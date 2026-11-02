Revoluția tăcută. Cum devine energia solară mai importantă decât cea nucleară: șapte motive care au schimbat fața industriei globale

După ce a sfidat previziunile, creșterea dramatică a energiei solare înseamnă că aceasta o depășește acum pe cea nucleară ca sursă globală de energie. BBC prezintă șapte motive pentru succesul energiei solare și ce ar putea face de acum înainte.

Energia solară la nivel mondial depășește un prag. În urmă cu un deceniu, abia se înregistra la scară globală, furnizând doar 1% din energia mondială. În 2026, aproape sigur va crește la 10% din putere și va depăși energia nucleară, un pilon principal al energiei electrice de la sfârșitul anilor 1970.

La nivel global, generarea de energie solară a depășit energia nucleară (doar) în 2025, conform statisticilor grupului de experți în energie Ember, cu sediul în Marea Britanie. Iar analiza BBC a datelor Ember din ultimele 12 luni până în septembrie 2026 arată că aceasta a depășit în mod clar energia nucleară, producând cu 13% mai multă energie.

„[Energia solară] care generează mai multă electricitate decât toate centralele nucleare din lume este o statistică destul de nebunească, cu siguranță”, spune Dave Jones, cofondator al Ember.

De la vastele sisteme de panouri solare din China până la recenta sporire a energiei solare determinată de creșterea prețurilor petrolului, această sursă de energie a sfidat toate proiecțiile.

O forță subestimată

„Energia solară este acum motorul tranziției energetice”, spune Jan Rosenow, profesor de politici energetice și climatice la Universitatea Oxford din Marea Britanie.

Energia solară a devenit sursa de energie electrică cu cea mai rapidă creștere din istorie și, de departe, cea mai mare sursă de energie electrică la nivel global. În 2025, aceasta a satisfăcut trei sferturi din creșterea cererii mondiale de energie electrică, depășind producția de energie eoliană (energia eoliană este, de asemenea, în creștere, doar puțin mai lent).

„Nu era de așteptat”, spune Rosenow. Proiecțiile generale, afirmă el, au subestimat energia solară an de an. Perspective precum cele ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), o organizație interguvernamentală influentă cu sediul la Paris, „au presupus o creștere liniară și o scădere lentă a costurilor și au greșit ambele aspecte”.

Pe parcursul anului 2026, mai multe surse indică faptul că generarea de energie electrică solară va depăși aproape sigur cu mult energia nucleară la nivel global. Generarea de energie electrică din energie nucleară a rămas mai mult sau mai puțin constantă din anul 2000, în timp ce generarea de energie solară a crescut de aproximativ 2.700 de ori.

„Ofensiv de ieftin”

„Energia solară, o tehnologie matură de aproximativ 15 ani, a devenit cea mai ieftină energie electrică din istorie în 2020. De atunci, energia solară s-a extins, eficiența a crescut, iar cantitatea de siliciu și argint utilizată în panouri a scăzut, ceea ce a dus la o scădere și mai mare a prețurilor”, spune Jones.

„Scara masivă a producției în China și supracapacitatea actuală au împins prețurile modulelor la minime record”, explică Rosenow.

În special, o scădere semnificativă a prețului panourilor în 2023-2024 ne-a împins în era actuală a ceea ce Jones numește energie solară „ofensiv de ieftină”. „Un panou în sine este incredibil de ieftin”, spune el. „Costă mult sub 100 de dolari... și asta te va ajuta să generezi electricitate timp de 30, 40 de ani fără niciun consum.”

Desigur, energia solară nu reduce costurile doar din punct de vedere pur economic. Cercetătorii au calculat că producția tot mai mare de energie eoliană și solară a SUA a adus beneficii climatice și pentru sănătate în valoare de 249 de miliarde de dolari între 2019 și 2022.

Adoptare globală

China este încă de departe cea mai mare putere solară din lume, dar nu este nicidecum singurul jucător.

În ciuda faptului că SUA impun o varietate de tarife pentru energia solară, aceasta rămâne a doua țară în ceea ce privește instalațiile, care sunt încă în creștere vertiginosă - în special în statele câștigate de președintele Trump în 2024. De fapt, SUA are acum suficientă energie solară pentru a alimenta mai mult de o treime din gospodăriile sale.

