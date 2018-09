Șeful Hidroelectrica dezvăluie ce jocuri fac traderii de energie

Compania de stat a fost în ultima perioadă controlată de mai multe instituţii, precum Curtea de Conturi, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE), Consiliul Concurenţei şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), fiind acuzată că preţul de vânzare a energie este ba prea mic, ba prea mare, spune Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica.

"În ultima vreme suntem paralizaţi de controale, avem controale de la toţi: de la Curtea de Conturi, de la ANAF, de la Consiliul Concurenţei, de la ANRE. Poate că este o coincidenţă că au venit toţi în acelaşi timp. Suntem acuzaţi ba că vindem prea ieftin, ba prea scump...", a spus şeful Hidroelectrica, potrivit Agerpres.ro.



Întrebat dacă, în opinia sa, aceste controale arată că Hidroelectrica este ţinta unor atacuri, el a spus: "Daţi-mi voie să nu răspund, dar poate va veni o zi când vom vorbi despre asta".



Badea s-a referit şi la investigaţia anunţată luni de Consiliul Concurenţei cu privire la activitatea producătorului de energie din perioada 2017-2018, având suspiciunea că Hidroelectrica, prin comportamentul său de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializată pe unele segmente de piaţă (în principal pe Piaţa pentru Ziua Următoare - PZU), în scopul realizării unor oferte cu preţuri mai ridicate pe Piaţa de Echilibrare (PE).



"Piaţa de Echilibrare nu este o piaţă voluntară. Producătorii de energie vând pe această piaţă la solicitarea Dispeceratului Energetic Naţional (DEN), atunci când sunt dezechilibre în sistem. Vă aduc aminte că, în perioada ianuarie-februarie-martie 2017, pe piaţă era un deficit evident de energie, în timp ce exportul era foarte mare. Mai exact, traderii, furnizori, se plângeau de un preţ mare, dar pe de altă parte notificau în dezechilibru, adică ei contractaseră energia pe care nu o aveau şi acum mergeau să cumpere energie de pe Piaţa de Echilibrare, la un preţ mai mare", a arătat oficialul Hidroelectrica.



Potrivit acestuia, traderii de energie preferau să cumpere energia mai scumpă de pe Piaţa de Echilibrare pentru a o vinde şi mai scump la export, comportament care, la rândul său, ar fi trebuit investigat de autorităţi, ceea ce nu s-a întâmplat.



El consideră că acest comportament al traderilor a pus o presiune foarte mare pe producătorii de energie, care au fost nevoiţi, la solicitarea DEN, să vândă mai multă energie pe Piaţa de Echilibrare, acest lucru ducând, la rândul său, la dezechilibrarea propriilor prognoze şi portofolii ale producătorilor.



"Nu am văzut ca ANRE şi Consiliul Concurenţei să investigheze comportamentul acestor jucători în piaţă, care au pus în pericol echilibrul sistemului energetic, echilibru care a fost restabilit numai după ce a fost modificată Hotărârea de Guvern privind gradul de umplere a lacurilor, astfel încât Hidroelectrica să poată produce mai mult", a mai spus Badea.



El a arătat că situaţia s-a îmbunătăţit recent, când ANRE a modificat reglementările, astfel încât preţul pe Piaţa de Echilibrare este mai mare cu 450 de lei faţă de preţul de închidere a pieţei din PZU, faţă de diferenţa de 250 de lei de până atunci, ceea ce va descuraja traderii din piaţă să utilizeze Piaţa de Echilibrare.



Referitor la acuzaţiile Consiliului Concurenţei privind limitarea cantităţilor de energie comercializate pe alte pieţe, Badea a spus: "Bănuiesc că se referă la rezervele din lacuri, însă nivelul acestora este stabilit lună de lună împreună cu Apele Române".



De asemenea, Badea a adăugat că Hidroelectrica vinde majoritatea energiei în contracte pe termen lung şi, pe baza prognozelor meteo, îşi face echilibrarea finală pe Piaţa pentru Ziua Următoare.



Totodată, întrebat dacă, din punctul său de vedere, Hidroelectrica a avut în această perioadă o poziţie dominantă în piaţă şi a abuzat de ea, aşa cum suspectează Consiliul Concurenţei, Badea a răspuns: "Nu-mi dau seama, nu comentez. Nu ştim încă de ce suntem acuzaţi. Săptămâna trecută am avut control inopinat, am depus toate actele, vom coopera cu dânşii, vom contracta servicii juridice specializate şi ne vom apăra cu toate mijloacele legale".



Luni, Consiliul Concurenţei a anunţat că a demarat o investigaţie având suspiciunea că Hidroelectrica, prin comportamentul său de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializată pe unele segmente de piaţă, în scopul realizării unor oferte cu preţuri mai ridicate pe Piaţa de Echilibrare.



În acest context, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele instituţiei, a declarat că, până acum, furnizorii au fost cei care au suportat aceste pierderi, însă consumatorii ar fi avut şi ei de suferit dacă practica ar fi continuat.

