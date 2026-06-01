România caută parteneriate cu firme chineze pentru stocarea energiei. Daraban: „Prețurile ridicate din Europa creează oportunități”

Prețurile ridicate la energie din Europa creează oportunități pentru dezvoltarea tehnologiilor de stocare a energiei, iar România este interesată să colaboreze cu partenerii chinezi în acest domeniu, a declarat președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, în cadrul unei vizite efectuate la Beijing.

Președintele CCIR s-a întâlnit cu reprezentanți ai Federației Chineze a Industriei și Comerțului (ACFIC), organizație dedicată inițiativei private din China, în cadrul misiunii economice organizate de Camera Națională în această țară. Discuțiile au vizat relațiile comerciale dintre România și China și oportunitățile de colaborare dintre companiile din cele două state.

Mihai Daraban a subliniat că România și China au un nivel ridicat al schimburilor comerciale, iar prezența semnificativă a companiilor chinezești pe piața românească demonstrează că România este un loc propice pentru dezvoltarea afacerilor.

„Avem avantaje strategice clare: Portul Constanța - cel mai apropiat port din UE de Canalul Suez, cu conexiune fluvială către țările fără ieșire la mare din Europa - și un cadru juridic prin care orice companie înființată în România devine automat persoană juridică în UE. În plus, prețurile ridicate la energie în Europa creează oportunități reale pentru tehnologii noi, inclusiv de stocare a energiei - un domeniu în care România este interesată activ să colaboreze cu partenerii chinezi. China reprezintă o prioritate strategică pentru CCIR, iar relația noastră cu Ambasada chineză la București este una excelentă”, a afirmat președintele CCIR.

Potrivit acestuia, avantajele logistice oferite de Portul Constanța și accesul la piața unică europeană reprezintă argumente importante pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări și pentru atragerea de investiții.

În cadrul unei alte întâlniri oficiale, Mihai Daraban a discutat cu președinta Consiliului Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional (CCPIT), Li Xiangying, despre intensificarea relațiilor economice bilaterale, atragerea investițiilor chineze în România și consolidarea poziției țării noastre ca poartă de intrare în Uniunea Europeană pentru companiile din Republica Populară Chineză.

Potrivit comunicatului CCIR, partea chineză și-a exprimat interesul pentru extinderea cooperării comerciale cu România și a identificat mai multe domenii prioritare de colaborare.

„Președinta CCPIT și-a exprimat dorința de extindere a colaborării comerciale cu România și a identificat mai multe linii de acțiune prioritare în relația cu partea română, printre care: robotică, autovehicule electrice și energie verde”, se arată în comunicatul transmis de Camera de Comerț și Industrie a României.

Vizita delegației CCIR la Beijing face parte din misiunea economică organizată de Camera Națională în China și are ca obiectiv consolidarea relațiilor comerciale și identificarea unor noi oportunități de cooperare între mediile de afaceri din cele două state.

