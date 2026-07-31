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Ședință extraordinară de Guvern pentru criza energetică. Executivul pregătește stare de alertă și intervenții pe Dunăre (surse)

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panou guvernul romaniei
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Grindeanu: Dacă Guvernul își depășește atribuțiile, vom ataca hotărârea

Guvernul se reunește vineri, de la ora 15.00, într-o ședință extraordinară convocată de premierul interimar Ilie Bolojan, pentru a adopta măsuri urgente în contextul crizei energetice. Potrivit surselor Digi24, Executivul urmează să aprobe măsuri pentru menținerea în siguranță a funcționării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, inclusiv instituirea stării de alertă în județele Constanța și Călărași și intervenții pentru asigurarea debitului Dunării.

Ședința are loc în contextul în care nivelul scăzut al Dunării afectează răcirea reactoarelor de la Cernavodă, iar autoritățile încearcă să evite oprirea unor capacități de producție într-o perioadă în care sistemul energetic este deja sub presiune.

Potrivit surselor Digi24, Guvernul urmează să aprobe o hotărâre prin care va declara starea de alertă în județele Constanța și Călărași pentru o perioadă de 30 de zile și va dispune intervenții pentru menținerea unui debit suficient al Dunării în zona centralei nucleare. De asemenea, Executivul ar urma să aloce fonduri din Fondul de rezervă pentru punerea în aplicare a acestor măsuri.

Aceleași surse susțin că autoritățile pregătesc lucrări temporare pe unul dintre brațele Dunării, astfel încât debitul de apă necesar funcționării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă să fie menținut.

Miercuri seara, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la populație și la companii să reducă voluntar consumul de energie electrică, în special în intervalul orar 20.00-23.00, când consumul depășește producția disponibilă.

Grindeanu: Dacă Guvernul își depășește atribuțiile, vom ataca hotărârea

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că va analiza hotărârea pe care Guvernul urmează să o adopte și a avertizat că social-democrații o vor contesta dacă Executivul își depășește competențele.

„Nu știu ce conține. Aici este vorba despre aplicarea legii și competențele unui Guvern demis. Dacă își depășește din nou atribuțiile, evident că da. Așa că trebuie să fie foarte atent și, dacă dorește anumite lucruri, să le trimită în Parlament. Parlamentul poate intra rapid în sesiune extraordinară. În acest moment, sunt șapte hidrocentrale blocate pentru că domnul Buzoianu și cei de la USR s-au comportat iresponsabil. (...) Este o situație care nu este simplă și, când ai și aceste blocaje în construcția de hidrocentrale, probabil că se justifică intrarea într-o situație de acest tip”, a afirmat Grindeanu.

Editor : A.D.

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