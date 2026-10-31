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Exclusiv Stocarea energiei în baterii a crescut în ultimii 2 ani cât în 12, spune ministrul Energiei. „Trebuie să vorbim de un mix de stocare”

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Foto: Getty Images
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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat sâmbătă de la ora 14:00 la Digi24, că problema stocării energiei regenerabile trebuie abordată în primul rând având în vedere un mix care să asigure un consum și în sezonul rece, când, spre exemplu, energia solară este mai puțină. El arată că stocarea în baterii, în ultimii 2 ani, a crescut cât în 12 ani de zile. În același timp, oficialul din Guvern apreciază că, până la sfârșitul anului, capacitatea de stocare în baterii va crește cu încă 20% și, până în 2028 se așteaptă la o dublare a stocării față de ceea ce există în momentul de față. 

„Din punctul meu de vedere, trebuie să discutăm de un mix de stocare, pentru că stocarea în baterii este o abordare foarte bună, care rezolvă, în general, situațiile orare - încarc ziua, descarc seara - având în vedere că pe parcursul sezonului rece nu am neapărat în fiecare zi soare, adică există posibilitatea să am o săptămână soare, două săptămâni să fie nebulozitate ridicată, trebuie să ne gândim și la alte sisteme de stocare care să aibă această capacitate, să încarce atunci când există disponibil și să susțină mai multe zile. 

În primul și în primul rând, acest mix de stocare cred că este foarte important să îl abordăm. Mixul de stocare presupune și altceva decât stocare în baterii. Stocarea în baterii, în ultimii 2 ani, a crescut cât a crescut în 12 ani de zile. 

Abordarea absolut normală, așa cum au făcut-o și bulgarii, era ca, poate nu neapărat în 2008 când am lansat noi legea privind dezvoltarea energiei regenerabile fotovoltaice, eoliene, dar cel puțin 2014-2016 să fi mers în paralel cu producerea de energie, cu această stocare. 

Noi am constatat utilitatea stocării de 2 ani de zile, când au început multiple planuri și multiple proiecte pe această stocare. 

În același timp, până la sfârșitul anului, din punctul meu de vedere, vom mai crește cu încă 20% față de ceea ce avem și, în același timp, 2026-2027, respectiv 2028, eu mă aștept la o dublare a capacității de stocare față de ceea ce există în momentul de față, ținând seama de fondurile din momentul de față, dar și de interesul care există în piață pe această linie”, a afirmat ministrul Energiei. 

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Editor : Alexandru Costea

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