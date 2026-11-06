Radu Burnete, consilier prezidențial: Sentimentul meu este că preţul energiei în România va reveni la normal în doi-trei ani

Preţul energiei în România va reveni la normal în doi-trei ani, iar din 2028 presiunea ar putea să nu mai apese atât de tare pe mediul de afaceri, a declarat, vineri, consilierul prezidenţial Radu Burnete, la cea de-a doua ediţie a Concordia Summit 2026.

„Iarna va fi dificilă şi nu doar în România, ci peste tot, pentru că piaţa globală de energie e foarte tensionată. Noi avem problemele noastre specifice, nu intru în ele, dar sentimentul meu este că în doi-trei ani preţul energiei în România va reveni undeva la normal. Sunt investiţii întârziate, care, cu chiu, cu vai, vor ajunge la final. S-au făcut investiţii semnificative în energie regenerabilă. Investim destul de mult în stocare, trebuie să investim mai mult în reţelele noastre, pentru că nu ţin pasul cu ceea se întâmplă în producţie. Va intra şi gazul din Neptun Deep în piaţa românească. Deci, sper ca din 2028 presiunea preţului la energie să nu mai apese atât de tare pe umerii dumneavoastră”, s-a adresat consilierul prezidenţial oamenilor de afaceri şi reprezentanţilor patronatelor, prezenţi la eveniment, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, în paralel, trebuie ţinute sub control cheltuielile statului.

„În acelaşi timp, dacă reuşim să ţinem sub control cheltuielile statului, să încheiem anul viitor cu un deficit undeva pe la cinci şi ceva, lucrurile ar trebui să înceapă să arate mai bine. Dacă se încheie războiul din Iran, dacă reuşim să avem un armistiţiu în Ucraina, vor veni şi vremuri mai bune”, a arătat Burnete.

Potrivit acestuia, România are nevoie de creştere economică în perioada următoare.

„Ca să putem să rezolvăm problema deficitului şi a datoriei care ne apasă, nu o putem face doar umblând la cheltuieli şi la venituri. Sigur, trebuie să facem asta. Nu avem de ales. Dacă nu reducem nivelul la care se împrumută statul român, vă veţi împrumuta mereu la dobânzi mult prea mari, necompetitive”, a explicat reprezentantul Preşedinţiei.

În context, el a pledat pentru susţinerea şi creşterea capitalului autohton.

„Ce surse de creştere ne rămân? Capitalul nostru autohton. Mai sunt şi altele. Să ştiţi că nu m-am coordonat cu colegii de la Concordia, când am lansat şi la Administraţia Prezidenţială un grup de lucru privind capitalul românesc şi cum îl punem mai bine în mişcare. Avem o piaţă de capital foarte subdezvoltată, instrumente rudimentare, lichiditate puţină. (...) Pentru o economie de dimensiunea noastră, în situaţia noastră, ăsta e un motor important de creştere economică. Avem nevoie ca mai mulţi bani care sunt astăzi în ţară să finanţeze business-uri româneşti mici, medii, mari. Dar şi aici sunt lucruri care trebuie reparate. Legislaţia trebuie simplificată, trebuie să creăm instrumentele astea mai sofisticate”, a subliniat consilierul prezidenţial.

La cea de-a doua ediţie a Concordia Summit 2026, lideri din mediul de afaceri, decidenţi politici, autorităţi de reglementare şi supraveghere şi parteneri europeni discută cum îşi transformă România atuurile (poziţia geostrategică, resursele energetice şi agricole, industria IT), în investiţii, exporturi şi locuri de muncă bine plătite.

Editor : Ș.R.