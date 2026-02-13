Live TV

Exclusiv Scăderea prețului la energie, abordată de UE. „La noi, prioritate ar trebui să fie eliminarea cauzelor, mai puțin diminuarea efectelor”

Data actualizării: Data publicării:
monezi stecher pret energie cost energie bani electricitate curent
Foto: Profimedia Images

Președintele Asociației „Energia Inteligentă”, Dumitru Chisăliță, a declarat, vineri, la Digi24, că problema României privind energia scumpă nu a fost tratată de la cauze, ci au fost adresate efectele. „A aborda cauzele în general înseamnă multă muncă analitică, înseamnă deranj, timp. Dacă începi să elimini o cauză, nu vezi imediat efectul. În același timp, nu e atât de de populară această metodă”, arată acesta, în contextul în care Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului la energie.

„Suntem «campioni» la nivelul UE, în special după ceea ce s-a întâmplat în anul 2025. În același timp, e binevenită (scăderea prețului - n.red.) și consider că ceea ce s-a discutat acolo are o utilitate importantă. Dar cred că totuși trebuie să ne uităm și la cauzele care au generat această situație în care ne găsim, pentru că noi de cele mai multe ori ne uităm la efecte. Inclusiv plafonarea este un este o abordare a efectului, este o corectare a efectului, nu a cauzelor care au determinat această situație. Dacă ne uităm la gazele naturale în ultimii 5 ani de zile, am avut o creștere de aproape cinci ori: 2019-2025. Dacă ne uităm la energia electrică, am avut o creștere de aproape trei ori. Discutăm totuși de niște creșteri semnificative care nu se datorează 100% problemelor legate de speculatorii cu certificate de dioxid de carbon. 

Cred că problema este una foarte importantă, pentru că o parte din inflație, o parte din situația economică în care se găsește România se datorează acestei evoluții pe care noi am avut-o pe prețuri la carburanți, energie electrică, gaze naturale. Eliminarea acestor cauze ar trebui să fie prioritatea numărul unu și mai puțin diminuarea efectelor. 

A aborda cauzele în general înseamnă multă muncă analitică, înseamnă deranj, timp. Dacă începi să elimini o cauză, nu vezi imediat efectul. În același timp, nu e atât de de populară această metodă. În general, nouă ne place să intervenim, unii să-și asume aceste merite, iar aspectele astea îi fac pe unii să se îndrepte asupra efectelor, nu asupra cauzelor. 

Sunt nenumărate studii pe care le-am făcut și le-am publicat la nivelul asociație «Energia Inteligentă». Există o estimare, fiecare cauză cât a contribui la creșterea prețului și cât poate contribui la diminuarea prețului. Și spre așa ceva trebuie să ne îndreptăm”, afirmă Chisăliță. 

Președintele Asociației „Energia Inteligentă” afirmă că o problemă fundamentală este legată de faptul că România produce foarte multă energie electrică în vârf de zi, când nu există cerere și nu avem ce face cu această energie”. „După care, seara și dimineața avem nevoie de cantități mari de energie și nu avem de unde să luăm, sau dacă o luăm, o luăm cu niște prețuri foarte mari”. 

„Nu este o problemă pe care să ne-o rezolve Uniunea Europeană. Este o problemă sistemică și este o problemă care trebuie să ne-o rezolvăm noi singuri, printr-o recalibrare a sistemului, de așa natură încât aceste lucruri să nu se mai repetă și, dacă nu se mai repetă, cu siguranță vor aduce și prețuri mai mici”, susține expertul în energie. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
tanczos barna
3
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
centrala pe carbune
4
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
loto numere
5
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
justitie
Parlamentarii USR îi cer comisarului european pe Justiţie o evaluare mai exigentă în mecanismul privind statul de drept în România
Sediul Comisiei Europene
Percheziţii la sediile Comisiei Europene. Parchetul European investighează posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Ungaria riscă să dea înapoi 10 miliarde de euro către UE. Aviz dur al celei mai înalte instanțe europene
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre „Europa cu două viteze”: Nu trebuie să fim îngrijorați. Nu există o intenție pentru regimuri diferite
Michael McGrath
Comisarul european Michael McGrath, în vizită la București. Discuții astăzi cu Bolojan, Țoiu și Marinescu despre statul de drept
Recomandările redacţiei
ID333752_INQUAM_Photos_Cosmin_Enache
Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei: o femeie a murit, altă...
inflatie cos de cumparaturi si bani
Când devine recesiunea tehnică o „recesiune reală” și ce înseamnă...
martisor in forma de trifoi cu 4 foi, pe o frunza verde
Comuna care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor. Primar...
Lukoil
Guvernul Bolojan a instituit „supravegherea extinsă” asupra grupului...
Ultimele știri
Două persoane au fost reținute după ce ar fi furat 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în Fundulea
România cumpără singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova: Giurgiulești
Bolojan: „Băieţii deştepţi ne-au blocat sistemul energetic”. Premierul cere Autorității de Reglementare să schimbe regulile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la...
Fanatik.ro
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4...
Adevărul
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Poliția, comunicat oficial despre Mihai Stoica, a doua zi după Universitatea Craiova - FCSB
Pro FM
Thalia, trup de zeiță într-o rochie super mulată, cu un decolteu amplu, realizată de o româncă. Cât costă...
Film Now
Brendan Fraser şi Rachel Weisz revin cu "Mumia 4". A fost anunțată dată când filmul intră în cinematografe
Adevarul
„Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Gestul făcut de soția lui James Van Der Beek la scurt timp după moartea lui. Prietenii lor se tem că e...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online