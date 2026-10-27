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Video Singurul grup funcțional de la Termocentrala Turceni a fost oprit din nou, după o avarie la cazan

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Turceni Termocentrala agerpres 8028331
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Din articol
Avarii repetate la singurul grup funcțional de la Turceni

Două grupuri energetice ale Complexului Energetic Oltenia (CEO) au fost oprite marți, unul din cauza unei avarii la Termocentrala Turceni, iar celălalt pentru refacerea stocurilor de cărbune la Termocentrala Rovinari. Reprezentanții companiei au transmis, pentru Agerpres, că grupul de la Rovinari ar putea fi repornit miercuri, în timp ce reluarea producției la Turceni este estimată până la 1 noiembrie.

Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni, singurul care mai funcționează în această centrală, a fost retras din exploatare marți dimineață, în urma unei defecțiuni la cazan, în zona vaporizatorului. Unitatea are o putere instalată de 285 MW, iar oprirea sa înseamnă întreruperea temporară a producției de energie electrică la Turceni.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, problemele tehnice au fost observate în jurul orei 5:00, iar grupul a fost oprit în jurul orei 8:00. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au confirmat avaria și au precizat că echipele tehnice lucrează pentru remedierea acesteia.

„Grupul energetic nr. 4 de la SE Rovinari a fost oprit temporar, în vederea refacerii stocurilor de cărbune. Se estimează repunerea acestuia în funcțiune în cursul zilei de mâine (miercuri n.r.), astfel încât la SE Rovinari se va funcționa cu două grupuri energetice. La SE Turceni, grupul energetic nr. 5 a fost retras astăzi (marți n.r.) din exploatare, ca urmare a unei avarii la cazan, în zona pâlniei reci a vaporizatorului. Echipele tehnice intervin pentru remedierea defecțiunii, estimându-se punerea în paralel cu Sistemul Energetic Național (SEN) până la data de 1 noiembrie”, au transmis reprezentanții CEO, potrivit Agerpres.

Avarii repetate la singurul grup funcțional de la Turceni

Grupul 5 a înregistrat mai multe opriri accidentale în ultimele luni, inclusiv în august, septembrie și octombrie, unele dintre acestea fiind provocate de defecțiuni la cazan.

Cea mai recentă avarie similară a avut loc pe 5 octombrie, când grupul a fost oprit după spargerea unui cazan în zona vaporizatorului. Lucrările de reparație au fost finalizate pe 8 octombrie, iar unitatea a fost reconectată la Sistemul Energetic Național pe 9 octombrie, după efectuarea testelor necesare.

Termocentrala Turceni face parte din Complexul Energetic Oltenia, producător de energie electrică pe bază de lignit. Celelalte grupuri ale centralei au fost retrase treptat din exploatare, iar grupul 5 a rămas singura capacitate operațională.

În august 2026, Guvernul a aprobat menținerea temporară în disponibilitate a acestui grup până la sfârșitul primului trimestru din 2028, în contextul restructurării sectorului energetic și al necesității de a păstra capacități de producție pentru Sistemul Energetic Național.

Editor : A.D.

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