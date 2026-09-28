ROMGAZ, după dezvăluirile WSJ: Niciun oficial al statului nu a exercitat presiuni asupra conducerii pentru a încheia un contract

ROMGAZ a transmis, luni, că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea companiei să încheie vreun contract, de vânzare sau de cumpărare, indiferent de sursă (deci inclusiv din LNG). Compania precizează că orice decizie este fundamentată pe criterii de fezabilitate economică, comercială şi strategică.

ROMGAZ a transmis, luni, precizări, în contextul informaţiilor apărute recent în spaţiul public referitoare la posibile achiziţii de gaze naturale lichefiate (LNG).

„Pentru a evita orice neînţelegere care poate fi creată de anumite informaţii apărute în spaţiul public legat de achiziţia unor gaze naturale LNG de către ROMGAZ, precizăm că, niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea ROMGAZ să încheie vreun contract de achiziţie sau vânzare gaze, indiferent de sursă (deci inclusiv din LNG). ROMGAZ este o societate listată pe piaţa de capital şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea cadrului legal şi a regulilor de guvernanţă corporativă aplicabile societăţilor listate”, a transmis ROMGAZ, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, calitatea statului român de acţionar majoritar nu înlătură şi nu modifică obligaţia companiei de a respecta aceste reguli, mecanismele corporative de decizie, drepturile tuturor acţionarilor şi obligaţiile de informare aplicabile unei societăţi listate.

„Analizarea oportunităţilor comerciale şi adoptarea eventualelor decizii de achiziţie aparţin exclusiv mecanismelor corporative de decizie ale ROMGAZ şi se realizează pe baza criteriilor economice, comerciale şi strategice aplicabile companiei. Orice decizie privind realizarea unei operaţiuni comerciale este fundamentată pe criterii de fezabilitate economică, comercială şi strategică, prin raportare la condiţiile de piaţă, riscurile asociate, necesităţile companiei şi obiectivele sale de dezvoltare, cu respectarea mecanismelor de guvernanţă corporativă şi a competenţelor de aprobare aplicabile”, se mai arată în documentul citat.

ROMGAZ precizează că va continua să analizeze oportunităţile existente pe piaţa gazelor naturale, inclusiv LNG, exclusiv prin raportare la interesul companiei şi la criteriile economice, comerciale şi strategice relevante.

„Orice informaţie care, potrivit cadrului legal aplicabil unei societăţi listate, face obiectul unei obligaţii de raportare va fi comunicată în mod transparent, prin canalele oficiale şi în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă”, a mai transmis compania.

Informaţii difuzate sâmbătă de Wall Street Journal conform cărora ambasadoareaa SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

„În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: «Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici», potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici”, a scris Wall Street Journal.

După apariţia articolului, informaţiile au fost corelate cu imagini publicate în luna aprilie despre o întâlnire care ar fi avut loc în luna martie şi la care au participat preşedintele PSD Sorin Grindeanu şi ministrul de atunci al Energiei Bogdan Ivan, alături de ambasadoare.

Referitor la aceste imagini, Grindeanu a declarat sâmbătă pentru Cotidianul că „discuţiile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat aspecte care ţin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important” şi că a văzut că acest lucru se regăseşte şi în programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureşan.

Editor : A.C.