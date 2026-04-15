România caută investiții strategice la Washington: energia nucleară și infrastructura, pe agenda Băncii Mondiale

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru au avut la Washington discuții cu președintele World Bank Group, Ajay Banga, privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România, inclusiv investiții în sectorul nuclear de la Cernavodă, posibilă primă finanțare de acest tip din ultimele decenii, precum și dezvoltarea infrastructurii energetice și atragerea de capital pentru proiecte majore cu impact economic și regional.

Potrivit lui Alexandru Nazare, discuțiile au vizat proiecte concrete, cu impact direct asupra economiei și asupra vieții de zi cu zi a românilor, în special în sectorul energetic.

„Investițiile în retehnologizare la Centrala Nucleară de la Cernavodă Nuclear Power Plant reprezintă o inițiativă strategică pentru securitatea energetică a României și a întregii regiuni. Ar fi prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimele decenii, ceea ce arată nivelul ridicat de încredere câștigat de România în ultima perioadă”, a transmis ministrul Finanțelor într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, pe agenda discuțiilor s-au aflat și proiecte majore în domeniul gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea Coridorului Vertical de transport al gazelor, cu implicarea Transgaz, precum și accesul la finanțări și garanții pentru investiții energetice de amploare.

„Într-un context internațional marcat de crize energetice și volatilitate, România are nevoie de proiecte solide care să asigure energie sigură și la prețuri accesibile pentru populație și economie, investiții care susțin creșterea economică și o poziție mai puternică a României în regiune”, a mai spus Nazare.

Ministrul Finanțelor a subliniat, totodată, în cadrul întâlnirii, un obiectiv strategic al României: acela de a deveni o platformă regională pentru reconstrucția Ucrainei.

Reforme, investiții și rol regional

La rândul său, Dragoș Pîslaru a evidențiat rolul World Bank Group ca partener strategic pentru România și nevoia de a eficientiza investițiile publice.

„Banca Mondială rămâne un partener solid și de încredere pentru România, nu doar prin finanțare, ci mai ales prin expertiza și capacitatea de a sprijini reforme mari, bine gândite și bine implementate. România trebuie să folosească mai bine resursele pe care deja le are și să obțină rezultate mai bune din fiecare leu și fiecare euro investit”, a scris acesta pe Facebook.

Ministrul atrage atenția că, în perioada următoare, investițiile trebuie mai bine corelate și orientate spre atragerea capitalului privat: „Investițiile publice, fie că vin din fonduri europene, din bugetul național sau din alte surse, trebuie să fie mai bine structurate, mai bine legate între ele și capabile să atragă capital privat la scară mai mare. Acesta este unul dintre marile obiective ale dezvoltării României.”

În același context, energia este descrisă drept un domeniu critic, cu impact direct asupra competitivității economice și a independenței energetice.

„Nu vorbim doar despre infrastructură, ci despre competitivitatea economică a țării și despre independența noastră energetică. De aceea, investițiile în sectorul nuclear, precum și proiecte strategice precum coridorul vertical sunt priorități clare. (...) Cred că trebuie să facem un pas înainte: de la simpla absorbție la impact măsurabil, de la proiecte fragmentate la investiții integrate, care schimbă în mod real lucrurile. Lecțiile învățate în colaborarea dintre România și Banca Mondială vor fi foarte importante pentru viitorul ciclu financiar, dar și pentru obiectivele strategice ale României, inclusiv finalizarea aderării la OECD și pregătirea pentru zona euro”, a explicat ministrul.

În postarea publicată pe Facebook, acesta a subliniat și dimensiunea regională a acestor demersuri. „Experiența României poate și trebuie să fie valorificată într-o cooperare mai amplă cu Republica Moldova și Ucraina, pentru a construi soluții comune la provocări comune și pentru a susține parcursul european al celor două țări vecine.”

