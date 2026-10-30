România conduce topul scumpirilor din UE la electricitate și gaze în primul semestru din 2026. Cum au evoluat prețurile

România a înregistrat, în primele șase luni din 2026, cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană ale prețurilor la electricitate și gaze naturale pentru gospodării, comparativ cu perioada similară din 2025. Energia electrică s-a scumpit cu 51,6%, iar gazele cu 9,3%, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, prețurile medii au evoluat în sens opus. Energia electrică s-a ieftinit față de semestrul al doilea din 2025, iar prețul gazelor a scăzut atât față de ultimele șase luni ale anului trecut, cât și comparativ cu primul semestru din 2025.

Procentele privind evoluțiile din fiecare stat au fost calculate pe baza prețurilor exprimate în monedele naționale. Acestea arată ritmul scumpirilor sau al ieftinirilor, nu nivelul efectiv al prețurilor în euro.

Prețul electricității a crescut cu 51,6% în România

Prețurile energiei electrice pentru gospodăriile din România au crescut cu 51,6% în prima jumătate din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Este cel mai mare avans înregistrat în rândul statelor membre.

România este urmată de Irlanda, unde prețurile au crescut cu 19,8%, și Finlanda, cu un avans de 18,4%. La polul opus, cele mai mari scăderi au fost raportate în Danemarca, de 31,7%, și Luxemburg, de 24,1%.

În prima jumătate din 2026, prețul mediu al electricității pentru gospodăriile din UE a scăzut cu 2,2% față de semestrul al doilea din 2025, ajungând la 0,28 euro pe kilowatt-oră, de la 0,29 euro pe kWh.

Chiar și după această scădere, prețurile au rămas mult peste nivelurile înregistrate înaintea crizei energetice din 2022, arată Eurostat.

Ponderea taxelor și a celorlalte contribuții în factura finală s-a redus cu 0,5 puncte procentuale, de la 28,9% în semestrul al doilea din 2025 la 28,4% în primele șase luni din 2026.

Șase state membre au raportat prețuri mai mari de 0,30 euro pe kWh, în timp ce cinci au înregistrat niveluri sub 0,20 euro pe kWh. Irlanda a avut cel mai ridicat preț nominal al electricității pentru gospodării, de 0,39 euro pe kWh. A fost urmată de Germania și Belgia, ambele cu 0,36 euro pe kWh.

Cele mai mici prețuri au fost înregistrate în Ungaria, cu 0,11 euro pe kWh, și în Malta și Bulgaria, cu câte 0,13 euro pe kWh.

România, cel mai ridicat preț raportat la puterea de cumpărare

România se află pe primul loc în UE și atunci când prețul electricității este exprimat în standardul puterii de cumpărare, un indicator care permite compararea costurilor ținând cont de diferențele dintre economiile statelor membre. Valoarea înregistrată în România a fost de 46,9 unități PPS pentru 100 kWh. Urmează Polonia, cu 41,1 unități, și Cehia, cu 34,3.

Cele mai mici niveluri ajustate la puterea de cumpărare au fost raportate în Malta, cu 13,8 unități PPS pentru 100 kWh, Ungaria, cu 14,7, și Luxemburg, cu 15,5.

România a înregistrat și cea mai mare creștere din UE a prețului gazelor naturale pentru gospodării. În primul semestru din 2026, gazele s-au scumpit cu 9,3% față de perioada similară din 2025. Pe următoarele poziții se află Croația, cu o creștere de 8,9%, și Slovacia, cu 6,6%. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Bulgaria, de 14,5%, Grecia, de 11,3%, și Spania, de 10%.

Dintre statele pentru care au fost disponibile date, prețurile gazelor au scăzut în 12 țări, au crescut în șapte și au rămas relativ stabile în patru.

La nivelul Uniunii Europene, prețul mediu al gazelor pentru gospodării a coborât în primele șase luni din 2026 la 0,11 euro pe kWh.

Nivelul este cu 10,2% mai mic decât în semestrul al doilea din 2025 și cu 3,5% sub cel înregistrat în prima jumătate a anului trecut. Acesta este cel mai redus preț mediu al gazelor din UE după primul semestru din 2022.

România are însă printre cele mai mici prețuri nominale la gaze

Deși a avut cea mai mare creștere procentuală, România a rămas printre statele cu cele mai mici prețuri nominale ale gazelor. Gospodăriile au plătit în medie 0,06 euro pe kWh, același nivel fiind raportat în Slovacia. Prețuri mai mici au fost înregistrate în Ungaria, de 0,03 euro pe kWh, și Croația, de 0,05 euro pe kWh.

La polul opus, Suedia a avut cel mai ridicat preț, de 0,22 euro pe kWh. A fost urmată de Țările de Jos, cu 0,16 euro pe kWh, și de Franța și Portugalia, cu câte 0,13 euro pe kWh.

Raportate la puterea de cumpărare, cele mai mari prețuri la gaze au fost înregistrate în Suedia, cu 17,7 unități PPS pentru 100 kWh, Portugalia, cu 15, și Țările de Jos, cu 13,8.

Cele mai mici valori ajustate la puterea de cumpărare au fost raportate în Ungaria, cu 4,3 unități PPS pentru 100 kWh, Luxemburg, cu 6,6, și Croația, cu 6,8.

Editor : A.D.