România, fără cea mai importantă sursă de petrol. Expert: Rute alternative pentru țițeiul din Kazahstan nu sunt

În benzinăriile din România, carburanții se scumpesc după ce cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Kazahstanul oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat spre piețele globale. Ciprian Cherciu, expert în energie, a explicat pentru Digi24 care va fi impactul acestei decizii asupra țării noastre.

„Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Mai avem Azerbaidjan, un alt punct important, probabil 10-15% și avem și o producție internă, dar România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25% probabil, foarte puțin, și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan, trece pe teritoriul Rusiei cam 1.500km și se oprește în portul Novorossiisk, de unde petrolul este încărcat pe aceste vase și transportat pe Marea Neagră. Aceasta este cea mai importantă rută de transport”, a precizat Ciprian Cherciu.

Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt, atrage atenția expertul.

„Există o conductă la sud, îi spune BTC, care pleacă din Azerbaidjan, Georgia și ajunge în portul Ceyhan. Dar acolo deja avem petrol din Azerbaidjan și nu poate prelua decât o foarte mică parte. La nivelul Uniunii Europene petrolul din Kazahstan, probabil că este aproximativ 1% dacă rotunjim din necesarul Uniunii Europene, deci vedem, e un procent semnificativ. Italia printre cei mai mari importatori, dar și Grecia, Spania uneori. Pentru România este un punct mai important decât Iran, pentru că aici ne luăm cea mai mare parte din petrol și nu avem alternative serioase pentru transport”, spune Cherciu.

„Nu este exclus să avem probleme în aprovizionare”

În perioada care urmează, ne putem aștepta la scumpiri.

„Există niște rezerve pe care cu siguranță companiile le vor folosi. E greu de estimat că vorbim de o lună, două, trei. Vor folosi acele rezerve care erau oricum, să spunem, la limită și știm foarte bine că tot sistemul la nivel european este supus unei presiuni foarte mari și nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar probleme în aprovizionare, peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă,” adăugă expertul.

Totul depinde de cât timp această conductă rămâne închisă, pentru că nu există soluții alternative.

„Da, pentru că nu există soluții alternative care să poată fi rezolvate mai repede decât deschiderea conductei. Adică putem să ne gândim la rute alternative, dar e complicat. Sunt măsuri. Ar fi trebuit să fim un pic proactivi, pentru că problema asta era cunoscută dintotdeauna și trebuia să încercăm să fim ceva mai independenți de combustibilii fosili. Electrificare este cuvântul de ordine în Uniunea Europeană, dar din păcate noi nu urmărim acest acest plan de electrificare din niciun punct de vedere. Nici un minister, nici Ministerul Energiei, nici Ministerul Mediului, nimeni nu se preocupă de această temă”, precizează Ciprian Cherciu.

„Puterea statului român este limitată”

Puterea statului român este limitată, având în vedere că depindem de o materie primă care vine dintr-un alt stat, subliniază Cherciu.

„Puterea statului român este limitată. Atunci când depinzi de o materie primă care vine dintr-un alt stat, printr-o infrastructură care se află într-o zonă de conflict, mișcările pe care le poți face ca să schimbi situația de fapt sunt minime. Și atunci singurul lucru pe care poți să-l faci este să faci o informare corectă și să creezi o strategie de dezvoltare a României care să fie mai puțin dependentă de combustibili fosili. O să ajungem în iarnă și o să avem aceleași discuții probabil despre prețul gazului. Vedem că această infrastructură este atacată peste tot în lume și atunci nu există o altă cale decât electrificarea accelerată. Asta înseamnă stocare, asta înseamnă mașini electrice, asta înseamnă pompe de căldură. Asta îți poate reduce dependența de combustibil fosil”, subliniază expertul.

„România trece de la electrificare la combustie în loc să facă pasul invers”

România trece de la electrificare la combustie în loc să facă pasul invers, atrage atenția Ciprian Cherciu.

„Autoritățile statului pot stabili niște direcții strategice astfel încât și românii să știe cum să-și investească banii. Stimularea prosumatorilor pentru instalarea de panouri și capacități de stocare. Vorbeam despre mașini mai devreme că avem o industrie auto foarte importantă în România. Electrificarea. Din păcate, noi avem acum un program Rabla care susține vânzarea de mașini pe combustie. Este un non-sens într-o situație în care practic noi încercăm să scăpăm de acei combustibili, dar finanțăm pe partea cealaltă achiziția de mașini pe combustie.

Deci avem senzația că noi trăim într-o altă schimbare de paradigmă. România trece de la electrificare la combustie în loc să facă pasul invers. Și mai sunt foarte multe fonduri europene. Dar evident că e foarte greu acum să spui cine ar trebui să se ocupe când nu avem guvern. Dar presupunem că am avea un guvern, ar trebui un plan urgent de electrificare a încălzirii locuințelor. Este critic pentru România ca să facă tranziția asta către către electrificare.

Pot fi centrale electrice, dar sunt aceste pompe de căldură, dacă vreți, aere condiționate inversate, să spunem, care pot funcționa foarte bine, pot încălzi locuințele chiar și în climatul din România. Multe state europene deja nu mai folosesc centralele pe gaz sau au fost interzise și oricum nu este o o uzanță să folosești gaz. De exemplu, în Germania, dacă stai într-un apartament totul este electric. Nu folosești gaz ca să încălzești un ibric cu apă sau să-ți încălzești locuința.

Noi suntem într-o situație în care avem cel mai mic consum de energie electrică din Europa. Pe de o parte, e un paradox, dar un consum mai mare de energie electrică al populației și al industriei până la urmă ar crea niște sisteme mai stabile. Am putea face investiții în acea zonă și per total să avem o scădere a prețului pentru energia electrică. Deci aici este o bătălie între sursele de energie pe care le avem la dispoziție. Ca să nu mai vorbim de faptul că Transgazul investește în infrastructură de gaz pentru conectarea locuințelor la gaz. Absolut neclar de ce fac lucrul ăsta, de ce să cheltuie bani pe infrastructură care știm cu toții că nu va mai fi folosită, dar discuția este foarte amplă,” explica Ciprian Cherciu.

Editor : A.P.