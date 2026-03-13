Live TV

România a depus cererea de aderare la Agenția Internațională pentru Energie. Cât durează procesul de evaluare

nicusor dan si Fatih Birol
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe șeful IEA, Fatih Birol. Foto: presidency.ro
Ce este Agenția Internațională pentru Energie De ce este importantă aderarea pentru România

România a transmis oficial cererea de aderare la Agenția Internațională pentru Energie (IEA), potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua X de directorul executiv al instituției, Fatih Birol. Acesta a subliniat că, în urma întâlnirilor cu liderii români, a remarcat accentul pus de țară pe securitatea energetică și pe o strategie bazată pe „toate tipurile de combustibili și toate tehnologiile”.

„Salut cererea formală primită din partea României pentru a deveni membru al IEA”, a scris Fatih Birol într-o postare pe rețeaua X.

Postarea a fost însoțită de fotografii de la întâlnirile oficiale dintre reprezentanții agenției și autoritățile române, în cadrul cărora au fost discutate direcțiile de dezvoltare ale sectorului energetic.

Ce este Agenția Internațională pentru Energie

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) este una dintre cele mai influente organizații internaționale din domeniul energiei. Aceasta a fost înființată în 1974, în contextul crizei petroliere din anii ’70, pentru a coordona politicile energetice ale statelor dezvoltate și pentru a preveni întreruperile majore în aprovizionarea cu energie.

În prezent, organizația reunește peste 30 de state membre și colaborează cu numeroase alte țări partenere din întreaga lume.

Organizația a fost fondată de țări precum Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite.

Ulterior s-a extins prin aderarea altor state, printre care Grecia, Noua Zeelandă, Australia, Portugalia, Finlanda, Franța, Ungaria, Cehia, Coreea de Sud, Slovacia, Polonia, Estonia, Mexic, Lituania și, cel mai recent, Letonia, care a devenit membru în 2024.

În prezent, Chile, Columbia, Israel și Costa Rica se află în proces de aderare pentru a deveni membri cu drepturi depline ai organizației.

IEA monitorizează piețele globale de energie, realizează analize și prognoze privind evoluția sectorului energetic și coordonează răspunsul statelor membre în cazul unor crize energetice majore.

Totodată, agenția joacă un rol important în promovarea tranziției către energie cu emisii reduse de carbon.

Raportările și analizele publicate de IEA sunt considerate unele dintre cele mai importante repere pentru guverne, instituții internaționale și investitori din sectorul energetic.

De ce este importantă aderarea pentru România

Aderarea la Agenția Internațională pentru Energie ar reprezenta un pas important pentru România în consolidarea securității energetice și în integrarea mai profundă în arhitectura energetică internațională.

Statutul de membru ar oferi României acces direct la expertiza tehnică și la analizele detaliate ale piețelor globale de energie, ceea ce ar putea sprijini elaborarea politicilor energetice pe termen lung.

În același timp, apartenența la organizație ar permite României să participe la mecanismele de coordonare și cooperare dintre statele membre în cazul unor crize energetice sau al unor probleme majore de aprovizionare.

De asemenea, aderarea ar putea crește credibilitatea României în fața investitorilor internaționali și ar consolida poziția țării în proiectele energetice regionale.

Transmiterea cererii oficiale reprezintă primul pas într-un proces de aderare care poate dura mai mulți ani. Statele care doresc să devină membre ale Agenției Internaționale pentru Energie trebuie să îndeplinească o serie de criterii tehnice și de politică energetică, inclusiv reguli privind stocurile strategice de petrol, transparența piețelor energetice și alinierea la standardele organizației.

Pentru România, aderarea la IEA ar putea consolida rolul său în securitatea energetică a Europei de Est, într-un context în care energia a devenit un element central al stabilității economice și geopolitice.

