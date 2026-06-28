Preț uriaș la energie electrică luni, în România, pe fondul caniculei și al producției slabe: peste 4.200 de lei/MWh seara, adică 4,2 lei pe kilowatt oră, anunță Digi24. Este cel mai mare preț din Europa. Scumpirea este cauzată de temperaturile extreme care afectează producția de energie. Randamentul panourilor fotovoltaice se află, așadar, în scădere, iar centralele nucleare se pot opri. În plus, debitul Dunării este semnificativ sub mediile multianuale. România plătește scump lipsa bateriilor de stocare: „Am putea avea facturi mai mici”, subliniază Ciprian Cherciu, expert în domeniul energiei.

Prețul mediu al Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) de la București va fi luni de 1.171 lei/MWh (sau 224 de euro/MWh), potrivit datelor Operatorului Pieței, citate de economica.net. Este cel mai mare preț din Europa. România este secondată de Ungaria în acest clasament, cu doar un euro mai puțin.

Prețul plătit de țara noastră este însă de două ori și jumătate decât cel din Bulgaria și cel din Grecia, unde sunt 90, respectiv 87 de euro/MWh, anunță sursa citată.

Plătim scump lipsa bateriilor de stocare

România ar putea avea facturi mai mici la energie dacă ar investi în capacități de stocare, a declarat însă expertul în energie Ciprian Cherciu, într-un interviu acordat Digi24. Potrivit acestuia, diferențele mari dintre prețul energiei din timpul zilei și cel de la orele de serii sunt generate de lipsa bateriilor de stocare, care obligă țara să importe energie atunci când producția din surse fotovoltaice scade.

„În timpul zilei avem foarte mulți prosumatori în România care își produc propria energie care injectează în rețea și atunci prețul este mic în timpul zilei și mare seara. Problema nu este că energia e foarte ieftină în timpul zilei, ci că este foarte scumpă seara. Acest lucru se întâmplă pentru că nu avem capacități de stocare”, a explicat expertul.

Cherciu a arătat că, la orele prânzului, o mare parte din energia produsă în România provine din hidrocentrale și din instalațiile fotovoltaice, inclusiv cele ale celor aproximativ 400.000 de prosumatori. Surplusul de energie injectat în rețea duce la scăderea prețurilor, însă lipsa unor sisteme de stocare face ca această energie să nu poată fi folosită în orele de vârf, când consumul crește.

Seara suntem forțați să importăm energie din alte state. Dacă am avea baterii de stocare, prețurile s-ar echilibra: energia ieftină din timpul zilei ar fi stocată și utilizată atunci când cererea este mare

Acesta atrage atenția că România este mult în urma altor state europene în ceea ce privește investițiile în stocare.

„Este o problemă care trenează de foarte mulți ani. Europa are în plan să crească capacitatea de stocare în baterii de la 50 la 70 de gigawați-oră, dar România nu joacă în această ligă. Noi nu avem capacități de stocare aproape deloc, sub 1% din consum vine din baterii de rețea”, a precizat expertul.

Avem surplus la prânz, dar importăm seara

În opinia sa, investițiile în stocare ar putea stabiliza semnificativ piața energiei și ar reduce presiunea asupra prețurilor.

„Nu ar fi o investiție atât de mare, nici pe departe, comparativ cu pierderile pe care le avem în momentul de față. Cea mai mare capacitate de stocare o au prosumatorii, cei criticați că dezechilibrează rețeaua. Se pare că, de fapt, ei sunt cei care pun cel mai mult umărul în perioada asta”, a spus el.

Cherciu explică și mecanismul prin care lipsa stocării influențează facturile populației, chiar dacă variațiile orare nu se reflectă direct în facturile finale.

„Aceste fluctuații de pe piață nu sunt efectiv prețurile pe care le plătesc clienții în acele intervale, pentru că nu avem o tarifare orară. Dar aceste variații extreme generează un preț mediu, care este de fapt prețul din factură. În funcție de furnizor, acest lucru se răsfrânge asupra costurilor pe termen lung”, a precizat expertul în energie.

România ar putea să aibă un preț la energie mult mai mic decât în momentul de față dacă ar aplatiza aceste diferențe foarte mari între prețul mic din timpul zilei și prețul foarte mare seara. Dacă producția și consumul s-ar sincroniza mai bine, am avea un sistem mai eficient și costuri mai mici

În ceea ce privește riscul unor pene de curent, acesta consideră scenariul puțin probabil, datorită contribuției prosumatorilor la stabilitatea rețelei.

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Editor : C.A.