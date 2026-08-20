România se pregătește pentru vârful de consum de energie electrică de vineri, într-un moment în care mai multe unități de producție sunt indisponibile. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat, în direct la Digi24, că producția eoliană ridicată poate ajuta sistemul să facă față cererii, după ce energia produsă de turbine a depășit 2.000 de MW.

România se bazează în aceste zile pe producția ridicată de energie eoliană pentru a acoperi o parte din necesarul de consum, în condițiile în care mai multe unități de producție sunt indisponibile.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat, la Digi24, că producția din surse eoliene a crescut semnificativ în ultimele zile și contribuie la limitarea importurilor de energie.

„Datorită producției crescute din sursă eoliană. Bate vântul, mai pe românește, în aceste zile, destul de robust. Astăzi și mâine am avut (...) producții, cu un vârf de 2.000 de megawați, media, să spunem, orelor de seară este în jur de 1.900 de megawați din energie eoliană. Asta înseamnă că această energie eoliană compensează nu doar închiderea unităților unu și doi de la Cernavodă, dar și închiderea de astăzi a unității patru, unității cinci de la Turceni.”

România ar putea înregistra în următoarele zile, pe fondul caniculei, vârfuri de consum de aproximativ 7.000 MW, în special seara, a anunțat anterior. Bușoi.

„În zilele următoare vom avea, datorită caniculei, probabil seara, vârfuri de consum în jurul de 7.000 de megawați, dar se anunță și o producție eoliană mai bună. În această săptămână suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei, nemaifiind în bandă nuclearul și exporturile la prețuri mici sau prețuri negative s-au redus. Sigur că totul ține de cât de lungă va fi această perioadă de secetă, care ne obligă, prin scăderea debitului Dunării și a nivelului apei lângă Cernavodă, să ținem închise reactoarele nucleare din motive de siguranță”, a explicat acesta, la Ministerul Energiei.

Energia stocată este livrată în orele de vârf

Potrivit secretarului de stat, cea mai mare parte a energiei provenite din instalațiile de stocare este tranzacționată pe piața pentru ziua următoare. Astfel, producătorii își programează livrarea energiei în funcție de cererea estimată și de preț.

„Cele mai multe cantități, marea majoritate a acestor cantități sunt vândute pe piața zilei următoare. Asta înseamnă că deja cererea și oferta și estimările de ieri trebuiau să se întâlnească și, dacă există cerere pentru această seară (...) o creștere crescută de electricitate, atunci evident că și cei care au baterii de stocare își modulează oferta pentru acele ore în care creșterea este cea mai mare.”

Acesta a precizat că prețurile de pe piața românească pentru ziua următoare sunt apropiate de cele din țările din regiune și de cele din majoritatea statelor europene, în condițiile în care România face parte din piața unică europeană de energie.

Spania reprezintă una dintre excepții, cu prețuri mai mici, pe fondul producției ridicate din surse regenerabile.

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Editor : C.A.