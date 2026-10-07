Românii s-ar putea confrunta cu facturi semnificativ mai mari la electricitate în iarna aceasta și în primăvara lui 2027. Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi avertizează că România traversează una dintre cele mai dificile situații din ultimele decenii în ceea ce privește adecvanța sistemului energetic, pe fondul debitelor extrem de scăzute ale Dunării și al opririi celor două reactoare de la Cernavodă. Ciprian Cherciu, expert în energie, a declarat însă pentru Digi24 că eventualele scumpiri nu sunt generate în principal de situația din Orientul Mijlociu și estimează că prețurile pentru consumatori ar putea crește chiar și cu 50%.

„Ne așteptăm, din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol Strâmtoarea Ormuz. Dacă situația se prelungește în Orient și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm și la prețuri record la electricitate în UE. În ceea ce privește România, totul depinde de cât mai ținem Cernavodă închisă”, a declarat Cristian Bușoi.

Secretarul de stat a atras atenția că România se confruntă cu probleme importante în ceea ce privește producția de energie, în special din cauza condițiilor hidrologice și a situației de la centrala nucleară de la Cernavodă.

„Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării, în apropiere de Cernavodă, afectează foarte tare centrala nucleară. Suntem cu două reactoare oprite, ceea ce afectează semnificativ producția Hidroelectrica. Această situație se prelungește neașteptat de mult”, a spus Bușoi.

Oficialul a precizat că prognozele pentru următoarele zile nu sunt favorabile și că debitul Dunării ar putea rămâne la valori extrem de scăzute.

„Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, din prognozele prezentate de colegii de la dispecerat, de la Institutul de Meteorologie și de echipa de urgențe a ANM, în următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Cel puțin la Cernavodă, în ultimele 24 de ore, nu doar că a crescut nivelul, dar a și scăzut semnificativ”, a explicat secretarul de stat.

Cherciu: Prețul energiei nu este determinat în principal de Ormuz

Ciprian Cherciu, expert în energie, are însă o perspectivă diferită în ceea ce privește cauzele unor eventuale scumpiri ale electricității.

Acesta susține că prețul energiei electrice din România este influențat doar marginal de situația din Strâmtoarea Ormuz și atrage atenția că traficul prin această zonă a început să crească.

„O să încercăm să facem un calcul, dar trebuie să precizăm faptul că prețul energiei electrice din România este afectat marginal de Strâmtoarea Ormuz. Am auzit declarația domnului Bușoi, spunând că prețurile vor crește dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă. Trebuie precizat faptul că traficul prin Strâmtoarea Ormuz este la cel mai înalt nivel, să spunem, de la momentul în care a fost închisă. Au fost chiar momente în care traficul a fost aproape la nivelul de dinaintea războiului”, a declarat expertul.

Potrivit acestuia, problema prețurilor ridicate la electricitate este legată în principal de situația internă a sistemului energetic.

„Deci nu este o problemă care vine din zona Strâmtorii Ormuz. Prețul mare la electricitate este generat de lipsa de investiții în sistemul energetic național și de lipsa de viziune a celor de la ANRE și de la Ministerul Energiei, care nu au identificat direcțiile strategice care însemnau stocarea energiei, dezvoltarea regenerabilelor și așa mai departe”, a spus Ciprian Cherciu.

România importă cantități mari de energie

Expertul susține că România are nevoie de investiții importante în infrastructura energetică, inclusiv în modernizarea capacităților hidroenergetice.

„Vorbim despre modernizarea investițiilor în hidro și de aici este principalul motiv pentru care importăm cantități foarte mari de energie electrică”, a explicat Cherciu.

În același timp, prețurile de pe piața de energie electrică din România au ajuns, în anumite momente, la niveluri mult peste cele obișnuite.

„Prețul pe care îl vedem pe piața OPCOM, adică pe piața pentru ziua următoare, unde se tranzacționează peste 30% din energia care se cumpără în România, este, în anumite momente, de două, de trei ori mai mare decât prețurile normale”, a afirmat expertul.

Acest lucru s-ar putea reflecta în ofertele furnizorilor și, ulterior, în facturile consumatorilor.

„Ceea ce înseamnă că în facturile de energie electrică putem vedea creșteri și până la 50% a prețului, de la probabil 1,2-1,3 lei pe kilowatt-oră până la 1,5-1,6 lei în perioada următoare. Și o să vedem aceste prețuri în ofertele furnizorilor de energie atunci când va trebui să reînnoim contractele pentru încă un an sau pentru o anumită perioadă”, a explicat Ciprian Cherciu.

Expertul a subliniat însă că eventualele creșteri nu ar fi determinate exclusiv de conflictele geopolitice.

„Deci putem avea creșteri semnificative, dar nu sunt generate de conflictele geopolitice strict, de situația gestionată de România. Nu are legătură cu externul”, a declarat acesta.

România este în urma Bulgariei la stocarea energiei

Un alt punct important îl reprezintă capacitățile de stocare a energiei, unde România este în continuare în urma altor state din regiune.

În timpul verii, după oprirea centralei de la Cernavodă, autoritățile au încercat să accelereze procedurile pentru dezvoltarea capacităților de stocare. România rămâne însă în urma Bulgariei, care a traversat mai bine perioada secetoasă datorită capacităților de stocare deja instalate.

Acestea i-au permis Bulgariei să cumpere energie produsă în România la prețuri mai mici în timpul zilei și să o utilizeze sau să o revândă în perioadele în care prețurile sunt mai mari.

Ciprian Cherciu spune că avantajul Bulgariei va fi important și în timpul iernii.

„Au un avantaj pe care îl vor folosi și iarna, atunci când vor fi momente de producție eoliană ridicată și nu vom putea consuma acea energie. Se va întâmpla probabil noaptea. Inversăm oarecum solarul cu eolianul. O să vedeți energie produsă din eolian, stocată în aceleași baterii și folosită în momentele importante”, a explicat expertul.

Prosumatorii susțin sistemul energetic

Potrivit lui Ciprian Cherciu, în ultimii ani au existat investiții în capacități de stocare, însă România este încă mult în urma Bulgariei dacă raportarea se face la numărul de locuitori.

„România a recuperat, de fapt, au fost câteva companii care au investit în stocare. Suntem cu mult în spatele Bulgariei dacă raportăm la numărul de locuitori. Vorbim de o diferență de vreo opt ori mai mare, adică suntem foarte departe în momentul de față”, a spus el.

O parte importantă a capacității instalate de stocare și producție provine însă de la consumatorii care și-au montat sisteme fotovoltaice.

„Cea mai mare capacitate de stocare și, important de spus, lucrul ăsta îl au consumatorii, adică românii care și-au instalat sisteme fotovoltaice. Ei au și cea mai mare putere instalată”, a explicat expertul.

Acesta susține că producția fotovoltaică a prosumatorilor are, în prezent, un rol important în asigurarea consumului intern.

„În aceste zile putem spune, la propriu, fără niciun fel de exagerare, că lumina rămâne aprinsă datorită românilor care au investit în sisteme fotovoltaice”, a declarat Ciprian Cherciu.

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Potrivit acestuia, în anumite momente, energia fotovoltaică reprezintă mai mult de jumătate din energia produsă și consumată în România.

„Au fost multe momente și astăzi va fi o zi la fel când peste 50-60% din energia produsă în România și consumată este din fotovoltaic și, în principal, din prosumatori, aceștia fiind cei mai mari producători”, a concluzionat expertul.

Editor : C.A.