Gazul ieftin promis românilor de stat nu va veni prea curând. Romgaz a transmis, într-un răspuns pentru Digi24, că nu mai dispune de cantități de gaze naturale disponibile pentru comercializare către populație până la 31 martie 2027 și estimează că primele oferte vor fi lansate abia în decembrie 2026, pentru livrări începând cu 1 aprilie 2027, deși, în urmă cu doar o lună, conducerea companiei și ministrul Energiei anunțau intrarea pe piața de furnizare încă din această primăvară. Situația arată că „lucrurile au fost abordate politic, nu tehnic”, spune Dumitru Chisăliță, fost membru în Consiliul de Administrație al Romgaz, care subliniază că, dincolo de pregătirea tehnică, este necesar să existe și gaze disponibile pentru vânzare.

„Estimăm că Romgaz va lansa primele oferte pentru populație în luna decembrie 2026, oferte pentru livrarea gazelor naturale începând cu 1 aprilie 2027”, anunță compania într-un răspuns pentru Digi24.

Anunțul contrazice două declarații făcute luna trecută de conducerea Romgaz și de ministrul Energiei.

Potrivit CEO-ului companiei, Răzvan Popescu, Romgaz urma să fie pregătită din punct de vedere tehnic să intre pe piața de furnizare a gazelor naturale odată cu ieșirea din plafonare, la 1 aprilie.

Și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declara, într-un interviu la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că un mare jucător va intra pe piață, pe modelul Hidroelectrica, făcând referire tot la Romgaz, companie care, spunea acesta, era pregătită să anunțe ofertele pentru consumatori chiar din luna următoare.

„Cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare. Urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziționat deja softurile, au toate licențele. Important e următorul lucru: odată intrați în piață, pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor și automat cu oferte foarte bune, cum este Hidroelectrica ca preț de referință astăzi pe piața consumatorilor casnici, la fel și Romgazul va fi pe piața de gaze naturale. O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie. Au luat și un termen de buffer de două-trei săptămâni. Ei sunt pregătiți să facă lucrul acesta până la finalul lunii februarie”, declarase anterior ministrul Energiei.

Între timp, compania transmite că problema nu este una tehnică, ci de disponibilitate a resurselor.

Potrivit unui comunicat transmis de Romgaz, „acum nu mai dispune de cantitățile de gaze naturale disponibile pentru comercializare”.

Reprezentanții Romgaz pun accent pe lipsa gazelor naturale disponibile pentru a fi vândute populației. Potrivit comunicatului, compania este pregătită din punct de vedere tehnic să furnizeze aceste gaze naturale către populație, are infrastructura și capacitatea operațională necesare pentru a demara acest proces, însă nu ar avea gaze naturale disponibile în acest moment.

Dumitru Chisăliță, fost membru în Consiliul de Administrație al Romgaz, a explicat, la Digi24, că situația este rezultatul unor decizii luate fără o analiză tehnică a pieței, dar și al blocajelor administrative.

„Din păcate, așa se întâmplă în momentul în care abordăm lucrurile politic, nu tehnic, nu din perspectivele pieței. Dacă directorul general Romgaz vorbea de pregătirea tehnică, adică softuri, ați văzut că ministrul vorbea de faptul că sunt necesari oameni și vedem că este necesar să existe și un gaz natural care să poată fi vândut. De ce oameni? Pentru că anul trecut, printr-o ordonanță de urgență, Guvernul a blocat orice angajare și a dezvolta o activitate absolut nouă, care nu a mai existat niciodată în cadrul companiei, presupune să identifici, să aduci oameni care să aibă aceste cunoștințe, să deruleze aceste activități, ca să nu ajungem în situația care a fost la Hidroelectrica, când a durat doi ani de zile până au ajuns facturile acasă, cu foarte multe greșeli, cu foarte multe situații care au apărut ca urmare a faptului că au fost luați oameni care nu aveau nicio pregătire”, a declarat acesta.

El susține că situația actuală este legată și de modificările recente ale cadrului legislativ.

„Lucrurile stau în felul următor: noi am aflat doar în urmă cu trei săptămâni că, începând cu 1 aprilie, se va continua plafonarea. Până la acel moment, toată lumea, inclusiv ANRE, a transmis înștiințări cum că se va liberaliza piața. Asta înseamnă că s-au făcut anumite vânzări de gaze naturale în concordanță cu legislația care exista până la momentul de acum trei săptămâni, de liberalizare. Ceea ce s-a întâmplat în fapt a fost că, pur și simplu, companiile, chit că vorbim de companii de distribuție, chit că vorbim de consumatori industriali, au achiziționat o parte din gazele naturale și asta a făcut ca, la momentul de față, cel mai probabil să nu mai fie gaze naturale în detrimentul înmagazinării. Adică, cumva, s-a pus un semn important: să facem înmagazinare și vom avea gaze naturale la iarnă sau vindem aceste gaze naturale în momentul de față și vom vedea ce vom face la iarnă”, a menționat acesta.

Dumitru Chisăliță a explicat că deciziile comerciale au fost luate în baza legislației existente la acel moment.

„Nu este vorba de o preferință, este vorba de o acțiune comercială care s-a derulat pe parcursul lunilor octombrie 2025 – februarie/martie 2026. Ei au activat efectiv în conformitate cu legislația care exista în România. Legea, încă o dată, s-a schimbat acum trei săptămâni, nu aveau de unde să știe, nici nu puteau să rămână cu gazele nevândute, pentru că gazele trebuie efectiv să curgă dinspre zăcământ către consumatori. Bâlbâiala care a existat în România, practic, a dat peste cap toate aceste lucruri”, a mai spus el.

În aceste condiții, deși în luna februarie autoritățile dădeau garanții că românii vor avea acces la gaze mai ieftine, realitatea din piață arată că acest lucru nu se va întâmpla înainte de 2027.

