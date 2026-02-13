Președintele Asociației „Energia Inteligentă”, Dumitru Chisăliță, a declarat, vineri, la Digi24, că problema României privind energia scumpă nu a fost tratată de la cauze, ci au fost adresate efectele. „A aborda cauzele în general înseamnă multă muncă analitică, înseamnă deranj, timp. Dacă începi să elimini o cauză, nu vezi imediat efectul. În același timp, nu e atât de de populară această metodă”, arată acesta, în contextul în care Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului la energie.

„Suntem «campioni» la nivelul UE, în special după ceea ce s-a întâmplat în anul 2025. În același timp, e binevenită (scăderea prețului - n.red.) și consider că ceea ce s-a discutat acolo are o utilitate importantă. Dar cred că totuși trebuie să ne uităm și la cauzele care au generat această situație în care ne găsim, pentru că noi de cele mai multe ori ne uităm la efecte. Inclusiv plafonarea este un este o abordare a efectului, este o corectare a efectului, nu a cauzelor care au determinat această situație. Dacă ne uităm la gazele naturale în ultimii 5 ani de zile, am avut o creștere de aproape cinci ori: 2019-2025. Dacă ne uităm la energia electrică, am avut o creștere de aproape trei ori. Discutăm totuși de niște creșteri semnificative care nu se datorează 100% problemelor legate de speculatorii cu certificate de dioxid de carbon.

Cred că problema este una foarte importantă, pentru că o parte din inflație, o parte din situația economică în care se găsește România se datorează acestei evoluții pe care noi am avut-o pe prețuri la carburanți, energie electrică, gaze naturale. Eliminarea acestor cauze ar trebui să fie prioritatea numărul unu și mai puțin diminuarea efectelor.

A aborda cauzele în general înseamnă multă muncă analitică, înseamnă deranj, timp. Dacă începi să elimini o cauză, nu vezi imediat efectul. În același timp, nu e atât de de populară această metodă. În general, nouă ne place să intervenim, unii să-și asume aceste merite, iar aspectele astea îi fac pe unii să se îndrepte asupra efectelor, nu asupra cauzelor.

Sunt nenumărate studii pe care le-am făcut și le-am publicat la nivelul asociație «Energia Inteligentă». Există o estimare, fiecare cauză cât a contribui la creșterea prețului și cât poate contribui la diminuarea prețului. Și spre așa ceva trebuie să ne îndreptăm”, afirmă Chisăliță.

Președintele Asociației „Energia Inteligentă” afirmă că o problemă fundamentală este legată de faptul că România produce foarte multă energie electrică în vârf de zi, când nu există cerere și nu avem ce face cu această energie”. „După care, seara și dimineața avem nevoie de cantități mari de energie și nu avem de unde să luăm, sau dacă o luăm, o luăm cu niște prețuri foarte mari”.

„Nu este o problemă pe care să ne-o rezolve Uniunea Europeană. Este o problemă sistemică și este o problemă care trebuie să ne-o rezolvăm noi singuri, printr-o recalibrare a sistemului, de așa natură încât aceste lucruri să nu se mai repetă și, dacă nu se mai repetă, cu siguranță vor aduce și prețuri mai mici”, susține expertul în energie.

