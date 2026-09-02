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Video Scăderea prețului la motorină a fost spulberată într-o singură zi. Litrul de carburant a trecut din nou de pragul de 10 lei

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pompa de carburant
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Scăderea accizei la motorină a fost spulberată într-o singură zi. Cel mai cumpărat carburant din România s-a scumpit în stațiile Rompetrol și MOL cu 15, respectiv 11 bani. Litrul de motorină a trecut, astfel, din nou de pragul de 10 lei. Cel mai probabil vor urca prețurile și ceilalți benzinari în orele următoare. Această evoluție apare după turbulențele din Golf. Pe piețele internaționale, cotațiile motorinei și ale petrolului cresc semnificativ.

După ce marți prețurile au scăzut odată cu diminuarea accizei, acestea au crescut din nou miercuri la anumite lanțuri de carburanți. 

Prețurile au crescut cu 15 bani pe litru iar în altele cu 11 bani pe litru, iar aceste majorări de preț se explică prin faptul că miercuri cotația motorinei a sărit de pragul de 1.400 de dolari pe tonă. Zilele trecute părea că se stabilizează în jurul sumei de 1.300 de dolari pe tonă. Un cost mai mare decât cel de astăzi a fost pe data de 8 aprilie, când cotația a fost de 1.500 de dolari pe tonă, în contextul conflictului din Golful Persic. 

Reprezentanții ANPC le atrag atenția operatorilor economici, în contextul acestor majorări, că pot să majoreze prețurile o singură dată pe zi, până în ora 12:00, altfel riscă să fie sancționați. Amenzile încep de la 100.000 de lei. Reprezentanții ANPC au transmis că deja au aplicat sancțiuni zilele trecute. 

În stațiile Rompetrol, un litru de motorină costă 10,18 lei, în benzinăriile MOL costă 10,14 lei iar la Lukoil costă 10,23 de lei. 

Editor : A.C.

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