„E de așteptat cu siguranță ca tarifele și alte politici federale care limitează creșterea energiei regenerabile să crească costurile și să încetinească expansiunea în raport cu ceea ce am fi văzut altfel”, spune Alicia Zhao, expertă în căile de atenuare a emisiilor din SUA la Universitatea din Maryland.

„Totuși, factorii economici sunt esențiali pentru creșterea rapidă a energiei solare. Chiar și cu costurile în creștere, energia solară este încă una dintre cele mai ieftine surse de energie nouă din SUA. Și este construită indiferent de orientările politice.”

Între timp, India se îndepărtează de combustibilii fosili mult mai repede decât China, iar noile sisteme solare au satisfăcut 60% din creșterea cererii de energie electrică din ultimii doi ani.

În Australia, peste patru milioane de locuințe au acum panouri solare pe acoperiș: mult peste o treime din totalul gospodăriilor.

Combustibili fosili nesiguri

Țări precum Pakistanul și Libanul au început, de asemenea, să instaleze panouri solare cu viteze amețitoare, în timp ce, în Africa, alte țări instalează aproximativ 100.000 de panouri solare pe zi.

În multe locuri, creșterea prețurilor la motorină, determinată de conflictul Rusia-Ucraina și de războiul dintre SUA/Israel și Iran, a înclinat acul costurilor și mai mult în favoarea energiei solare. Acest lucru este valabil mai ales în multe țări africane, unde generatoarele diesel de uz casnic sunt un pilon principal din cauza rețelelor nesigure. Panourile solare de pe acoperiș, aproape toate importate din China, au devenit acum o alternativă populară.

Etiopia a interzis chiar și importul de mașini pe benzină și motorină în încercarea de a combate dependența de petrol și poluarea, spune Jones.

De asemenea, energia solară furnizează rapid energie electrică nouă acolo unde rețelele bazate pe combustibili fosili nu pot ține pasul cu cererea. Pakistanul, de exemplu, a devenit un exemplu surprinzător pentru revoluția solară datorită creșterii extraordinar de rapide a numărului de instalații. În 2019, energia solară a furnizat mai puțin de 2% din electricitatea sa; acum este de 24%, determinată de energia electrică costisitoare și nesigură combinată din rețea și de importurile ieftine de energie solară din China.

„Ceea ce este cu adevărat incredibil în Pakistan este că... în general, cea mai mare parte a boom-ului energetic solar a fost din buzunarele oamenilor”, spune Jones. „Oamenii își pot permite, fără a fi nevoie să ia împrumuturi.”

O poveste similară a fost observată în alte câteva țări din „centura solară”, de la Liban până în Nigeria. „[Energia solară] permite gospodăriilor să acționeze fără a aștepta guvernele sau utilitățile”, spune Rosenow. „În vremuri incerte, această viteză și independență sunt extrem de valoroase.”

Revoluția bateriei

Energia solară, desigur, poate fi produsă doar în timpul zilei, când soarele strălucește. Pentru a o transforma în electricitate care poate fi distribuită oricând, trebuie să fie cuplată cu baterii.

Din fericire, bateriile au avut propria lor revoluție în materie de costuri, transformându-și capacitatea de a susține implementarea energiei solare. „Energia solară plus stocarea este acum, în mod obișnuit, mai ieftină decât noile centrale pe bază de combustibili fosili în regiunile însorite”, afirmă Rosenow. „Bateriile au rezolvat în mare măsură problema zilnică a mutării soarelui de la amiază spre seară.”

În California, de exemplu, energia solară și bateriile au satisfăcut în medie peste un sfert din cererea de energie electrică între orele 19:00 și 21:00 (vârful de seară) în prima jumătate a anului 2026. State americane precum Vermont implementează acum sisteme integrate în rețeaua electrică de baterii casnice, adesea asociate cu energia solară.

Cu toate acestea, atât Rosenow, cât și Jones spun că există încă bariere pentru stocarea pe termen lung a energiei solare de-a lungul anotimpurilor, perioadelor noroase și sezoanelor musonice. Asta înseamnă că integrarea energiei solare în sistemul electric mai larg este încă importantă, subliniază Rosenow.

