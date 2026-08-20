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Termocentrala Turceni a fost oprită în plină criză energetică, din cauza unor probleme tehnice

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termocentrala turceni
Foto: Captură Digi24
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Termocentrala Turceni s-a închis în plină criză energetică. Din cauza unui cazan fisurat, conducerea a luat decizia de închidere controlată până luni. Situația din sistemul energetic se complică pentru că vor lipsi 220 de MW exact acum când România are mai multă nevoie.

Grupul energetic numărul 5 de la Termocentrala Turceni a fost oprit programat azi-noapte, în jurul orei 1:00, după ce la cazanul aflat în funcțiune s-a observat apariția unei neetanșeități în circuitul de apă-abur al cazanului, ceea ce ar fi pus în pericol automat centrala. Motiv pentru care conducerea de la Complexul Energetic Oltenia a anunțat inclusiv Dispeceratul Energetic Național despre această oprire programată, complet controlată de către inginerii de acolo. Dar s-a simțit inclusiv pe Sistemul Energetic Național în jurul orei 1:00, în momentul în care producția pe cărbune a scăzut de la aproximativ 1.150 de MW la aproximativ 950 de MW.

Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au informat că acest grup de la Turceni va fi repus în funcțiune abia la începutul săptămânii viitoare, pe data de 24 august, la orele amiezii.

„Grupul energetic nr. 5 – S.E. Turceni a fost oprit programat în jurul orei 01:00 în urma apariției unei neetanșeități în circuitul apă-abur al cazanului, care a determinat retragerea grupului din exploatare. Oprirea s-a realizat în condiții de siguranță, cu respectarea procedurilor în vigoare și informarea Dispecerului Energetic Național (DEN). Se estimează remedierea defecțiunii și repunerea grupului în paralel cu Sistemul Energetic Național luni, 24 august 2026, în jurul orei 15:00”, se arată în notificarea companiei către minister.

Editor : A.P.

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