Reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornite abia spre sfârșitul lunii septembrie, în funcție de evoluția debitului Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, după ședința Comandamentului Energetic. O nouă evaluare va fi făcută după 15 septembrie. Până atunci, România va continua să importe electricitate în orele de vârf pentru a acoperi deficitul de 1.200-1.300 MW, însă securitatea aprovizionării nu este în pericol, a precizat oficialul.

Cristian Bușoi a declarat că Sistemul Energetic Național funcționează normal, în condițiile în care rezervele de cărbune sunt suficiente, iar centralele pe gaze dispun de cantități apropiate de maximul tehnologic.

„Rezervele de cărbune sunt îndestulătoare. Pe partea de gaz, atât OMV Brazi, cât și Iernut, vechea centrală Romgaz, și ELCEN, evident, în condițiile de funcționare în afara sezonului de iarnă, pentru că ELCEN este în cogenerare, energie termică și energie electrică, vorbim de situații absolut normale, cu cantități aproape de maximul tehnologic, care ajută Sistemul Energetic Național. Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, folosind mai ales rezervele din lacuri. Sigur că am luat în calcul un echilibru, pentru că aceste rezerve nu pot fi epuizate pe perioada verii sau pe perioada în care avem Cernavodă închisă. Avem nevoie de aceste rezerve și în perioada iernii, așa încât rămân, în orele de vârf, cantități importante de electricitate care trebuie asigurate din import”, a explicat Bușoi.

Importuri în orele de vârf până la repornirea reactoarelor

Potrivit acestuia, piața regională este stabilă, centrala nucleară de la Paks, din Ungaria, funcționează din nou la întreaga capacitate, iar centrala de la Kozlodui, din Bulgaria, nu este în pericol. Producția eoliană estimată pentru următoarele trei zile ar urma să reducă necesarul de energie din import.

„Mai ales seara, în orele de vârf, în funcție de producția internă și mai ales de producția eoliană, asigurăm diferența din importuri. Pentru următoarele trei zile avem un ajutor din producția eoliană, în așa fel încât importurile vor fi bine sub 2.000 MW în orele de vârf. În concluzie, Sistemul Energetic Național funcționează în parametri normali. Nu este pusă în discuție sub nicio formă securitatea aprovizionării”, a declarat oficialul.

Autoritățile rămân însă în alertă atât timp cât reactoarele de la Cernavodă sunt oprite, iar sistemul depinde de importuri pentru acoperirea unei capacități lipsă de aproximativ 1.200-1.300 MW.

„Rămânem cu atenție pe tot ceea ce înseamnă funcționarea sistemului, pentru că, atât timp cât centrala nucleară este închisă și avem o lipsă de 1.200-1.300 MW, depinzând de importuri, trebuie să luăm în considerare absolut orice factor care să nu perturbe funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național”, a adăugat Bușoi.

În privința repornirii reactoarelor, secretarul de stat a spus că nu poate fi avansată deocamdată o dată precisă. Prognozele privind debitul Dunării rămân rezervate, deși precipitațiile din Austria și ușoara creștere înregistrată pe râul Sava reprezintă semnale favorabile.

„În acest moment nu putem avansa o dată foarte clară, pentru că prognozele sunt rezervate. Există unele vești bune legate de bazinul superior, de Austria în principal, acolo unde s-au văzut precipitații în ultima perioadă. De asemenea, este și o mică creștere, dar încă nu o putem vedea ca pe o soluție salvatoare, pe râul Sava. Din informațiile pe care le-am schimbat astăzi și din dialogul cu reprezentanții centralei nucleare de la Cernavodă, suntem încă rezervați în a face prognoze. După 15 septembrie vom face o nouă evaluare, dar ne așteptăm ca lucrurile să poată fi posibile abia către sfârșitul lunii septembrie”, a mai spus Cristian Bușoi.

Editor : A.D.