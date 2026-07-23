România pregătește concesionarea primelor perimetre eoliene din Marea Neagră. Investițiile ar putea ajunge la 27 de miliarde de euro

Primele parcuri eoliene offshore din Marea Neagră se apropie de etapa concesionării. Ministerul Energiei a publicat, miercuri, în transparență decizională proiectul de hotărâre prin care stabilește lista perimetrelor ce vor putea fi concesionate pentru dezvoltarea acestor investiții. Potrivit autorităților, proiectele din prima etapă vor avea o capacitate totală estimată la aproximativ 3,1 GW, iar impactul economic este evaluat la până la 27 de miliarde de euro.

După aprobarea hotărârii de Guvern, Ministerul Energiei va putea lansa procedurile competitive pentru concesionarea acestor perimetre, etapă prevăzută de Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore. Perimetrele sunt definite prin coordonate topogeodezice în sistemul de referință WGS84 și reprezintă baza pentru dezvoltarea viitoarelor parcuri eoliene offshore din sectorul românesc al Mării Negre.

Potrivit notei de fundamentare, adoptarea hotărârii reprezintă o etapă esențială pentru implementarea cadrului legislativ privind energia eoliană offshore și este o condiție necesară pentru lansarea procedurilor competitive de concesionare, asumate de România inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Adoptarea acestui act normativ permite inițierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore și creează cadrul necesar pentru valorificarea potențialului eolian al Mării Negre. Totodată, actul normativ contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și la atingerea obiectivelor naționale și europene privind tranziția energetică și decarbonizarea”, se arată în nota de fundamentare.

Perimetrele au fost stabilite în baza unui studiu de specialitate

Ministerul Energiei amintește că Legea nr. 121/2024 desemnează instituția drept autoritate competentă pentru concesionarea perimetrelor offshore și îi atribuie responsabilitatea de a identifica și delimita zonele care pot fi puse la dispoziția investitorilor. În acest scop a fost realizat un studiu de specialitate, finanțat cu sprijinul instituțiilor financiare internaționale, care a stat la baza proiectului de hotărâre.

Pentru fiecare dintre perimetre au fost incluse informații privind amplasamentul în raport cu planul de amenajare a spațiului maritim, date tehnice de bază și informații privind impactul asupra mediului.

Totodată, delimitarea zonelor a ținut cont de constrângerile existente în Marea Neagră, astfel încât viitoarele proiecte să poată coexista cu alte activități desfășurate în zonă. Printre acestea se numără navigația, activitățile militare, pescuitul, protecția biodiversității, precum și exploatările de petrol și gaze.

Potrivit Ministerului Energiei, energia eoliană offshore reprezintă una dintre principalele oportunități pentru diversificarea mixului energetic și consolidarea securității energetice a României. Analizele realizate în cadrul raportului Offshore Wind Roadmap for Romania, elaborat de Banca Mondială, arată că zona românească a Mării Negre dispune de resurse eoliene importante, cu viteze medii ale vântului de peste 7,5 metri pe secundă și un potențial tehnic total estimat la aproximativ 76 GW.

Din această capacitate, aproximativ 22 GW ar putea fi instalați pe fundații fixe, iar 54 GW prin tehnologii flotante. Scenariile analizate indică posibilitatea instalării unei capacități de 3 GW până în anul 2035, într-un scenariu moderat, respectiv de până la 7 GW în cazul unei dezvoltări accelerate, ceea ce ar putea acoperi o parte semnificativă din necesarul de energie electrică al României.

Ministerul a precizat că obiectivul de instalare a unei capacități de 3 GW până în 2035 este asumat și prin Strategia energetică a României 2025-2035. Perimetrele incluse în prima fază de dezvoltare au o capacitate totală estimată la aproximativ 3,1 GW.

Lista include și perimetre pentru etapele următoare

Lista aprobată prin hotărârea de Guvern nu cuprinde doar perimetrele care vor fi scoase la concesionare în prima rundă competitivă. Sunt incluse și alte zone care vor putea fi dezvoltate ulterior, în funcție de orizontul de dezvoltare și de constrângerile existente.

Potrivit notei de fundamentare, această etapizare este necesară deoarece identificarea și aprobarea perimetrelor reprezintă o condiție esențială pentru demararea investițiilor și pentru punerea în aplicare a cadrului legal instituit prin Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore.

Autoritățile estimează că dezvoltarea sectorului eolian offshore va atrage investiții semnificative, va stimula lanțurile de aprovizionare și va crea noi locuri de muncă. Valoarea adăugată pentru economia României este estimată între 16 și 27 de miliarde de euro, iar costurile dezvoltării proiectelor vor fi suportate de operatorii economici care vor obține concesiunile, din surse proprii sau atrase.

Totodată, aprobarea listei perimetrelor nu înseamnă că vor începe automat lucrările la parcurile eoliene offshore. Hotărârea stabilește doar zonele care pot fi concesionate, fiecare proiect urmând să treacă ulterior prin procedurile de concesionare, autorizare și evaluare a impactului asupra mediului, înainte de emiterea autorizațiilor necesare.

Editor : A.D.