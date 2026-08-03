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Stare de alertă energetică în România. Ședință convocată de Ministerul Energiei cu marii consumatori industriali

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTERUL ENERGIEI - CONFERINTA - 17 DEC 2024
Ministerul Energiei. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea
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Din articol
Companiilor li se va cere să-și mute voluntar producția Deconectarea marilor consumatori, posibilă într-o situație gravă România, în stare de alertă timp de 30 de zile Producție mai mare și ajutor energetic din Ucraina

Reprezentanții Ministerului Energiei și ai marilor consumatori industriali se reunesc luni, 3 august, de la ora 12:00, într-o ședință privind reducerea voluntară a consumului de electricitate. Companiilor li se va cere să-și mute o parte din producție în afara orelor de vârf, pentru a reduce presiunea asupra rețelei și a evita eventualele deconectări. România se află în stare de alertă energetică pentru 30 de zile.

La discuții va participa un număr important de companii selectate dintre consumatorii semnificativi de energie. Reuniunea are loc în contextul stării de alertă declarate la nivel național pentru 30 de zile, după scăderea producției de electricitate pe fondul secetei și al debitului extrem de redus al Dunării.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat că reuniunea se va desfășura online și că autoritățile vor discuta cu reprezentanții companiilor despre reorientarea activității lor către intervalele în care consumul de electricitate este mai redus.

„Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativi, peste 50.000 de megawați-oră consum. Avem luni, la ora 12:00, o reuniune în regim online. Am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta, să vedem în ce măsură își pot reorienta activitatea pentru a nu supraaglomera orele de seară”, a declarat Cristian Bușoi la Digi24.

Companiilor li se va cere să-și mute voluntar producția

Ministerul Energiei le va cere marilor consumatori care au această posibilitate să își reorienteze producția și fluxurile industriale către orele care nu sunt de vârf. Cristian Bușoi a precizat că autoritățile preferă un „program voluntar controlat”, prin care companiile să-și reorganizeze activitatea sau să-și reducă consumul.

Măsura ar urma să contribuie la menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național și la asigurarea alimentării cu electricitate a populației, în condițiile în care producția internă a scăzut, iar posibilitățile de import sunt limitate de cererea ridicată din țările vecine.

Premierul Ilie Bolojan anunțase anterior că principalii consumatori industriali au fost notificați și că autoritățile vor analiza împreună cu aceștia planificarea unor reduceri voluntare.

„Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru și luni vom avea o întâlnire cu dânșii, în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanți, pentru a asigura energia electrică către populație”, a declarat premierul.

Deconectarea marilor consumatori, posibilă într-o situație gravă

Cristian Bușoi a precizat că există proceduri legale care permit deconectarea marilor consumatori industriali dacă în sistem apare o lipsă gravă de electricitate. Oficialul a subliniat însă că autoritățile iau măsuri pentru a evita un asemenea scenariu.

„În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, există proceduri, un manual, proceduri legale prin care se pot deconecta în primul rând marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile ca să nu ajungem acolo”, a explicat secretarul de stat.

Potrivit acestuia, un program voluntar, prin care firmele să-și reorganizeze activitatea, ar fi preferabil unei deconectări forțate, care le-ar putea afecta procesele de producție.

„Ne-ar ajuta foarte mult și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt de vârf. Sunt convins că vor înțelege. Este mai periculos, dificil și dezavantajos pentru ei să-i deconectăm, pentru că le-ar crea probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat, în care ei își reorientează activitatea sau cei care lucrează în bandă își reduc consumul”, a afirmat Cristian Bușoi.

România, în stare de alertă timp de 30 de zile

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat, pe 31 iulie, declararea stării de alertă la nivel național pentru 30 de zile, în vederea gestionării efectelor provocate de scăderea producției de energie electrică.

Criza este amplificată de debitul extrem de redus al Dunării, care amenință funcționarea Unității 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă. Reactorul produce aproximativ 10% din energia electrică necesară consumului național, iar oprirea sa ar avea consecințe asupra Sistemului Electroenergetic Național și asupra siguranței alimentării populației și economiei.

Nuclearelectrica și-a notificat deja partenerii contractuali cu privire la apariția unui posibil eveniment de forță majoră.

„Este o situație prin care trec toate țările din vecinătate și acest lucru nu ne ajută, pentru că cererea de energie din importuri este la fel de mare, dar sper să reușim să menținem sistemul național în funcțiune și, prin măsurile pe care le luăm, să asigurăm funcționarea normală”, a afirmat Ilie Bolojan.

Guvernul a aprobat finanțarea de urgență a unei intervenții temporare pentru redistribuirea debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. Intervenția trebuie să asigure debitul de apă necesar funcționării în siguranță a Unității 2 de la Cernavodă.

Executivul a alocat șapte milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară pentru finanțarea operațiunii. Banii vor fi folosiți pentru pregătirea și realizarea lucrărilor, procurarea sau închirierea echipamentelor, transportul și mobilizarea acestora, precum și pentru măsurători, monitorizare și semnalizare.

Producție mai mare și ajutor energetic din Ucraina

Toate capacitățile de producție a electricității au primit recomandarea să funcționeze la capacitate maximă, inclusiv centralele pe gaz și cele pe cărbune. Hidrocentralele vor funcționa în principal seara, astfel încât aportul lor maxim să fie disponibil în intervalele cu deficit de energie.

ANRE și Transelectrica urgentează autorizarea capacităților de producție finalizate. Peste 400 MW au fost autorizați în ultimele zile, o treime provenind din capacități de stocare. Sunt vizate și proiectele fotovoltaice și eoliene aflate în etapa obținerii autorizațiilor de exploatare.

Premierul Ilie Bolojan a discutat și cu vicepremierul Ucrainei, Denis Șmihal, despre furnizarea de energie către România. Transelectrica și Nuclearelectrica urmează să poarte discuții pentru obținerea unui ajutor de urgență în orele de seară.

Editor : Ș.A.

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