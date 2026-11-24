Schemele generale de plafonare a prețurilor la gaze și energie electrică introduse după criza energetică din 2022 au costat statul între 19 și 20 de miliarde de euro, iar suma ar fi putut fi redusă prin direcționarea sprijinului către consumatorii vulnerabili, arată un raport privind competitivitatea României, prezentat marți. Documentul propune investiții masive în rețele, producție și stocare, astfel încât prețurile energiei să ajungă cel mult la media Uniunii Europene până în 2035.

Raportul „Assessing Romania's Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook” a fost realizat de Institutul Jacques Delors, cu contribuția HorizonX, la solicitarea Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation. Documentul analizează motivele pentru care România continuă să plătească prețuri ridicate la energie, deși dispune de gaze naturale, energie nucleară, hidroenergie și un potențial important de producție eoliană și fotovoltaică.

În prefața raportului, Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors și fost prim-ministru al Italiei, susține că transformarea economică a României depinde și de dezvoltarea infrastructurii energetice și de integrarea piețelor europene.

„Piața unică rămâne incompletă tocmai în domeniile care ne vor determina viitorul: finanțele, energia și conectivitatea. O Uniune Energetică cu adevărat integrată poate transforma resursele strategice ale României într-un atu pentru întregul continent”, afirmă Enrico Letta în raport.

Autorii arată că energia ieftină și stabilă influențează atât facturile populației, cât și costurile suportate de industrie, transporturi și alte sectoare economice. În pofida mixului energetic divers, prețurile medii ale energiei electrice din România au fost, în ultimii ani, cu aproximativ 20% peste media europeană și de două ori mai mari decât media din Suedia, Finlanda și Estonia.

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De ce plătește România energia mai scump decât media UE

Diferența față de restul Europei s-a accentuat după 2020. Printre cauzele externe identificate se află apropierea de războiul din Ucraina și efectele acestuia asupra pieței regionale. Raportul amintește și seceta severă din vara anului 2026, care a redus producția hidrocentralelor și a dus la oprirea temporară a unor reactoare nucleare. Pentru evitarea unor probleme majore în alimentarea cu energie, autoritățile au cerut atunci unor mari consumatori industriali să-și reducă temporar consumul.

Prețurile sunt influențate însă și de probleme interne: deciziile autorității de reglementare, modul de funcționare a pieței, administrarea companiilor energetice de stat, procedurile greoaie de achiziție și starea rețelelor.

Raportul oferă exemplele centralelor pe gaze de la Ișalnița și Iernut. Proiectul de la Ișalnița nu a avansat după două licitații de construire fără rezultat, iar centrala de la Iernut, deși aproape finalizată, a acumulat întârzieri provocate de probleme cu antreprenorul și de integrarea instalației. În același timp, eliminarea treptată a producției pe cărbune, fără punerea la timp în funcțiune a unor capacități noi, menține deficitul de producție internă.

O mare parte a rețelelor de transport și distribuție are o vechime de peste 40 de ani, printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Numai 27% dintre gospodăriile din România aveau instalate contoare inteligente, în condițiile în care, în peste jumătate dintre statele UE, ponderea depășea 80%.

Autorii susțin că ANRE a urmărit în special evitarea creșterii tarifelor de rețea și a aprobat lent unele investiții. Această abordare poate limita facturile pe termen scurt, dar întârzie modernizarea rețelelor și conectarea capacităților regenerabile care ar putea reduce costurile pe termen mediu și lung.

Documentul recomandă modificarea mandatului ANRE, astfel încât modernizarea și extinderea rețelelor să devină priorități, dar și introducerea unor măsuri care să protejeze gospodăriile vulnerabile de efectul acestor investiții asupra tarifelor.

Plafonările generale au costat până la 20 de miliarde de euro

Raportul estimează că plafonările aplicate gazelor și energiei electrice după 2022 au costat statul între 19 și 20 de miliarde de euro. Autorii consideră că lipsa unor date detaliate despre situația gospodăriilor a împiedicat statul să identifice exact consumatorii vulnerabili și să acorde ajutoarele în funcție de nevoile reale.

O bază de date mai bună ar permite acordarea unui sprijin țintit și ar reduce costurile suportate de buget. Informațiile sunt necesare și pentru elaborarea Planului Național Social pentru Climă, prin care România poate accesa bani din Fondul Social pentru Climă asociat introducerii ETS2 în sectoarele clădirilor și transportului rutier.

Documentul critică și lipsa unor calendare clare pentru reducerea sau eliminarea schemelor de sprijin. Prelungirea plafonărilor a distorsionat piața, iar retragerea lor bruscă, pe fondul costurilor bugetare ridicate, a provocat creșteri puternice ale facturilor pentru populație și companii. Autorii susțin că o tranziție graduală, cu reguli și termene anunțate din timp, ar fi limitat aceste efecte.

