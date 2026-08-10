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Secetă istorică pe Dunăre. Producţia de energie la Porţile de Fier este la jumătate faţă de media ultimilor cinci ani

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Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Foto: Inquam Photos / Cornel Putan
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Din articol
Producţia la Porţile de Fier I şi II: adaptată la debite reduse, fără probleme de exploatare Puterea maximă zilnică la Porţile de Fier

Seceta prelungită a dus debitul Dunării la intrarea în ţară (Baziaş) spre un minim istoric. Hidroelectrica confirmă că producţia zilnică la Porţile de Fier I şi II este diminuată semnificativ, dar centralele funcţionează în parametri, fără întreruperi.

„În prezent, debitul Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, este de aproximativ 1.440 mc/s, cu tendinţă de uşoară scădere în următoarele cinci zile, până la aproximativ 1.420 mc/s, în concordanţă şi cu prognozele Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor – INHGA”, transmite Biroul de Presă Hidroelectrica, la solicitarea News.ro.

Compania subliniază că „aceste valori sunt semnificativ sub media multianuală a lunii august de 3.900 mc/s, comunicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, respectiv reprezentând cele mai mici debite înregistrate vreodată în această perioadă a anului în seria de observaţii hidrologice istorice pe Dunăre”.

Producţia la Porţile de Fier I şi II: adaptată la debite reduse, fără probleme de exploatare

„În aceste condiţii hidrologice excepţionale, exploatarea amenajărilor Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II se desfăşoară fără probleme deosebite, însă programele de producţie sunt diminuate, adaptate la debitele afluente reduse în amenajare”, precizează Hidroelectrica.

Potrivit datelor furnizate de companie, „în centralele hidroelectrice de pe Dunăre producţia zilnică se situează la o valoare totală de 6.375 MWh, din care 4.500 MWh la SHEN Porţile de Fier I şi 1.825 MWh la SHEN Porţile de Fier II”.

„Faţă de o situaţie medie obişnuită pentru perioada de început de lună august a ultimilor 5 ani. producţia de energie se situează în prezent la circa 50%. În cazul unei analize faţă de producţia la nivelul mediei multianuale pe o perioadă mai lungă (debit mediu multianual de 3.900 mc/s) producţia zilnică se situează la o valoare de 42%”, arată sursa citată.

Din punct de vedere tehnic, exploatarea respectă prevederile legale: „Exploatarea se realizează în conformitate cu prevederile Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea Sistemelor Hidroenergetice şi de Navigaţie Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II (Legea nr. 14/1999), precum şi ale Regulamentului Serviciului comun de Dispecer pentru Energetică”.

„Conform acestor reglementări, în situaţia unor debite afluente sub 2.350 mc/s, exploatarea se face astfel încât debitul defluent la SHEN Porţile de Fier II să fie egal, la nivel orar, cu debitul afluent măsurat în secţiunea Baziaş, mod de exploatare aplicat şi în prezent”, explică Hidroelectrica.

Puterea maximă zilnică la Porţile de Fier

Hidroelectrica reaminteşte că „Dunărea este reprezentativă pentru producţia hidroelectrică, având o pondere medie de aproximativ 40%. Producţia este direct proporţională cu debitul afluent. Din punct de vedere tehnic amenajările se exploatează conform regulamentelor, în situaţia de ape mici acolo unde e cazul, ca şi în cazul Dunării”. În actuala situaţie de debit minim, producţia reală este de 6.375 MWh/zi.

Lacurile de acumulare interne: producţia scade, dar fără riscuri imediate de oprire

Hidroelectrica administrează centrale hidroelectrice de pe 40 de lacuri de acumulare majore), iar producţia variază puternic în funcţie de hidraulicitate şi de nivelul acumularilor.

„Producţia hidroelectrică variază în funcţie de hidraulicitate, gradul de umplere al acumularilor mari şi depinde de obligaţiile contractuale şi condiţiile de piaţă, ea având variaţii foarte mari de la an la an pentru aceeaşi lună calendaristică. Faţă de o medie 2000–2025 a lunii august de peste 1.200 GWh, anul trecut Hidroelectrica a produs aproximativ 860 GWh, estimând ca anul acesta să fim sub această valoare”, precizează compania.

Tendinţa producţiei hidro este dată direct de hidraulicitatea pe firul apei, în special pe Dunăre şi Olt, energia la debite mici şi medii fiind direct proporţională cu debitele afluente.

„Tendinţa producţiei hidro este dată în mod direct de hidraulicitatea pe firul apei şi în mod special Dunăre, Olt, pe aceste amenajări energia produsă la debite mici şi medii fiind direct proporţională cu debitele afluente. Astfel, având în vedere prognozele INHGA staţionare, şi estimările noastre sunt staţionare, urmând ca următoarele săptămâni să depindă de evoluţia hidrologică”, arată Biroul de Presă Hidroelectrica.

Nu există, conform declaraţiilor Hidroelectrica, un risc iminent de întrerupere a folosirii vreunei acumulări; evoluţia din următoarele săptămâni va depinde de prognozele INHGA, care indică o situaţie staţionară pe termen scurt.

Editor : M.B.

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