Tot mai mulți români își produc singuri energia electrică. Câți prosumatori are România și ce județe conduc clasamentul

Numărul românilor care își produc singuri energia electrică este în creștere, apropiindu-se de un prag important, potrivit celor mai recente date ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Tot mai mulți aleg și soluții de stocare a energiei, iar trei județe se detașează în clasamentul național al prosumatorilor.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunţă că numărul prosumatorilor înregistraţi în România, la data de 31 august 2026, se ridica la 385.791, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW, iar dintre aceştia peste 150.000 deţin şi instalaţii de stocare a energiei. Judeţele cu cei mai mulţi prosumatori sunt Ilfov (21.647), Timiş (18.262) şi Bihor (17.637).

„România se apropie de 400.000 de prosumatori! Peste 150.000 deţin şi instalaţii de stocare a energiei. Potrivit datelor centralizate de ANRE, la 31 august 2026, în România erau înregistraţi 385.791 de prosumatori, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW”, arată ANRE într-o postare pe Facebook.

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Instituţia precizează că cei mai mulţi prosumatori înregistraţi - 349.099 sunt persoane fizice, cu o putere instalată de 2.214,26 MW. În acelaşi timp, 36.692 de prosumatori sunt persoane juridice, cu o putere instalată de 2.067,60 MW.

ANRE mai arată că stocarea energiei câștigă tot mai mult teren, aproximativ 39% dintre prosumatori deținând și instalații de stocare: „Din totalul prosumatorilor, 151.040 deţin instalaţii de stocare, dintre care 146.347 sunt persoane fizice şi 4.693 sunt persoane juridice”.

Datele ANRE evidenţiază dezvoltarea continuă a sectorului prosumatorilor din România, atât prin creşterea numărului de utilizatori care produc energie electrică din surse regenerabile, cât şi prin adoptarea soluţiilor de stocare.

Judeţele cu cei mai mulţi prosumatori sunt Ilfov (21.647), Timiş (18.262) şi Bihor (17.637), potrivit datelor ANRE.

Editor : M.I.