prin tarife reglementate.

