Ţările G7, consultări despre accesarea rezervelor strategice de petrol. Când s-a mai scos combustibil din aceste rezerve

Sonde petroliere la apus
Sonde petroliere Foto: Profimedia Images
Când a mai fost scos petrol din rezervele strategice Criza petrolului se simte deja

Miniştrii de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) au discutat luni despre o posibilă utilizare a rezervelor strategice de petrol pentru a ajuta la stabilizarea pieţei, în contextul în care cotaţiile ţiţeiului au crescut vertiginos din cauza războiului din Orientul Mijlociu, dar nu au luat deocamdată nicio decizie.

„Vom urmări îndeaproape situaţia, suntem pregătiţi să luăm toate măsurile necesare, inclusiv accesarea rezervelor strategice de petrol, pentru a stabiliza piaţa, dar nu am ajuns încă acolo”, a declarat ministrul francez al Finanţelor, Roland Lescure, la finalul reuniunii, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

O astfel de măsură, dacă se va dovedi necesară, poate fi eficientă doar dacă este implementată într-un mod coordonat, a explicat Roland Lescure de la Bruxelles, unde participă la o reuniune a Eurogrupului.

În drum spre Cipru, luni dimineaţa, preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că „utilizarea rezervelor strategice este o opţiune luată în considerare”.

„Este analizată o coordonare între şefii de stat şi de guvern din G7 în această săptămână pe tema energiei”, a adăugat preşedintele Franţei.

Macron a anunţat, de asemenea, că o reuniune a miniştrilor Energiei va avea loc marţi, în marja summitului nuclear, care va reuni aproximativ 60 de ţări la Paris.

Când a mai fost scos petrol din rezervele strategice

Franţa, ţara care în prezent deţine preşedinţia G7, a cerut organizarea unei reuniuni a miniştrilor de Finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale din ţările G7 (Statele Unite, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia), în format de videoconferinţă, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT), pentru a „evalua situaţia din Golf”.

Acţiuni coordonate de scoatere de petrol din rezervele strategice au fost efectuate doar de cinci ori până acum, de două ori ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Înainte de aceasta, rezervele strategice au fost accesate în urma întreruperilor de aprovizionare din Libia, a uraganului Katrina şi în timpul primului Război din Golf.

Criza petrolului se simte deja

Luni, cotaţia ţiţeiului Brent a crescut până la aproape 120 de dolari pe baril, de la aproximativ 72 de dolari înainte de război, deoarece închiderea Strâmtorii Ormuz a blocat în mare măsură exporturile producătorilor de petrol din Golful Persic.

Mai multe companii importante care se ocupă cu extracţia petrolului, inclusiv Emiratele Arabe Unite şi Irak, au fost deja forţate să reducă producţia din cauza lipsei de spaţii de stocare, în timp ce Arabia Saudită se grăbeşte să îşi redirecţioneze exporturile prin Marea Roşie.

Consumatorii din întreaga lume resimt deja impactul perturbărilor din Orientul Mijlociu, în condiţiile în care au apărut cozi la benzinării şi a crescut preţul biletelor de avion.

Multe rafinării asiatice, care depind de petrolul din Orientul Mijlociu, au fost nevoite să reducă activitatea, deoarece se luptă să găsească surse alternative de aprovizionare.

