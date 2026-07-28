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Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării. Există riscul opririi și Reactorului 2

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reactor centrala nucleara cernavoda
Foto: Nuclearelectrica
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Din articol
Ministerul Energiei: Importurile vor acoperi deficitul de producție

Reactorul 1 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprit controlat marți, la ora 11:00, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, provocat de seceta severă. Nuclearelectrica spune că măsura este una preventivă, pentru protejarea instalațiilor, și avertizează că, dacă situația se agravează, ar putea fi oprit și Reactorul 2. 

Decizia de oprire a Unității 1 a fost luată în baza procedurilor aplicabile în situații de secetă severă, după cele mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

Potrivit Nuclearelectrica, reactorul va fi reconectat la Sistemul Energetic Național după ce condițiile de exploatare vor permite reluarea activității, compania urmând să anunțe momentul repunerii în funcțiune.

Compania avertizează însă că, dacă nivelul Dunării va continua să scadă, iar parametrii de exploatare se vor apropia de limitele admise, ar putea decide și oprirea Reactorului 2.

„În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele, dacă situația actuală nu se modifică. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor”, a transmis Nuclearelectrica, într-un comunicat de presă. 

Ministerul Energiei: Importurile vor acoperi deficitul de producție

Luni seară, premierul Ilie Bolojan, care asigură și interimatul la Ministerul Energiei, a convocat Comandamentul Energetic la sediul Dispecerului Energetic Național pentru evaluarea situației din Sistemul Energetic Național.

Potrivit ministerului, debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1.630 de metri cubi pe secundă, iar oprirea Reactorului 1 a fost decisă pentru protejarea celor trei pompe de răcire.

„Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an”, a transmis Ministerul Energiei.

Pentru această săptămână, autoritățile estimează un consum maxim de aproximativ 7.300 MW, în timp ce producția internă va fi cuprinsă între 4.000 și 4.300 MW. Diferența va fi acoperită prin importuri de energie electrică. Ministerul Energiei susține însă că nu există riscuri privind alimentarea consumatorilor și că prețurile plătite de populație nu se vor modifica, întrucât consumatorii casnici au contracte cu prețuri fixe pentru acest an.

Ministerul Energiei a anunțat că marți alte 324 MW de noi capacități energetice urmează să primească aprobarea ANRE pentru intrarea în exploatare comercială.

Din total, 176 MW reprezintă capacități de stocare, iar 148 MW provin din proiecte fotovoltaice și eoliene. Alte 990 MW se află în diferite etape de finalizare a documentației, iar validările ANRE sunt programate să aibă loc săptămânal.

Instituția a precizat că operatorii din sectorul energetic monitorizează permanent evoluția situației și sunt pregătiți să ia măsurile necesare pentru menținerea siguranței și echilibrului Sistemului Energetic Național.

Editor : A.D.

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