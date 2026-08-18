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Radu Miruță acuză PSD că a închis centralele de cărbune din Oltenia: „Acum se miră că nu mai e”

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Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Miruță prezintă deciziile privind grupurile de la CE Oltenia Miruță acuză PSD și în cazul Legii 197

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, acuză PSD că a decis, în perioada în care s-a aflat la guvernare, oprirea unor grupuri energetice de la Complexul Energetic Oltenia cu o putere totală de 1.635 MW. Într-o postare pe Facebook, el afirmă că responsabili sunt fostul premier Marcel Ciolacu și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, care „n-au mișcat un deget” pentru a opri închiderile, iar acum „se miră că nu mai e cărbunele”.

„1.635 MW de energie pe cărbune opriți la CE Oltenia pe vremea când decizia era la PSD: decizia premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Cum a închis PSD cărbunele din Gorj și Dolj și cum acum se preface că se miră de ce este închis. N-au mișcat un deget, n-au oprit vreo închidere (tot de ei votată), ba dimpotrivă: și-au îndesat oameni în funcții pentru a se îndestula pe spatele unei companii de stat tot de ei îmbolnăvită. Acum, când de 3 luni nu mai sunt la butoane, brusc se miră că nu mai e cărbunele, care a fost închis de ei când erau la decizie. Fără jenă încearcă să meargă printre oameni, dar, pe bună dreptate, oamenii îi huiduie”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

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Miruță prezintă deciziile privind grupurile de la CE Oltenia

Ministrul interimar al Apărării a prezentat apoi cronologia deciziilor despre care afirmă că au dus la oprirea unor capacități de producție de la Complexul Energetic Oltenia. El a început cu grupul 4 de la Turceni.

„Să o luăm pe rând, cu cifre, date și responsabili. Pe 26 martie 2026, ministrul Energiei de la PSD, Bogdan Ivan, a solicitat ANRE retragerea licenței de funcționare a grupului 4 de la Turceni. Da, acum câteva luni, PSD a dispus oprirea unui grup cu o putere instalată de 330 MW, jumătate dintr-un reactor nuclear de la Cernavodă. Au ieșit oamenii în stradă la Gorj, au mers la biroul ministrului PSD de la București. Nici nu i-a băgat în seamă”, a afirmat Miruță.

Acesta a continuat cu celelalte capacități și a susținut că 1.305 MW au fost opriți, trecuți în conservare sau în rezervă în perioada în care Marcel Ciolacu era premier.

„Mergem mai departe cu oprirea a 1.305 MW la CE Oltenia, când premier era Marcel Ciolacu, tot PSD. La 1 iunie 2023, grupul 3 Rovinari, de 330 MW, a fost închis definitiv, împreună cu planul de închidere a carierei Tismana, iar grupul 7 Turceni, tot de 330 MW, a fost trecut în conservare, împreună cu planul de închidere a carierei Jilț Sud. La 1 ianuarie 2024, grupul 7 Ișalnița, de 315 MW, a fost oprit și trecut în rezervă tehnică, iar grupul 4 Turceni, de 330 MW, a fost trecut în rezervă de capacitate”, a precizat acesta.

Miruță acuză PSD și în cazul Legii 197

O altă parte a mesajului lui Radu Miruță vizează condițiile de muncă ale angajaților din sectorul energetic și Legea 197. Ministrul a vorbit despre demersurile pentru recunoașterea grupelor speciale de muncă și despre parcursul acestora până la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Ani de zile, timp în care PSD a avut chiar premier din Gorj (Ponta), cu guverne peste guverne și majorități PSD, oamenilor nu le-au fost recunoscute grupele speciale de muncă. Din opoziție eu am reușit Legea 197. PSD inițial s-a împotrivit, apoi a blocat eliberarea adeverințelor și a pus piedici la casele de pensii. Am ajuns la ÎCCJ. Legea a fost declarată dreaptă, iar oamenii au câștigat recunoașterea grupelor de muncă, așa cum au muncit cu adevărat. I-au umilit, plimbându-i prin instanțe, dar au câștigat. Când au văzut că nu mai au ce bloca, la finalul lui 2024, PSD a decis să anuleze cu totul Legea 197. O lege care ajuta oameni pe principii corecte a fost anulată”, a scris Miruță.

În finalul postării, acesta și-a continuat criticile la adresa PSD și a afirmat că oamenii vor ajunge să distingă între cei care, în opinia sa, i-au indus în eroare și cei care le-au apărat interesele.

„Cu tot cu banii plătiți la presă, cu tot cu minciunile pe care le rostesc zilnic, poate, poate se transformă în adevăr, PSD trebuie să învețe că oamenii din țara asta nu sunt naivi. Și, chiar dacă mai târziu, își dau seama cine i-a dus cu preșul și cine chiar a luptat pentru interesul lor”, a concluzionat Miruță.

Editor : A.D.

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