Raportul recomandă și o analiză aprofundată a modului în care se formează prețurile pe piața energiei electrice, inclusiv a rolului intermediarilor. Experții consultați pentru realizarea documentului consideră că actualul model al pieței poate contribui la menținerea unor prețuri ridicate.

O altă recomandare este ca statul să nu mai folosească dividendele companiilor energetice pentru acoperirea nevoilor curente ale bugetului, astfel încât banii să rămână disponibili pentru construirea unor capacități noi și modernizarea infrastructurii. Raportul propune și separarea mai clară a politicilor energetice de administrarea producătorilor de stat, fiind menționată inclusiv posibilitatea transferării companiilor energetice din subordinea Ministerului Energiei în cea a Ministerului Finanțelor.

Ce investiții și ținte propune raportul până în 2035

Pentru reducerea prețurilor, România ar trebui să investească în producție, rețele, contoare inteligente, digitalizare și capacități de stocare. Bateriile ar permite păstrarea energiei produse în perioadele cu prețuri mici și utilizarea acesteia dimineața sau seara, când consumul și prețurile cresc.

Raportul propune ca ponderea gospodăriilor dotate cu contoare inteligente să crească de la 27% la 80% până în 2030 și să se apropie de 100% în 2035. Capacitatea totală de producție a energiei electrice ar urma să urce de la mai puțin de 22,8 GW la 32,5 GW în 2030 și la 42,5 GW în 2035.

Capacitățile de stocare în baterii, estimate în prezent la aproximativ 0,25 GW, ar trebui să ajungă la 5 GW în 2030 și la 8 GW în 2035. Capacitatea de interconectare cu alte state ar urma să crească de la 12,7% din capacitatea instalată la 20% în 2030 și la 25% în 2035.

Pentru energia fotovoltaică, raportul indică o creștere de la mai puțin de 4,2 GW la 10 GW în 2030 și la 16 GW în 2035. Capacitățile eoliene ar urma să avanseze de la mai puțin de 3,7 GW la 6,5 GW și, ulterior, la 9,5 GW. Ponderea energiei regenerabile în consumul final ar trebui să crească de la mai puțin de 31% la 39% în 2030 și la 46% în 2035.

Extinderea producției regenerabile trebuie însoțită de dezvoltarea rețelelor și a stocării, avertizează autorii. Sud-estul țării va concentra producția solară, eoliană, nucleară și viitoarele proiecte offshore, astfel încât rețeaua de transport trebuie consolidată pentru a prelua energia produsă în regiune.

Portul Constanța ar putea deveni un centru regional pentru instalarea parcurilor eoliene offshore din România, Bulgaria și Ucraina. Raportul consideră că România beneficiază și de un nivel mai redus al opoziției locale față de proiectele eoliene și fotovoltaice decât statele din vestul Europei, ceea ce poate accelera investițiile dacă sunt rezolvate blocajele legate de autorizare și racordare.

România trebuie să își dezvolte și interconectările cu Europa Centrală, pentru a reduce diferențele dintre prețurile energiei din sud-estul și centrul continentului. Este menționat proiectul coridorului energetic din sud-estul Europei, care ar conecta mai bine România cu Ungaria, Slovacia, Cehia, Austria, Slovenia și Croația, dar și cu Bulgaria și Grecia.

În privința gazelor, raportul recomandă folosirea strategică a rezervelor interne, în paralel cu dezvoltarea energiei regenerabile și nucleare. Proiectul Neptun Deep poate consolida temporar securitatea energetică a României și a regiunii, însă autorii avertizează că rezervele estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi și producția maximă anuală anticipată, de 8 miliarde de metri cubi, sunt reduse în raport cu un consum anual al UE de aproximativ 350 de miliarde de metri cubi.

Gazele ar trebui folosite cu prioritate pentru consumul intern, aprovizionarea regională și industriile cu valoare adăugată ridicată, precum producția de energie electrică, îngrășăminte sau amoniac. Raportul recomandă limitarea extinderii rețelelor de distribuție a gazelor pentru gospodării, pentru a evita o dependență viitoare de importuri de gaze naturale lichefiate mai scumpe, după reducerea rezervelor interne.

Autorii cer și reducerea tarifelor de transport al gazelor, o liberalizare mai eficientă a pieței cu amănuntul și protejarea infrastructurii energetice din Marea Neagră. Neptun Deep este considerat expus riscurilor de securitate deoarece se află în zona economică exclusivă a României, în afara apelor teritoriale.

România ar trebui să folosească mai bine fondurile europene disponibile prin Fondul pentru Modernizare și viitorul Mecanism pentru Interconectarea Europei. Raportul susține că instabilitatea politică, lipsa deciziilor și deficitul de expertiză din administrație au îngreunat folosirea fondurilor din PNRR și Fondul pentru Tranziție Justă.

Ținta finală propusă este ca, până în 2035, prețurile energiei din România să ajungă cel mult la nivelul mediei Uniunii Europene și al statelor din Europa Centrală și de Est.

Editor : A.D.