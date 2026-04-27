Live TV

Rafinăria Petrotel ar trebui să înceapă să opereze. Bogdan Ivan: „100% nu se va importa petrol din Federația Rusă”

Data publicării:
Rafinăria Petrotel Lukoil. Foto: Facebook

Rafinăria Petrotel ar trebui să înceapă să opereze, pentru că s-a primit o scrisoare din partea autorităţilor americane, care trebuia să fie conformă din punctul de vedere al criteriilor, a declarat, marţi, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

S-a primit o scrisoare care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor şi (Petrotel-Lukoil) ar trebui să înceapă să opereze în baza acelei scrisori. (...) Din datele pe care le-am primit de la colegii mei, în mod normal, din momentul în care se ia decizia finală, dar după ce ai deja probele făcute, după ce ai semnate contractele pentru furnizarea de petrol compatibil cu instalaţiile din Petrotel, ar trebui să se producă primele molecule de combustibil”, a explicat, pentru Agerpres, fostul ministru al Energiei.

Acesta a subliniat că nu se va importa petrol din Federaţia Rusă ci de la alţi producători de petrol compatibil cu cel rafinat la Petrotel.

E aceeaşi calitate care poate să vină din Kazahstan şi Azerbaidjan. 100% nu se va importa petrol din Federaţia Rusă. Există producători şi furnizori de petrol compatibil cu cel rafinabil la Petrotel, care vine din Kazahstan şi Azerbaidjan. E 100% lucrul ăsta. Nu ne-am pornit într-o direcţie fără să avem garanţie că avem şi petrol”, a precizat Bogdan Ivan.

Acesta anunţase, în 14 aprilie, că a primit confirmare oficială de la Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru derogarea de la sancţiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel-Lukoil, care, prin acest mecanism, în 45 de zile va putea să funcţioneze din nou.

În urmă cu aproape două săptămâni, administraţia Trump a extins până în 29 octombrie termenul limită pentru ca Lukoil să-şi vândă benzinăriile din străinătate, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, şi citat de Reuters.

Lukoil are aproximativ 2.000 de benzinării în Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, America de Nord şi de Sud. Lukoil este unul din principalii comercianţi cu amănuntul de carburanţi din Republica Moldova şi Bulgaria şi operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităţilor sancţionate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potenţialilor cumpărători pentru activele internaţionale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.

De asemenea, Trezoreria SUA a emis o licenţă care permite anumite tranzacţii cu rafinăriile Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftohim Burgas JSC.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniţi din orice vânzare a activelor Lukoil vor trebui plasaţi într-un cont aflat sub jurisdicţia SUA, fondurile urmând să fie îngheţate până la ridicarea sancţiunilor împotriva Lukoil. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digi Sport
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF300326_03516
Moțiunea PSD-AUR reaprinde criza politică. Ilie Bolojan, în direct la...
Europarlamentarul AUR Adrian Axinia
„A fost chiar distractiv cum s-au chinuit să ne curețe de etichete”...
siegfried muresan1
Siegfried Mureșan susține că „PSD a reamintit UE că e un partid care...
Radu Miruta si Daniel Driscoll
România devine a doua ţară din lume cu acces în timp real la o...
Ultimele știri
Dineul corespondenţilor de la Washington. „Omul cu salata”, invitatul care a continuat să mănânce, imperturbabil, în ciuda panicii
Trump califică ura dintre Putin și Zelenski drept „ridicolă”. „E o nebunie. Și este un lucru rău atunci când încerci să rezolvi ceva”
Haos în Strâmtoarea Ormuz: zeci de mii de marinari rămân captivi pe mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o...
Adevărul
Animalul dispărut care revine în pădurile din România după mai bine de 200 de ani: au fost aduse patru...
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Newsweek
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale