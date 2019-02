Șeful OMV, despre profitul companiei: „Avem un motiv foarte bun să deschidem șampania”

Directorul general de la OMV, Rainer Seele a declarat miercuri, pentru CNBC, că grupul austriac este bine pregătit pentru anul 2019 după rezultatele record din 2018.

Conform datelor comunicate anterior de OMV, în 2018, profitul net atribuibil acţionarilor s-a dublat până la 1,438 miliarde euro, iar profitul pe acţiune a urcat de la 1,33 de euro la 4,40 de euro. Cifra de afaceri a crescut cu 13%, până la 22,93 miliarde euro, iar profitul operaţional a crescut cu 23%, la 3,646 miliarde euro.



"Cu siguranţă, avem un motiv foarte bun să deschidem o sticlă de şampanie după rezultatele din 2018. Acesta a fost un an record pentru OMV, pentru că am redus în mod substanţial costurile, am avut o producţie record şi am anunţat că vom înregistra o nouă majorare a producţiei în 2019. În consecinţă, există motive pentru care OMV va înregistra performanţe foarte bune şi în 2019", a spus Rainer Seele.



Întrebat despre decizia OMV de a continua să finanţeze proiectul gazoductului Nord Stream-2, în pofida presiunilor venite din partea SUA, Rainer Seele a răspuns că nu vrea să facă speculaţii cu privire la posibilele sancţiuni care ar putea fi impuse de Washington companiilor implicate în acest proiect, adăugând că politicienii europeni şi-au exprimat deja punctul de vedere conform căruia Europa este un teritoriu în care europenii trebuie să decidă.



"Mă uit mai mult spre Bruxelles şi mai ales spre Berlin, iar Berlinul este nemulţumit că există o interferenţă în procesul lor de luare a deciziilor. Noi credem că vom continua să construim această conductă. Am construit deja 600 de kilometri din acest gazoduct. Vom continua să finanţăm acest proiect, iar la finalul anului, atunci când conducta va fi gata, vom avea o sursă suplimentară de aprovizionare cu gaze naturale de care piaţa europeană are nevoie şi de aceea conducta Nord Stream-2 este foarte importantă pentru piaţa europeană", a spus Rainer Seele.



Grupul rus Gazprom livrează gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate în Marea Baltică, denumite Nord Stream. În 2015, Gazprom şi un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV şi Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune construcţia a încă două conducte pe lângă cele două deja existente.



Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream-2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream-1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde euro.

Pe de altă parte, compania OMV Petrom anunță că investițiile în valoare de câteva miliarde pentru începerea producției de gaze în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră vor fi amânate. Compania invocă instabilitatea mediului legislativ actual, care „nu oferă premisele necesare pentru o decizie de investiție”, se arată în raportul publicat de OMV Petrom pe site-ul Bursei de Valori București.

