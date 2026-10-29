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Video Starea de alertă la Centrala de la Cernavodă a fost prelungită: reactoarele 1 și 2 rămân oprite și în noiembrie

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Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Nuclearelectrica / Facebook
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Centrala de la Cernavodă va rămâne închisă și în luna noiembrie, anunțul fiind făcut de noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță. Autoritățile au luat această decizie din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării.

ACTUALIZARE 17.50: Nuclearelectrica a transmis că unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă sunt „menținute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele și standardele de securitate nucleară. Această situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară”.

„Suplimentar, raportat la cea mai recentă informare transmisă, SNN precizează că, recent, a fost înregistrată o creștere a nivelului apei măsurat în bazinul de aspirație al pompelor CNE Cernavodă, de aproximativ 10 cm, ca urmare a creșterii nivelului Dunării. Aceasta este o creștere locală, care nu este susținută, deocamdată, de o creștere generală pe întregul bazin hidrografic al Dunării, în amonte de Cernavodă. Această evoluție este pozitivă și reflectă o îmbunătățire actuală a condițiilor hidrologice față de zilele precedente.

La momentul actual, deși există premise, prognozele curente nu indică îndeplinirea tuturor criteriilor care să permită luarea deciziei de repornire a cel puțin uneia dintre unități.

Nivelul apei în bazinul de aspirație al centralei rămâne, în continuare, sub pragul considerat necesar pentru repornirea uneia sau a ambelor unități. Nivelul necesar repornirii în siguranță a unităților trebuie menținut pe o perioadă de mai multe zile și trebuie să prezinte o tendință de creștere”, se arată în comunicatul de presă.

„În momentul în care vom atinge un nivel necesar pentru repornirea și operarea în siguranță a CNE Cernavodă, vom solicita, cu prioritate, conectarea centralei la Sistemul Energetic Național. În acest moment, pe fondul creșterii volatile, încă nesustenabile, a nivelului apei din bazinul de aspirație, acționăm strict conform procedurilor de operare aplicabile ale CNE Cernavodă. Securitatea nucleară și siguranța centralei sunt prioritățile absolute ale Nuclearelectrica”, a afirmat Mihai Gioară, CEO Nuclearelectrica.

„SNN urmărește îndeaproape toate datele hidrologice și colaborează cu autoritățile relevante. SNN este pregătită să repornească CNE Cernavodă imediat ce prognozele devin favorabile și condițiile necesare sunt îndeplinite, pentru a susține Sistemul Energetic Național.

Nuclearelectrica va informa, conform cerințelor legale aplicabile unei companii listate la bursă, orice modificare a stării CNE Cernavodă”.

Știrea inițială: Starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile din cauza debitului scăzut al Dunării. Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Așadar, reactoarele 1 și 2 ale centralei de la Cernavodă vor rămâne închise până la sfârșitul lunii noiembrie.

Debitul Dunării rămâne în continuare scăzut. Specialiștii au afirmat că va ajunge săptămâna viitoare la 1.550m³/s, dar este insuficient, ținând cont de faptul că ar trebui să fie de 4.900m³/s. 

Informația vine în contextul în care ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat, în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, care va fi difuzată sâmbătă, de la ora 14:00, că, pe baza prognozelor actuale, unul dintre reactoarele nucleare ale Centralei de la Cernavodă va putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie. 

Totodată, ministrul a solicitat joi sprijinul statelor membre ale Alianței Nucleare pentru retehnologizarea Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, în contextul investigației deschise de Comisia Europeană privind ajutorul de stat pe care România intenționează să îl acorde proiectului. 

Centrala nucleară de la Cernavodă, care are două reactoare capabile să producă energie, din cele cinci care au fost inițial prevăzute, a fost oprită controlat în vară, din cauza nivelului foarte scăzut al debitului Dunării, care asigură apa necesară răcirii sistemelor centralei. Reactorul 1 a fost oprit controlat la 28 iulie, iar Reactorul 2 a fost oprit la 13 august.

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Editor : A.M.G.

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