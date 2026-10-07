Live TV

Exclusiv România, sub presiunea crizei energetice: facturi mai mari la electricitate în 2027. Ciprian Cherciu: Putem vedea creșteri până la 50%

Data actualizării: Data publicării:
Data scadentă a facturii de energie electrică. Foto Getty Images
Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cherciu: Prețul energiei nu este determinat în principal de Ormuz România importă cantități mari de energie România este în urma Bulgariei la stocarea energiei Prosumatorii susțin sistemul energetic

Românii s-ar putea confrunta cu facturi semnificativ mai mari la electricitate în iarna aceasta și în primăvara lui 2027. Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi avertizează că România traversează una dintre cele mai dificile situații din ultimele decenii în ceea ce privește adecvanța sistemului energetic, pe fondul debitelor extrem de scăzute ale Dunării și al opririi celor două reactoare de la Cernavodă. Ciprian Cherciu, expert în energie, a declarat însă pentru Digi24 că eventualele scumpiri nu sunt generate în principal de situația din Orientul Mijlociu și estimează că prețurile pentru consumatori ar putea crește chiar și cu 50%.

„Ne așteptăm, din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol Strâmtoarea Ormuz. Dacă situația se prelungește în Orient și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm și la prețuri record la electricitate în UE. În ceea ce privește România, totul depinde de cât mai ținem Cernavodă închisă”, a declarat Cristian Bușoi.

Secretarul de stat a atras atenția că România se confruntă cu probleme importante în ceea ce privește producția de energie, în special din cauza condițiilor hidrologice și a situației de la centrala nucleară de la Cernavodă.

„Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării, în apropiere de Cernavodă, afectează foarte tare centrala nucleară. Suntem cu două reactoare oprite, ceea ce afectează semnificativ producția Hidroelectrica. Această situație se prelungește neașteptat de mult”, a spus Bușoi.

Oficialul a precizat că prognozele pentru următoarele zile nu sunt favorabile și că debitul Dunării ar putea rămâne la valori extrem de scăzute.

„Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, din prognozele prezentate de colegii de la dispecerat, de la Institutul de Meteorologie și de echipa de urgențe a ANM, în următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Cel puțin la Cernavodă, în ultimele 24 de ore, nu doar că a crescut nivelul, dar a și scăzut semnificativ”, a explicat secretarul de stat.

Cherciu: Prețul energiei nu este determinat în principal de Ormuz

Ciprian Cherciu, expert în energie, are însă o perspectivă diferită în ceea ce privește cauzele unor eventuale scumpiri ale electricității.

Acesta susține că prețul energiei electrice din România este influențat doar marginal de situația din Strâmtoarea Ormuz și atrage atenția că traficul prin această zonă a început să crească.

„O să încercăm să facem un calcul, dar trebuie să precizăm faptul că prețul energiei electrice din România este afectat marginal de Strâmtoarea Ormuz. Am auzit declarația domnului Bușoi, spunând că prețurile vor crește dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă. Trebuie precizat faptul că traficul prin Strâmtoarea Ormuz este la cel mai înalt nivel, să spunem, de la momentul în care a fost închisă. Au fost chiar momente în care traficul a fost aproape la nivelul de dinaintea războiului”, a declarat expertul.

Potrivit acestuia, problema prețurilor ridicate la electricitate este legată în principal de situația internă a sistemului energetic.

„Deci nu este o problemă care vine din zona Strâmtorii Ormuz. Prețul mare la electricitate este generat de lipsa de investiții în sistemul energetic național și de lipsa de viziune a celor de la ANRE și de la Ministerul Energiei, care nu au identificat direcțiile strategice care însemnau stocarea energiei, dezvoltarea regenerabilelor și așa mai departe”, a spus Ciprian Cherciu.

România importă cantități mari de energie

Expertul susține că România are nevoie de investiții importante în infrastructura energetică, inclusiv în modernizarea capacităților hidroenergetice.

„Vorbim despre modernizarea investițiilor în hidro și de aici este principalul motiv pentru care importăm cantități foarte mari de energie electrică”, a explicat Cherciu.

În același timp, prețurile de pe piața de energie electrică din România au ajuns, în anumite momente, la niveluri mult peste cele obișnuite.

„Prețul pe care îl vedem pe piața OPCOM, adică pe piața pentru ziua următoare, unde se tranzacționează peste 30% din energia care se cumpără în România, este, în anumite momente, de două, de trei ori mai mare decât prețurile normale”, a afirmat expertul.

Acest lucru s-ar putea reflecta în ofertele furnizorilor și, ulterior, în facturile consumatorilor.

„Ceea ce înseamnă că în facturile de energie electrică putem vedea creșteri și până la 50% a prețului, de la probabil 1,2-1,3 lei pe kilowatt-oră până la 1,5-1,6 lei în perioada următoare. Și o să vedem aceste prețuri în ofertele furnizorilor de energie atunci când va trebui să reînnoim contractele pentru încă un an sau pentru o anumită perioadă”, a explicat Ciprian Cherciu.

Expertul a subliniat însă că eventualele creșteri nu ar fi determinate exclusiv de conflictele geopolitice.

„Deci putem avea creșteri semnificative, dar nu sunt generate de conflictele geopolitice strict, de situația gestionată de România. Nu are legătură cu externul”, a declarat acesta.

România este în urma Bulgariei la stocarea energiei

Un alt punct important îl reprezintă capacitățile de stocare a energiei, unde România este în continuare în urma altor state din regiune.

