Shell declară forță majoră pentru livrările de GNL din Qatar, după oprirea producției

Shell, cel mai mare trader de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, a declarat forţă majoră pentru transporturile de GNL pe care le cumpără de la QatarEnergy şi le revinde clienţilor din întreaga lume, potrivit a trei surse citate de Reuters.

Decizia vine după ce Qatarul, al doilea cel mai mare exportator mondial de GNL, a anunţat săptămâna trecută oprirea producţiei la instalaţiile sale cu o capacitate de aproximativ 77 de milioane de tone pe an şi a declarat, la rândul său, forţă majoră pentru livrările de gaz.

Alţi cumpărători ai gazului lichefiat din Qatar, inclusiv TotalEnergies şi unele companii asiatice, au primit notificări de forţă majoră din partea QatarEnergy şi şi-au informat clienţii că nu vor putea livra GNL din Qatar atât timp cât instalaţiile rămân închise, au declarat alte două surse.

O persoană familiarizată cu situaţia a precizat însă că TotalEnergies nu a declarat forţă majoră. Termenul este utilizat pentru a descrie evenimente aflate în afara controlului unei companii, precum dezastre naturale sau conflicte, care pot elibera compania de obligaţiile contractuale fără penalităţi.

Atât Shell, cât şi TotalEnergies au parteneriate pe termen lung cu QatarEnergy şi participă la proiectul major de extindere North Field, care are ca obiectiv creşterea capacităţii de producţie până în 2027.

Analiştii estimează că Shell preia anual aproximativ 6,8 milioane de tone de GNL din Qatar, în timp ce TotalEnergies achiziţionează circa 5,2 milioane de tone.

Ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a declarat pentru Financial Times că revenirea la livrări normale ar putea dura „de la câteva săptămâni până la câteva luni”, chiar dacă războiul s-ar încheia imediat.

Potrivit unor surse citate anterior de Reuters, notificările de forţă majoră trimise clienţilor menţionează că livrările de GNL pentru luna martie nu vor fi afectate, însă impactul întreruperilor va începe să se resimtă din luna aprilie.