E lectrificare totală

Energia solară este considerată o parte cheie a efortului de electrificare, reducând utilizarea combustibililor fosili în zonele care anterior nu foloseau electricitate, cum ar fi prin intermediul mașinilor electrice. Electrificarea a fost aleasă ca temă majoră la discuțiile ONU privind clima din acest an din Turcia.

„Asta e direcția în care se îndreaptă energia solară, nu doar să fie regele electricității, ci regele energiei”, spune Jones.

Totuși, totul necesită un plan, a avertizat recent Julia Souder, directoarea executivă a Long Duration Energy Storage Council, o organizație non-profit globală, înființată la COP26. „Există un pericol inerent în electrificarea necontrolată, iar adăugarea de noi sarcini masive fără flexibilitate încorporată creează un sistem fragil”, a scris ea într-un blog pentru rețeaua internațională de politici Ren21. „Electrificarea nu este automat rezistentă.”

Limitele energiei solare sunt acum rețelele, stocarea și cât de repede electrificăm cererea, spune Rosenow – nu panourile sau costul. „Întrebarea mai importantă nu mai este dacă energia solară crește, ci dacă sistemele și instituțiile noastre energetice pot ține pasul.”

În SUA, centrele de date și electrificarea înseamnă că cererea de energie este în creștere pentru prima dată în ultimele decenii, consideră Zhao, securitatea energetică fiind o prioritate națională.

„Sursele regenerabile reprezintă deja peste 90% din noua capacitate de producție din SUA”, spune ea. „Această nevoie de electricitate sigură și rapidă ar putea crea o oportunitate critică pentru creșterea [în continuare] a energiei regenerabile chiar și fără sprijin din partea actualului guvern federal.”

Extinderea tehnologiei

În ultimii ani, panourile electrice plug-in (sau „solare de balcon”) au început să se răspândească rapid în Germania. Acestea generează mai puțină energie electrică decât panourile de acoperiș, dar o alimentează direct în locuințe printr-o priză standard.

Acestea au fost acum aprobate în mai multe alte țări și state americane, inclusiv în California.

Între timp, agrivoltaica, care combină producția alimentară și panourile solare, este prezentată ca o soluție la preocupările din unele zone legate de utilizarea terenurilor cu energia solară.

Alte tehnologii, de la centrale solare plutitoare și „în oglindă”, la panouri perovskite și ferestre solare, ar putea înregistra o creștere în următorii ani.

Ce urmează pentru energia solară

În 2026, capacitatea solară a lumii va continua să crească, dar rata de expansiune ar putea încetini pentru prima dată, spune Jones.

Acest lucru e o consecință care vine din China: vara trecută, aceasta și-a schimbat regimul de gestionare și susținere a noilor instalații solare, ceea ce a dus la o creștere bruscă a numărului de instalații în 2025, care au intrat sub incidența vechiului regim de prețuri. În alte părți, situația este diferită. „Dacă excludem China, anul acesta se instalează mai multe panouri decât anul trecut”, spune Jones.

AIE estimează că până în 2030, producția de energie solară va fi atins dublul nivelurilor din 2025, energia solară depășind hidroenergia și devenind a treia cea mai mare sursă de electricitate din lume.

„Oriunde rețeaua electrică este costisitoare și nesigură, factorii economici continuă să atragă oamenii către energia solară”, susține Rosenow. „Există o avertizare: dacă panourile solare chinezești sunt dificil de importat, acest lucru nu se va întâmpla în ritm rapid.”

Recent, au existat o mulțime de vești proaste despre climă. Acum este incredibil de probabil ca limita globală de 1,5 grade Celsius stabilită la Paris în 2015 să fie depășită, lumea se confruntă cu impacturi climatice tot mai mari și se apropie de mai multe puncte de cotitură climatice în acest secol.

Însă povestea de succes a energiei solare arată că facem progrese și în moduri care nu au fost niciodată anticipate. În urmă cu un deceniu, „nimeni nu se apropia de așteptările ca acest lucru să se întâmple”, spune Jones, menționând că creșterea energiei electrice curate s-a tradus direct prin construirea a mai puține centrale pe cărbune.

„Acum, cele mai grave cazuri [de schimbări climatice] se situează undeva între 2-3 grade Celsius de încălzire, mai degrabă decât 4 grade Celsius.”

Editor : Ș.R.