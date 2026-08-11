Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprit controlat în dimineața zilei de 13 august, a anunțat marți Nuclearelectrica, în contextul scăderii continue a nivelului Dunării. Anunțul companiei vine la scurt timp după ce Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, a declarat la Digi24 că la Cernavodă a fost atins pragul critic de minus 230 de centimetri și că, potrivit datelor disponibile, oprirea Reactorului 2 nu mai poate fi evitată.

Ministerul Energiei anunță măsurile pregătite în cazul opririi Unității 2

ACTUALIZARE 12:30 Ministerul Energiei a anunțat, marți, că Nuclearelectrica a început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2 de la Cernavodă.

Dacă prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea este așteptată în cursul acestei săptămâni.

Pentru a compensa energia care nu va mai fi produsă de Unitatea 2, Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit mai multe măsuri, care vor fi activate gradual, în funcție de situația din sistem:

importuri de energie din sistemele energetice regionale și europene;

scoaterea din rezervă a grupului energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia;

utilizarea capacității suplimentare de producție a Hidroelectrica, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile;

limitarea în tranșe a consumului pentru anumiți mari consumatori industriali, între orele 19:00 și 23:00, ca ultimă măsură, dacă celelalte opțiuni nu vor fi suficiente.

Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului. Ministerul Energiei a reluat și apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru reducerea voluntară a consumului de electricitate, în special în intervalul 19:00-23:00.

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ACTUALIZARE 11:13 Nuclearelectrica a anunțat, marţi, că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineaţa zilei de 13 august.

„SN Nuclearelectrica SA anunţă că există, la acest moment, posibilitatea opririi controlate a Unităţii 2 a CNE Cernavodă în dimineaţă zilei de 13 august 2026. Posibilitatea opririi controlate a Unităţii 2 are la baza monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea şi parametrii de operare”, se arată în raportul trimis de companie către Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Potrivit companiei, dacă în dimineața zilei de 13 august 2026 oprirea Unității 2 va deveni iminentă, acest lucru va fi comunicat public.

Știrea inițială

Nivelul Dunării a continuat să scadă în zona Cernavodă, în condițiile în care debitul fluviului la intrarea în România a coborât deja sub 1.400 de metri cubi pe secundă. Sorin Rîndașu a declarat la Digi24 că a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, nivel la care, potrivit informațiilor pe care le deține, centrala intră în procedurile de oprire.

„În momentul de față, pot să vă informez că, la Cernavodă, a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230 de centimetri. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra, în următoarele două zile, în procedură de oprire. Nivelurile în zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă șase centimetri în ultimele ore, deci, practic, nu există aport din amonte. Debitul defluent de la Porțile de Fier II este de aproximativ 1.375 de metri cubi pe secundă, conform ultimelor valori pe care le am din această dimineață”, a declarat acesta la Digi24.

Întrebat dacă este vorba despre un record istoric negativ, Rîndașu a răspuns: „Categoric. Categoric. Nu am mai întâlnit astfel de valori, debite atât de reduse”.

Rîndașu: „Este foarte clar că, în perioada următoare, centrala nucleară se va opri”

Situația s-ar putea deteriora în continuare. Potrivit estimărilor prezentate de reprezentantul Apelor Române, debitul ar urma să ajungă în zilele următoare la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă în zona brațului Bala, ceea ce va reduce și cantitatea de apă care ajunge la Cernavodă.

Măsurătorile efectuate luni indicau un debit de aproximativ 300-305 metri cubi pe secundă în zona bifurcației către Canalul Dunăre-Marea Neagră și centrală, iar acesta ar putea coborî spre 280 de metri cubi pe secundă.

„Numai o parte din acest debit trece spre centrală, iar dacă valoarea este sub 45 de metri cubi pe secundă, practic centrala nu mai poate funcționa. Acesta este motivul pentru care centrala intră în procedură de oprire, conform informațiilor pe care le deținem în acest moment. Nu pot să confirm la nivel oficial. Eu știu doar că s-a atins pragul de minus 230 de centimetri, la care ei intră în astfel de proceduri. (...) Este foarte clar, după tendința tuturor nivelurilor și debitelor pe care le măsurăm, că aceasta se va opri”, a declarat acesta.

