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Video Rovinari 4 va fi scos din rezervă pentru a compensa oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Măsurile anunțate de Ministerul Energiei

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - MINISTERUL ENERGIEI - CONFERINTA - 17 DEC 2024
Ministerul Energiei. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea
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Din articol
Cum va fi compensată energia care nu va mai fi produsă la Cernavodă Măsurile pregătite în perioada stării de alertă

Ministerul Energiei a anunțat, marți, că Nuclearelectrica a început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2 de la Cernavodă, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Pentru a compensa energia care nu va mai fi produsă de reactor, autoritățile pregătesc importuri, scoaterea din rezervă a grupului Rovinari 4 și creșterea producției Hidroelectrica.

Dacă prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni. Decizia depinde de evoluția nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.

Potrivit unui comunicat de presă, procedurile tehnice începute la Cernavodă sunt unele uzuale și preventive, folosite pentru pregătirea în condiții de siguranță a opririi unei unități nucleare. Acestea nu indică existența unui incident la nivelul centralei.

Citește și: NEWS ALERT Situație gravă la Cernavodă: Dunărea a atins pragul critic. ANAR: Reactorul 2 va intra în procedură de oprire. Anunțul Nuclearelectrica

Cum va fi compensată energia care nu va mai fi produsă la Cernavodă

Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile care vor fi folosite pentru acoperirea necesarului de energie și menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național în cazul opririi Unității 2.

O parte din energia necesară va fi asigurată prin importuri din sistemele energetice regionale și europene. În același timp, vor fi activate capacități suplimentare de producție din România.

Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului energetic. Hidroelectrica va putea, de asemenea, să crească producția, însă numai în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile.

Măsurile vor fi activate gradual, în funcție de situația din sistem.

Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția și consumul de electricitate, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier. În cazul în care aceste soluții nu vor fi suficiente, autoritățile au la dispoziție și posibilitatea limitării în tranșe a consumului pentru anumiți mari consumatori industriali, în intervalul 19:00-23:00.

Aceasta este însă ultima măsură în ordinea de prioritate și ar urma să fie aplicată doar dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, iar importurile și celelalte resurse disponibile nu vor putea acoperi necesarul.

Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului, a precizat Ministerul Energiei.

Măsurile pregătite în perioada stării de alertă

Intervențiile sunt prevăzute în cadrul adoptat de autorități pentru protejarea sistemului energetic în actuala situație hidrometeorologică. Este vorba despre Hotărârea Guvernului nr. 603/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15/2026 privind declararea stării de alertă la nivelul României, în contextul scăderii producției de energie electrică.

Autoritățile au în vedere și prevederile Planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, aprobat prin HG nr. 582/2026, care stabilește succesiunea măsurilor ce pot fi aplicate pentru protejarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Ministerul Energiei, Transelectrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și ceilalți operatori implicați urmăresc evoluția situației și vor decide în funcție de aceasta ce măsuri trebuie activate pentru menținerea în siguranță a sistemului.

În paralel, Ministerul Energiei a reluat apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil de electricitate, în special în intervalul 19:00-23:00.

Autoritățile cer reducerea voluntară a consumului în aceste ore pentru a diminua presiunea asupra Sistemului Electroenergetic Național, în contextul în care oprirea Unității 2 ar elimina temporar din sistem o parte din producția de energie electrică.

Editor : A.D.

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