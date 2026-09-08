Live TV

Video Reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornite abia la sfârșitul lunii. Cristian Bușoi: „Aprovizionarea nu este în pericol”

Data publicării:
775280732_1621949302630203_5045364600903588894_n
Sursa foto: Facebook/ Cristian Bușoi
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Importuri în orele de vârf până la repornirea reactoarelor

Reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornite abia spre sfârșitul lunii septembrie, în funcție de evoluția debitului Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, după ședința Comandamentului Energetic. O nouă evaluare va fi făcută după 15 septembrie. Până atunci, România va continua să importe electricitate în orele de vârf pentru a acoperi deficitul de 1.200-1.300 MW, însă securitatea aprovizionării nu este în pericol, a precizat oficialul.

Cristian Bușoi a declarat că Sistemul Energetic Național funcționează normal, în condițiile în care rezervele de cărbune sunt suficiente, iar centralele pe gaze dispun de cantități apropiate de maximul tehnologic.

„Rezervele de cărbune sunt îndestulătoare. Pe partea de gaz, atât OMV Brazi, cât și Iernut, vechea centrală Romgaz, și ELCEN, evident, în condițiile de funcționare în afara sezonului de iarnă, pentru că ELCEN este în cogenerare, energie termică și energie electrică, vorbim de situații absolut normale, cu cantități aproape de maximul tehnologic, care ajută Sistemul Energetic Național. Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, folosind mai ales rezervele din lacuri. Sigur că am luat în calcul un echilibru, pentru că aceste rezerve nu pot fi epuizate pe perioada verii sau pe perioada în care avem Cernavodă închisă. Avem nevoie de aceste rezerve și în perioada iernii, așa încât rămân, în orele de vârf, cantități importante de electricitate care trebuie asigurate din import”, a explicat Bușoi.

Importuri în orele de vârf până la repornirea reactoarelor

Potrivit acestuia, piața regională este stabilă, centrala nucleară de la Paks, din Ungaria, funcționează din nou la întreaga capacitate, iar centrala de la Kozlodui, din Bulgaria, nu este în pericol. Producția eoliană estimată pentru următoarele trei zile ar urma să reducă necesarul de energie din import.

„Mai ales seara, în orele de vârf, în funcție de producția internă și mai ales de producția eoliană, asigurăm diferența din importuri. Pentru următoarele trei zile avem un ajutor din producția eoliană, în așa fel încât importurile vor fi bine sub 2.000 MW în orele de vârf. În concluzie, Sistemul Energetic Național funcționează în parametri normali. Nu este pusă în discuție sub nicio formă securitatea aprovizionării”, a declarat oficialul.

Autoritățile rămân însă în alertă atât timp cât reactoarele de la Cernavodă sunt oprite, iar sistemul depinde de importuri pentru acoperirea unei capacități lipsă de aproximativ 1.200-1.300 MW.

„Rămânem cu atenție pe tot ceea ce înseamnă funcționarea sistemului, pentru că, atât timp cât centrala nucleară este închisă și avem o lipsă de 1.200-1.300 MW, depinzând de importuri, trebuie să luăm în considerare absolut orice factor care să nu perturbe funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național”, a adăugat Bușoi.

În privința repornirii reactoarelor, secretarul de stat a spus că nu poate fi avansată deocamdată o dată precisă. Prognozele privind debitul Dunării rămân rezervate, deși precipitațiile din Austria și ușoara creștere înregistrată pe râul Sava reprezintă semnale favorabile.

„În acest moment nu putem avansa o dată foarte clară, pentru că prognozele sunt rezervate. Există unele vești bune legate de bazinul superior, de Austria în principal, acolo unde s-au văzut precipitații în ultima perioadă. De asemenea, este și o mică creștere, dar încă nu o putem vedea ca pe o soluție salvatoare, pe râul Sava. Din informațiile pe care le-am schimbat astăzi și din dialogul cu reprezentanții centralei nucleare de la Cernavodă, suntem încă rezervați în a face prognoze. După 15 septembrie vom face o nouă evaluare, dar ne așteptăm ca lucrurile să poată fi posibile abia către sfârșitul lunii septembrie”, a mai spus Cristian Bușoi.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dungaciu4
1
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
senatoarea Victoria Stoiciu
3
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
4
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
5
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare după 2.000 de ani de...
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
Digi Sport
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stalp de energie eoliana langa un panou fotovoltaic
Cristian Bușoi: „România are o țintă de 10 GW de energie solară și eoliană până în 2030. Următoarea prioritate este stocarea”
Coffins
Zece sicrie pentru industria Europei. Protest anunțat la Bruxelles după un avertisment privind 300.000 de locuri de muncă
drapelul letoniei
Letonia interzice importul de cărţi, îmbrăcăminte şi alte bunuri din Rusia şi Belarus
stalpi dunare
Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național. Bușoi: Securitatea aprovizionării nu e pusă în pericol
centrala nucleara de la cernavoda
Bușoi: Închiderea centralei de la Cernavodă va avea impact asupra prețurilor pentru populație. „Avea peste 900 de MW”
Recomandările redacţiei
drona profimedia
Alertă pentru dronă în cinci județe din Moldova. Aeroportul din Iași...
sri inquam octav ganea
SRI a reținut un spion rus pe teritoriul României, în colaborare cu...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: PSD, PNL și UDMR ar putea vota viitorul guvern, apoi...
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Comisia de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu va cerceta și...
Ultimele știri
Putin și Trump au discutat la telefon, anunță Rusia. Președintele rus a spus ce pot face SUA pentru a rezolva situația din Ucraina
Noi probleme pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: O porțiune de drum s-a surpat și s-a format un crater imens
Netanyahu a primit un avertisment explicit cu câteva zile înainte de atacul din 7 octombrie. Nu a informat serviciile secrete (presă)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit la doar 22 de ani, după o viață de luptă. Cine era Lucia Sisic, frumoasa Miss Austria care trecuse...
Cancan
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Fanatik.ro
De ce a căzut de fapt transferul lui Andrei Cordea de la CFR Cluj la Craiova? La mijloc a fost un fost...
editiadedimineata.ro
Modelele de inteligență artificială, tot mai greu de monitorizat
Fanatik.ro
Tragedie în sportul românesc. A murit subit după un antrenament!
Adevărul
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de...
Playtech
Judeţele în care loveşte canicula. Temperaturile urcă până la 35 de grade. Cum va fi vremea în București
Digi FM
Dan Negru, critică dură în prima zi de școală a copiilor săi: „Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Daniel Stanciu: ”Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari”
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un cuplu de Oscar la Veneția: Penelope Cruz și Javier Bardem, fermecători pe Lido. Doi îndrăgostiți...
Adevarul
Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13
Newsweek
Italia crește vârsta de pensionare la 67 ani. Când va fi obligată România să procedeze la fel? Avertisment BNR
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
"Doctorul mi-a spus că probabil mai am în jur de 10 ani de trăit". Diagnosticul pe care Pamela Anderson l-a...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă