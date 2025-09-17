Live TV

România, lobby pentru dezvoltarea energiei nucleare, la Conferința AIEA. Oana Țoiu și Bogdan Ivan, parte a delegației de la Viena

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, luni și marți, la Conferința Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Ministrul afacerilor externe a subliniat importanța dezvoltării energiei nucleare ca parte a tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, în linie cu obiectivele globale privind schimbările climatice, precum și din perspectiva aplicațiilor în medicină, arată un comunicat de presă al MAE. Totodată, Oana Țoiu a promovat candidatura României la Consiliul Guvernatorilor AIEA și a subliniat sprijinul constant al țării noastre pentru activitatea AIEA în domeniile non-proliferării, securității nucleare și cooperării tehnice. 

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a condus delegația României la Conferința Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care a avut loc la Viena, în perioada 15-16 septembrie 2025. 

Din delegația României a făcut parte și Bogdan Ivan, ministrul Energiei. 

„Ministrul român de externe a reiterat angajamentul ferm al României față de promovarea utilizării pașnice, sigure și responsabile a energiei nucleare, în conformitate cu standardele și cerințele internaționale. De asemenea, a promovat candidatura României la Consiliul Guvernatorilor AIEA și a subliniat sprijinul constant al țării noastre pentru activitatea AIEA în domeniile non-proliferării, securității nucleare și cooperării tehnice. Intervenția națională în sesiunea plenară a Conferinței Generale a evidențiat contribuția României la consolidarea regimului internațional de neproliferare, inclusiv prin participarea activă la inițiativele relevante ale AIEA și prin găzduirea de exerciții, de cursuri în centrul național de pregătire pentru experți internaționali.  

Ministrul român al afacerilor externe a subliniat, atât în discurs, cât și în întrevederile bilaterale, importanța dezvoltării energiei nucleare ca parte a tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, în linie cu obiectivele globale privind schimbările climatice, precum și din perspectiva aplicațiilor în medicină”, arată MAE. 

Discuția cu Directorul General AIEA s-a axat pe dosarele prioritare aflate pe agenda Conferinței Generale, precum situația Centralei Nucleare ucrainene de la Zaporojie, dosarul nuclear iranian.  

Împreună cu ministrul energiei, Bogdan Ivan, a avut întrevederi de substanță cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, și cu Jeff Labonté, adjunctul ministrului pentru resurse naturale al Canadei.  

„În aceste două întrevederi, ministrul afacerilor externe a pus accentul pe importanța cooperării consolidate în domeniul nuclear civil, pentru toate proiectele lansate - retehnologizare, construcție, noi tehnologii - inclusiv pentru diminuarea dependențelor și întărirea profilului României de furnizor regional de energie și prin exploatarea, cu participarea companiilor americane, a rezervelor de gaz din Marea Neagră. Ministrul român al afacerilor externe a punctat semnificația deciziei CJUE de menținere a energiei nucleare în categoriile de proiecte eligibile ale Uniunii Europene.  

Dialogul cu Prințul Abdulaziz bin Salman al Saud, ministrul energiei din Arabia Saudită, a abordat cooperarea bilaterală în materie de energie, inclusiv alternative la combustibili fosili sau gaze naturale, și importanța inovației în domeniul energetic”, conform sursei citate. 

Ministrul afacerilor externe a mai participat la prezentarea proiectului pilot EAGLES-300, la evenimentul de prezentare a producției de radioizotopi medicali în România, precum și la deschiderea standului de promovare UE/EURATOM.  

„În marja participării la sesiune, ministrul Oana Țoiu a avut o întrevedere cu Secretarul General al OSCE, Feridun Sinirlioglu. Șefa diplomației române a prezentat implicațiile războiului de agresiune al Federației Ruse asupra Ucrainei pentru România, cu accent pe încălcările spațiului aerian, inclusiv cel mai recent incident de acest fel. A punctat faptul că evoluțiile sunt îngrijorătoare pentru perspectivele păcii și pentru securitatea întregului spațiu euro-atlantic. Prin misiunea sa de monitorizare, OSCE a avut un rol important înainte de agresiunea Federației Ruse, iar programul de sprijin dedicat Ucrainei reprezintă un efort pentru a continua implicarea OSCE în susținerea acestui stat. S-a referit la importanța continuării eforturilor pentru eliberarea angajaților locali ai misiunii de monitorizare, reținuți de Federația Rusă.    

Ministrul afacerilor externe a prezentat importanța pe care România o acordă monitorizării alegerilor de către Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), mai ales în contextul ingerințelor în procesele electorale ale unor actori statali sau non-statali. S-a referit la faptul că Federația Rusă încurajează aceste imixtiuni, care afectează rezultatele alegerilor. A prezentat miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova, inclusiv din perspectiva consolidării principiilor și angajamentelor OSCE.  

Demnitarul român a folosit prilejul pentru a se întâlni cu funcționarii români din organizațiile internaționale din Viena și comunitatea română din Austria”, mai transmite MAE. 

