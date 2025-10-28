Live TV

Rosneft Germania scapă de sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești

An employee walks through the Petrolchemie and Kraftstoffe oil refinary in Schwedt/Oder
Rafinăria din Schwedt/Oder, October 20, 2014. Foto: REUTERS/Axel Schmidt

Guvernul SUA a furnizat o asigurare scrisă că activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancţiuni energetice, deoarece activele sale nu mai sunt sub controlul Rusiei, a declarat marţi pentru Reuters ministrul german al economiei, Katherina Reiche.

Ea a spus că Statele Unite au transmis Berlinului luni seară o „scrisoare de asigurare”, recunoscând că operaţiunile Rosneft din Germania au fost complet separate de compania-mamă rusă, scrie News.ro.

Germania solicitase clarificări din partea Washingtonului după ce administraţia preşedintelui Donald Trump a introdus sancţiuni care interzic băncilor şi clienţilor occidentali să colaboreze cu firmele ruseşti listate la bursă.

Berlinul a susţinut că rafinăriile, aflate sub administrare fiduciară germană din 2022, sunt „decuplate” de grupul-mamă, fiind în acelaşi timp esenţiale pentru aprovizionarea cu combustibil a ţării.

Printre active se numără rafinăria PCK din Schwedt, una dintre cele mai mari din Germania, care reprezintă peste 12% din capacitatea de prelucrare a combustibilului din ţară.

PCK Schwedt, în care Rosneft deţine 54,17% din acţiuni, este, de asemenea, un angajator important în Brandenburg, o regiune care se bucură de un sprijin crescând pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

