Sebastian Burduja îi răspunde lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei are „datorii imense” la ELCEN

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, răspunde la atacul primarului Bucureștiului, Nicușor Dan, care a criticat ELCEN pentru avaria care a afectat sute de blocuri din Capitală. Burduja spune că ELCEN este o companie faţă de care Primăria Capitalei are datorii de peste 1,4 miliarde lei.

„Astăzi, Primarul Capitalei ne spune că vinovată pentru situația termoficării din București este o companie din portofoliul Ministerului Energiei — ELCEN. O companie față de care Primăria Capitalei are datorii imense, de peste 1,4 miliarde lei”, a scris Burduja pe Facebook.

„În zilele grele de iarnă pentru București, noi suntem aici, nu am plecat în campanie electorală. Am avut azi comandament de iarnă. Am găsit și vom găsi mereu soluții, în sprijinul bucureștenilor. Avaria de ieri, de la CET Vest, a fost remediată în timp record. Mai mult, ELCEN nu a întrerupt nicio secundă furnizarea agentului termic, pornind un cazan de apă fierbinte pentru a suplini declanșările de la echipamentele din CET Vest. Nu a fost niciun impact semnificativ la consumatorul final din cauza acestui incident, iar asta o confirmă oficial ELCEN”, a continuat Burduja,

„Așa cum sunt, din anii 60-70 (cu excepția CET VEST, modernizat în 2009), CET-urile din București își fac treaba, prin eforturi supraomenești ale oamenilor care se ocupă de funcționarea lor”, a adăugat el.

Burduja a aminitit că în noiembrie 2024, au fost semnate cu ELCEN contracte de finanțare în valoare de 362 de milioane de euro, bani nerambursabili, „obținuți după o muncă titanică”, pentru modernizarea CET Grozăvești, CET Progresu și CET București Sud. În 3-4 ani, investițiile vor fi gata.

În iunie 2024, au fost demarate lucrările la CET Titan, prima termocentrală construită în ultimele decenii în Capitală. Proiectul are ca termen începutul anului 2027. Am lansat un apel de sute de milioane de euro, bani gratis, tot din fondul pentru modernizare, pentru reabilitarea rețelelor de termoficare. Oradea, Clujul, Craiova, Ploieștiul, Suceava și alții au reușit și au semnat deja contractele. Bucureștiul a depus două aplicații neeligibile, respinse de evaluatorii externi”, a mai scris Burduja.

„Am inițiat fuziunea ELCEN-Termoenergetica, după ani de blocaje și după o muncă de convingere inclusiv la nivelul Consiliului General. Procesul este în grafic și Bucureștiul va avea un sistem integrat și modern de termoficare. Între timp, pierderile din rețeaua de termoficare a primăriei depășesc în continuare peste 2400 t/h (da, 2400 de tone de apă fierbinte se scurg prin țevile vechi ca printr-o sită, în fiecare oră). CET-urile funcționează, dar au nevoie de plata datoriei PMB către ELCEN, ca proiectele cu finanțare europeană să poată fi cofinanțate și implementate în grafic. Aceasta este realitatea”, a adăugat el.

