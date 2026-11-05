Racordare flexibilă, licențe temporare și reguli noi pentru partajarea energiei: cum se pregătește piața electricității din România

Furnizorii de energie electrică ar urma să ofere, la cererea clienților, contracte cu preț fix pe cel puțin un an și contracte cu prețuri dinamice celor care au contoare inteligente funcționale, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență de modificare a Legii energiei, analizat de Digi24.ro. Documentul, publicat de Ministerul Energiei în dezbatere pe 4 noiembrie, propune și licențe temporare pentru capacități noi de producție și stocare, racordare flexibilă în zonele cu rețele aglomerate, reguli pentru partajarea energiei și noi obligații pentru furnizori și producători.

Ministerul a motivat schimbările prin necesitatea transpunerii unei directive europene privind organizarea pieței energiei electrice. Nota de fundamentare menționează că România se confruntă cu proceduri de infringement pentru netranspunerea completă a unor dispoziții.

Furnizorii ar trebui să ofere contracte fixe și dinamice

La cererea clienților, furnizorii ar urma să ofere contracte standardizate pe durată determinată, de cel puțin un an, cu preț fix. Clienții care au un contor inteligent funcțional ar putea solicita și contracte cu prețuri dinamice, care reflectă variațiile de pe piețele spot, inclusiv de pe piața pentru ziua următoare și cea intrazilnică.

Înainte de încheierea sau prelungirea unui astfel de contract, furnizorul ar trebui să trimită clientului un rezumat al clauzelor, într-un limbaj clar și concis. Acesta ar include prețul final și defalcarea facturii, precizarea dacă tariful este fix, variabil sau dinamic, precum și datele de contact pentru serviciul de asistență. Furnizorul ar trebui să explice și avantajele, costurile și riscurile contractului ales.

Prețul fix ar urma să rămână neschimbat pe durata contractului, însă factura finală s-ar putea modifica dacă se schimbă taxele, impozitele sau alte componente reglementate prin acte normative. Furnizorul nu ar putea modifica unilateral condițiile contractului fix și nici nu l-ar putea încheia înainte de termen, cu excepțiile prevăzute de lege.

Proiectul prevede o posibilă derogare pentru furnizorii cu peste 200.000 de clienți. La cererea acestora, ANRE ar putea acorda o scutire de cel mult 12 luni de la obligația de a oferi contracte cu preț fix, dacă furnizorul oferă exclusiv tarife dinamice, dacă derogarea nu afectează concurența sau dacă cel puțin 60% dintre contractele sale sunt deja cu preț fix și pe durată determinată.

ANRE ar urma să monitorizeze evoluția acestor oferte, riscurile pentru consumatori și comisioanele de încetare a contractelor. Autoritatea ar trebui să publice anual, până la 31 iulie, un raport despre ofertele cu prețuri dinamice, efectele asupra facturilor și volatilitatea tarifelor. Rapoartele ar urma să fie realizate timp de zece ani, începând din 2027.

Licențe temporare pentru producție și stocare

Pentru capacitățile noi sau retehnologizate de producție și stocare, ANRE ar putea acorda o licență temporară de exploatare comercială. Aceasta ar permite titularului să producă energie, să o evacueze în rețea și să o vândă pe piața angro înainte de obținerea licenței definitive.

Licența ar putea fi acordată în baza unui certificat de conformitate tehnică temporar și a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune. Ar fi valabilă cel mult 60 de zile de la data recepției și ar înceta mai devreme dacă expiră certificatul tehnic. ANRE ar putea să o suspende sau să o retragă dacă titularul nu depune certificatul de racordare ori nu îndeplinește condițiile pentru licența definitivă.

Racordare flexibilă în zonele fără capacitate disponibilă

Proiectul introduce acorduri flexibile de racordare pentru zonele în care capacitatea rețelei este limitată sau inexistentă. În baza lor, o instalație ar putea fi conectată cu limite privind cantitatea de energie pe care o poate evacua în rețea sau absorbi din aceasta, în funcție de intervalul de timp.

Acordul ar trebui să precizeze capacitatea fermă și cea flexibilă, tarifele de rețea și de racordare, durata și data estimată pentru asigurarea întregii capacități ferme solicitate. Utilizatorul care alege racordarea flexibilă ar trebui să instaleze, pe cheltuiala sa, un sistem certificat de control al puterii.

