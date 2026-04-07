Record de adâncime în proiectul de extracție de gaze Caragele. A patra sondă Romgaz a atins 5.256 de metri săpaţi

Foto: Inquam Photos /Adel Al-Haddad

A patra sondă 76 Rosetti de gaze naturale, parte a proiectului Caragele, care este estimată a fi pusă în producţie la începutul trimestrului II din 2026, a atins recordul de adâncimi de 5.256 de metri săpaţi, întreg zăcământul urmând să asigure pentru iarna 2026-2027 aproximativ 4% din producţia totală naţională.

Zăcământul Caragele se află pe teritoriul judeţelor Buzău şi Brăila, în perimetrul în care Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz (SNGN) SA desfăşoară operaţiuni petroliere.

Potrivit Ministerului Economiei, specialiştii desfăşoară cea de-a cincea extindere a fazei de explorare, până la data de 9 octombrie 2027, iar pe parcursul anului 2026 sunt aşteptate să fie puse în funcţiune două sonde.

„Din punct de vedere al adâncimii obiectivelor în care au fost puse în evidenţă acumulări de hidrocarburi, pe structura Caragele se disting două trepte structurale: treaptă de adâncime până la 3.500 m. Obiectivele de la acest interval au fost introduse în exploatare treptat în timp, începând cu anul 2009, momentul la care a început exploatarea comercială a zăcământului Caragele; treaptă de mare adâncime, peste 4.000 m («Caragele Deep»), unde în anii 2015-2016 au fost descoperite acumulări de hidrocarburi prin intermediul a 2 sonde de explorare. Exploatarea comercială a acestor acumulări a început în anul 2019 prin intermediul sondei 77 Rosetti şi sonda 55 Damianca conectată la infrastructura productivă la sfârşitul anului 2024 printr-o instalaţie provizorie. O a treia sondă a fost pusă în producţie în anul 2025 (78 ST Rosetti). A patra sondă, 76 Rosetti, este estimată a fi pusă în producţie la începutul trimestrului 2 - 2026. A cincea sondă, 54 Damianca, se află în teste de producţie. Cea de-a şasea sondă, 56 Damianca, va începe forajul în trimestrul 2 - 2026”, a transmis, pentru Agerpres, Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol - Direcţia Relaţii Externe din cadrul Ministerului Economiei.

Lucrările desfăşurate în cadrul proiectului Caragele, unul dintre cele mai mari zăcăminte de gaze naturale onshore din ţară, nu sunt lipsite de dificultăţi. Cu toate acestea, sonda 76 Rosetti a depăşit un record de adâncime, iar Romgaz şi-a propus realizarea unor noi foraje şi sonde de mare adâncime.

„Este de menţionat faptul că, în zona de mare adâncime, lucrările de explorare şi exploatare se confruntă cu o serie de dificultăţi tehnice (foraje de mare adâncime desfăşurate în condiţii dificile de execuţie, zăcăminte complexe de hidrocarburi, cu caracteristici diferite de la o adâncime la alta, ce impun sisteme de extracţie diferite), care necesită o abordare diferită faţă de zăcămintele clasice. De notat că sonda 76 Rosetti a atins recordul de adâncimi de 5.256 m săpaţi (referinţa ROMGAZ). Pentru evaluarea acumulărilor deja descoperite şi pentru evidenţierea unor noi acumulări, SNGN ROMGAZ SA îşi propune săparea unui număr de 10 sonde de mare adâncime, necondiţionate, şi cel puţin încă 3 foraje condiţionate de rezultatul acestora. Pentru iarna 2026-2027, ponderea producţiei de gaze naturale din zăcământul Caragele este estimată la 4% din producţia totală naţională”, informează ministerul.

Autorităţile mai arată că infrastructura productivă din zona Caragele este alcătuită din sonde productive, sonde de injecţie, grupuri tehnologice, în paralel cu planul de foraj desfăşurâdu-se şi un proiect de extindere şi modernizare a infrastructurii productive cu două grupuri tehnologice noi, capabile să prelucreze volumele de hidrocarburi ce vor fi extrase din sondele viitoare, proiectarea unei noi capacitaţi de transport şi tratare de gaze naturale, de 1 mil. mc/zi şi instalarea unei unităţi de separare a hidrocarburilor lichide la temperatură joasă, la Staţia de Uscare de la Galbenu, având estimată punerea în funcţiune în trimestrul II al anului 2027.

Totodată, pentru anul 2026 sunt estimate investiţii de 250 milioane lei.

„Pentru anul 2026 este prevăzut un buget de investiţii de aproximativ 250 de milioane de lei. Perspectivele creşterii producţiei de gaze naturale pentru anul 2026 depind de finalizarea proiectelor privind creşterea capacităţilor de transport şi tratare. Totodată, dorim să evidenţiem faptul că structura Caragele se află în producţie şi are un aport semnificativ la cumulativul de gaze naturale extrase de ROMGAZ. Structura se află în continuă dezvoltare pe măsură ce sondele săpate dovedesc caracterul comercial. ROMGAZ, ca parte a strategiei sale de dezvoltare, deţine un portofoliu de proiecte de explorare solid care conturează investiţiile prezente şi viitoare în segmentul upstream onshore, integrează oportunităţile comerciale şi se aliniază, în acelaşi timp, cu obiectivele tranziţiei energetice într-un mod responsabil şi sustenabil”, mai arată sursa citată.

Zăcământul Caragele se întinde pe raza mai multor localităţi şi este unul dintre cele mai productive din portofoliul SNGN Romgaz SA, companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu un portofoliu diversificat de acţionari.

