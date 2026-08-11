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Secretarul de stat Cristian Buşoi: Strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout

Data publicării:
CERNAVODA - ILUSTRATIE - CENTRALA NUCLEARA - 4 AUG 2026
Centrala nucleara Cernavoda Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
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Oprirea celui de-al doilea reactor al Centralei Nucleare de la Cernavodă nu duce România în risc de pană de curent la nivel naţional, a spus secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi. El a adăugat că „oamenii trebuie să stea liniştiţi” cu privire la asigurarea consumului pentru populaţie.

„Teoretic, doar dacă avem incendii masive de vegetaţie din cauza caniculei sau, Doamne fereşte, dacă cineva se gândeşte într-un mod nepotrivit şi într-un loc nepotrivit să dea foc la un rest din agricultură şi să se atingă liniile Transelectrica şi de acolo să se declanşeze o reacţie care poate fi reversibilă, dar durează până când va fi reparat. Altfel, strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout.

E clar că avem multe alte soluţii înainte de au dezechilibra sistemul naţional şi tocmai în acest sens Hotărârea de Guvern şi normativul Transelectrica a fost pentru a reduce acest risc, vorbim de reducerea voluntară de consum şi, evident, deconectarea manuală, pe care chiar nu o văd posibilă la marii consumatori”, a afirmat Cristian Buşoi, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la TVR Info, potrivit News.ro.

El a adăugat că în ceea ce priveşte populaţia şi serviciile-suport – spitale, instituţii – există „suficientă producţie, în România, chiar şi în orele de vârf, pentru a asigura consumul”.

„Din acest punct de vedere, oamenii trebuie să stea liniştiţi”, a subliniat Buşoi.

Editor : M.B.

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