Racordarea flexibilă nu ar trebui să întârzie lucrările de consolidare a rețelei. După dezvoltarea acesteia, trecerea la un acord ferm ar urma să se facă după criterii clare și transparente. În zonele în care ANRE consideră că extinderea rețelei nu este cea mai eficientă soluție, acordul flexibil ar putea deveni o soluție permanentă, inclusiv pentru instalațiile de stocare.

Operatorii de rețea ar trebui să publice cel puțin trimestrial informații despre capacitatea disponibilă și posibilitatea unor racordări flexibile. Ar urma să ofere și depunerea online a cererilor și documentelor, iar în cel mult trei luni să comunice stadiul și soluționarea cererilor de racordare.

Obligații noi pentru producători și furnizori

Până la 31 decembrie 2027, producătorii ar trebui să tranzacționeze cel puțin 50% din producția anuală pe piețe organizate, altele decât cele pentru ziua următoare, intrazilnică și de echilibrare. Sunt exceptați producătorii care au exclusiv capacități eoliene, solare, microhidrocentrale sau de cogenerare de înaltă eficiență. Contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a ordonanței ar urma să fie deduse din cantitatea asupra căreia se aplică procentul.

Furnizorii ar trebui, la rândul lor, să acopere cel puțin 30% din energia necesară clienților din portofoliu prin producție proprie sau prin contracte la termen încheiate pe piețe organizate, altele decât cele pentru ziua următoare, intrazilnică și de echilibrare. Și în acest caz, proiectul prevede deducerea cantităților aferente contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a noilor reguli.

Achizitor unic pentru energia folosită în rețele

Operatorii de distribuție și operatorul de transport ar putea mandata, în mod voluntar, un achizitor unic pentru cumpărarea energiei necesare acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor. Este energia folosită sau pierdută în funcționarea sistemului.

Achizitorul ar putea cumpăra energia pe piața angro, inclusiv prin contracte bilaterale negociate direct, pe termen lung. Mecanismul ar putea acoperi până la 70% din consumul propriu tehnologic al operatorilor participanți, iar costul energiei cumpărate astfel ar putea fi recunoscut în tarifele de transport și distribuție, în condițiile stabilite de ANRE. Până la 31 mai 2027, operatorii ar trebui să elaboreze procedurile de funcționare, pe care ANRE le-ar aviza.

Partajarea energiei și protecția consumatorilor vulnerabili

Clienții activi ar putea partaja energia regenerabilă produsă sau stocată în instalații proprii ori în instalații pentru care au primit drept de utilizare, gratuit sau contra cost. Partajarea ar urma să se desfășoare în aceeași zonă de distribuție, iar regulile de calcul și aplicare ar fi stabilite de ANRE.

Proiectul prevede și accesul consumatorilor vulnerabili la sistemele de partajare a energiei. În proiectele deținute de autorități publice, acestea ar trebui să le asigure accesul la energia partajată și să promoveze alocarea către ei a unei cantități care să reprezinte, în medie, cel puțin 10% din energia distribuită prin mecanism.

Pentru consumatorii vulnerabili și cei afectați de sărăcie energetică, proiectul introduce măsuri de protecție împotriva deconectării pentru neplata facturilor. Acestea pot include sprijin la plata facturilor, planuri alternative de plată și consiliere. Protecția nu șterge datoria și nici dreptul furnizorului de a recupera sumele restante.

Măsuri temporare în cazul unei crize de prețuri

Dacă la nivelul Uniunii Europene sau al unei regiuni este declarată o criză a prețurilor la energie electrică, Guvernul ar putea adopta măsuri temporare privind prețul energiei pentru IMM-uri. Pentru acestea, intervenția ar putea acoperi cel mult 70% din consumul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent și ar trebui să păstreze un stimulent pentru reducerea consumului.

În condiții excepționale, Guvernul ar putea stabili și prețuri sub nivelul costurilor pentru gospodării, microîntreprinderi și IMM-uri. În cazul gospodăriilor, măsura s-ar aplica pentru cel mult 80% din consumul mediu, iar furnizorii ar trebui compensați transparent și nediscriminatoriu.

După intrarea în vigoare a ordonanței, ANRE ar avea 60 de zile să adapteze reglementările. Proiectul îi mai cere autorității să publice, o dată la doi ani, un raport despre performanța rețelelor inteligente, primul fiind prevăzut pentru 2027, și să estimeze necesarul de flexibilitate al sistemului energetic pentru următorii 5-10 ani.

Editor : A.D.