Rafinăria Petrotel ar trebui să înceapă să opereze. Bogdan Ivan: „100% nu se va importa petrol din Federația Rusă”

Rafinăria Petrotel ar trebui să înceapă să opereze, pentru că s-a primit o scrisoare din partea autorităţilor americane, care trebuia să fie conformă din punctul de vedere al criteriilor, a declarat, marţi, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

„S-a primit o scrisoare care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor şi (Petrotel-Lukoil) ar trebui să înceapă să opereze în baza acelei scrisori. (...) Din datele pe care le-am primit de la colegii mei, în mod normal, din momentul în care se ia decizia finală, dar după ce ai deja probele făcute, după ce ai semnate contractele pentru furnizarea de petrol compatibil cu instalaţiile din Petrotel, ar trebui să se producă primele molecule de combustibil”, a explicat, pentru Agerpres, fostul ministru al Energiei.

Acesta a subliniat că nu se va importa petrol din Federaţia Rusă ci de la alţi producători de petrol compatibil cu cel rafinat la Petrotel.

„E aceeaşi calitate care poate să vină din Kazahstan şi Azerbaidjan. 100% nu se va importa petrol din Federaţia Rusă. Există producători şi furnizori de petrol compatibil cu cel rafinabil la Petrotel, care vine din Kazahstan şi Azerbaidjan. E 100% lucrul ăsta. Nu ne-am pornit într-o direcţie fără să avem garanţie că avem şi petrol”, a precizat Bogdan Ivan.

Acesta anunţase, în 14 aprilie, că a primit confirmare oficială de la Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru derogarea de la sancţiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel-Lukoil, care, prin acest mecanism, în 45 de zile va putea să funcţioneze din nou.

În urmă cu aproape două săptămâni, administraţia Trump a extins până în 29 octombrie termenul limită pentru ca Lukoil să-şi vândă benzinăriile din străinătate, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, şi citat de Reuters.

Lukoil are aproximativ 2.000 de benzinării în Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, America de Nord şi de Sud. Lukoil este unul din principalii comercianţi cu amănuntul de carburanţi din Republica Moldova şi Bulgaria şi operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităţilor sancţionate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potenţialilor cumpărători pentru activele internaţionale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.

De asemenea, Trezoreria SUA a emis o licenţă care permite anumite tranzacţii cu rafinăriile Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftohim Burgas JSC.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniţi din orice vânzare a activelor Lukoil vor trebui plasaţi într-un cont aflat sub jurisdicţia SUA, fondurile urmând să fie îngheţate până la ridicarea sancţiunilor împotriva Lukoil.