În timpul verii, după oprirea centralei de la Cernavodă, autoritățile au încercat să accelereze procedurile pentru dezvoltarea capacităților de stocare. România rămâne însă în urma Bulgariei, care a traversat mai bine perioada secetoasă datorită capacităților de stocare deja instalate.

Acestea i-au permis Bulgariei să cumpere energie produsă în România la prețuri mai mici în timpul zilei și să o utilizeze sau să o revândă în perioadele în care prețurile sunt mai mari.

Ciprian Cherciu spune că avantajul Bulgariei va fi important și în timpul iernii.

„Au un avantaj pe care îl vor folosi și iarna, atunci când vor fi momente de producție eoliană ridicată și nu vom putea consuma acea energie. Se va întâmpla probabil noaptea. Inversăm oarecum solarul cu eolianul. O să vedeți energie produsă din eolian, stocată în aceleași baterii și folosită în momentele importante”, a explicat expertul.

Prosumatorii susțin sistemul energetic

Potrivit lui Ciprian Cherciu, în ultimii ani au existat investiții în capacități de stocare, însă România este încă mult în urma Bulgariei dacă raportarea se face la numărul de locuitori.

„România a recuperat, de fapt, au fost câteva companii care au investit în stocare. Suntem cu mult în spatele Bulgariei dacă raportăm la numărul de locuitori. Vorbim de o diferență de vreo opt ori mai mare, adică suntem foarte departe în momentul de față”, a spus el.

O parte importantă a capacității instalate de stocare și producție provine însă de la consumatorii care și-au montat sisteme fotovoltaice.

„Cea mai mare capacitate de stocare și, important de spus, lucrul ăsta îl au consumatorii, adică românii care și-au instalat sisteme fotovoltaice. Ei au și cea mai mare putere instalată”, a explicat expertul.

Acesta susține că producția fotovoltaică a prosumatorilor are, în prezent, un rol important în asigurarea consumului intern.

„În aceste zile putem spune, la propriu, fără niciun fel de exagerare, că lumina rămâne aprinsă datorită românilor care au investit în sisteme fotovoltaice”, a declarat Ciprian Cherciu.

Citește și: „Nu îmi mai ajung banii”. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin. Cum explică economiștii paradoxul

Potrivit acestuia, în anumite momente, energia fotovoltaică reprezintă mai mult de jumătate din energia produsă și consumată în România.

„Au fost multe momente și astăzi va fi o zi la fel când peste 50-60% din energia produsă în România și consumată este din fotovoltaic și, în principal, din prosumatori, aceștia fiind cei mai mari producători”, a concluzionat expertul.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
2
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
3
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
4
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
2026-10-05-3649
5
Nicușor Dan: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Digi Sport
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vasile Tofan.
Premierul R. Moldova: Suntem importatori mari de energie. Fiecare şoc extern agravează situaţia
dunare blocata
„Erau vapoare, erau pasageri”. Nave blocate, circulație paralizată de luni întregi. Seceta extremă prelungește criza de pe Dunăre
Poland's Belchatow Power Coal Powered station
Creșterea prețurilor gazelor naturale determină companiile europene de utilități să revină la cărbune
maia sandu
Maia Sandu anunță stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. „Nu o să vă spun că va fi ușor”
Facturi la energie.
Bolojan anunță scăderea prețurilor la energie: „Nu de pe o zi pe alta”
Recomandările redacţiei
2026-10-05-3527
Prima discuție directă între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu. Când...
Statuie Donald Trump
„Ciuma portocalie.” O statuie a lui Donald Trump în pielea goală a...
george simion sustine un discurs
Simion, în Politico: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”. Liderul AUR...
Cristela Georgescu paraseste sediul DIICOT, marti, 6 octombrie 2026
Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu. Soția...
Ultimele știri
Eva Marie Saint, una dintre „Blondele lui Hitchcock”, a murit la vârsta de 102 ani. „Era pur şi simplu perfectă. Toată lumea o iubea”
Cu cât ar putea crește factura la energie a consumatorilor casnici? Scenariul central indică 74 de lei în plus la 200 kWh/lună
Câți ruși visează la pace. Datele unui sondaj realizat de către o agenție apropiată de Kremlin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt răsfățatele Universului pe 7 octombrie 2026. Mercur și Venus le aduc noroc și încredere
Cancan
Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut...
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș a dat tot din casa FRF! De ce Anghel Iordănescu s-a opus să vină Edi selecționer și cine-l...
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
„Averea mea? Au fost 2 milioane de euro și i-am terminat pe toți! Nu mai am niciun prieten”. Nicolae Mitea...
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Un tânăr de 21 de ani a murit după o înțepătură de țânțar. Cum a fost posibilă o asemenea tragedie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Strigătul" Simonei Halep a ajuns în presa din Spania: "Eliberarea unei foste regine a tenisului"
Pro FM
Ce face Andreea Antonescu în America, la un an de la mutarea din România. „Nu mai sunt preocupată să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmările pentru „The Batman 2” au fost suspendate. Matt Reeves se retrage temporar din cauza unor probleme...
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Stagiul complet de cotizare s-a modificat în octombrie. Cine va munci mai mult înainte să se pensioneze?
Digi FM
La 60 de ani și-a vândut casa și a renunțat la job. A călătorit în 15 țări și trăiește acum cu 200 de lire pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Angelina Jolie și-a vândut conacul de lux, iar Madonna l-a cumpărat. Vezi cum arată proprietatea de aproape...