Dragarea Dunării nu mai poate împiedica oprirea

Declarațiile au venit în ziua în care au început noi operațiuni de dragare a Dunării la Cochirleni, în județul Constanța. Guvernul a aprobat luni 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru lucrări urgente în două puncte critice, Cochirleni și Caragheorghe-Turcescu.

Rîndașu a explicat însă că lucrările începute acum nu mai pot împiedica oprirea centralei, deoarece timpul rămas este prea scurt. Aproximativ 100.000 de metri cubi au fost dragați în ultimele șapte zile.

„În acest moment, la nivelurile și debitele prognozate, nu cred că se mai poate face ceva suplimentar, pentru că nu mai este timp. Dragajul durează. Acest dragaj este unul suplimentar față de tot ceea ce s-a făcut până acum. S-au dragat aproximativ 100.000 de metri cubi în ultimele șapte zile. Din toate datele pe care le deținem, este foarte clar că, în perioada următoare, din nefericire, centrala nucleară se va opri”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă oprirea este inevitabilă, reprezentantul Apelor Române a răspuns: „Este inevitabil, potrivit tuturor datelor pe care le deținem”.

Rîndașu: Centrala ar putea fi oprită cel puțin două săptămâni

Perioada critică ar putea să nu fie una scurtă. Minimul debitului la intrarea Dunării în România este prognozat să persiste cel puțin o săptămână, iar propagarea acestor debite până în zona Cernavodă mai durează aproximativ încă o săptămână.

„Perioada de minim la intrarea în țară este prognozată pentru cel puțin o săptămână, iar de la intrarea în țară până în zona Cernavodă mai durează încă aproximativ o săptămână. Deci, timp de cel puțin două săptămâni, centrala ar putea fi oprită. Asta este estimarea în momentul de față”, a spus Rîndașu.

Situația este complicată și de lipsa precipitațiilor. Potrivit acestuia, prognozele nu indică ploi în următoarele cinci zile în bazinul Dunării, inclusiv în Austria.

Precipitațiile estimate în România, de aproximativ 5-10 litri pe metru pătrat, nu ar avea un efect semnificativ asupra situației fluviului, în condițiile temperaturilor ridicate.

„În momentul de față toate datele ne conduc către o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere al deficitului de precipitații și al nivelurilor care vor fi înregistrate în perioada următoare”, a avertizat Rîndașu.

Potrivit calculelor prezentate de acesta, nivelul Dunării la Cernavodă ar putea ajunge la aproximativ minus 236 de centimetri, cu șase centimetri sub pragul indicat pentru intrarea centralei în procedura de oprire.

De ce continuă lucrările dacă oprirea nu mai poate fi evitată

Lucrările de dragare vor continua chiar dacă, potrivit estimărilor actuale, nu mai pot împiedica oprirea. Scopul lor este ca, atunci când debitele Dunării vor începe din nou să crească, centrala să poată fi repornită mai repede.

În zona de acces pe brațul Dunărea Veche, banda dragată ar urma să fie lărgită de la 30 la 60 de metri, cu o adâncime de cel puțin un metru. Lucrările vor continua și la prag, pe o lățime de cel puțin 30 de metri, iar Rîndașu a arătat că sunt necesare intervenții și în zona de acces către Canalul Dunăre-Marea Neagră, unde nivelurile foarte scăzute au favorizat formarea unor bancuri de nisip.

„Toate aceste măsuri, corelate, sperăm să permită ca, odată cu ușoara creștere a debitelor, centrala să poată reintra în funcțiune cu două-trei zile mai devreme decât dacă totul ar fi fost lăsat în regim natural”, a explicat acesta.

Întrebat de ce mai sunt făcute lucrările dacă oprirea nu poate fi împiedicată, Rîndașu a răspuns că două sau trei zile câștigate la repornirea centralei sunt importante pentru sistemul energetic.

„Atunci când debitele vor începe să crească ușor, prin dragajul care se execută acum centrala va putea porni mai devreme cu două-trei zile. Ceea ce înseamnă un câștig din acest punct de vedere. Două-trei zile de producție de energie înseamnă foarte mult”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.