Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că foștii miniștri ai Energiei și premierii care au decis închiderea unor capacități de producție fără să construiască altele noi sunt responsabili pentru actuala criză energetică. El cere instituirea stării de urgență și lansează un atac dur la adresa celor care au condus sectorul energetic, pe care îi numește „panarame” și „papițoi”.

„Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România şi vede aşa: că nişte miniştri au fost de acord să închidă termocentrale pe cărbune, pentru că au bani în PNRR şi în fondurile de coeziune să facă termocentrale pe gaze, ca să nu mai poluăm. Dar ei au îndeplinit prima parte, au închis termocentralele pe cărbune, dar nu le-a dat prin cap că înainte de a le închide trebuie să aibă ceva cu care să le înlocuiască. Şi când îi vezi că miniştrii ăştia care s-au ocupat de Energie sunt toţi mari cunoscători şi îţi explică, unul nu spune de ce nu a substituit puterea instalată pe care a închis-o. Unul nu spune! Şi nu sunt numai miniştrii responsabili, şi premierii, de la Nicu şi Marcel încoace, şi miniştrii şi premierii sunt responsabili de faptul că România a ajuns într-o situaţie atât de grea. Avem bani să facem vreo 3-4 termocentrale pe gaze. N-a făcut nimeni nimic. Au făcut doar licitaţii pe care le-au tot anulat, că nu câştiga cine trebuie şi uite în ce situaţie au adus România!”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 TV.

Fostul şef al statului i-a ironizat pe titularii portofoliului Energiei. „Este în neregulă faptul că am ajuns aici cu nişte panarame de miniştri de ani de zile, indiferent cum se numesc. Că de regulă am văzut numai papiţoi la Energie. De-ăştia care vorbesc frumos şi nu au făcut nimic, n-au făcut o termocentrală pe gaze”, a susţinut fostul preşedinte.

Traian Băsescu este de părere că faptul că România a ajuns în această situaţie reprezintă nu doar o problemă de proastă gestionare a sectorului energetic, ci este o situaţie penală. „Eu nu vreau să par cu abordare exagerată, dar cred că este un caz penal. Nu numai un caz de bad management, este un caz penal”, a afirmat el.

Despre preşedintele Nicuşor Dan, Traian Băsescu a spus că „măcar acum, cu criza energetică, poate are un punct de vedere”. „Cred că va trebui să declare starea de urgenţă. (...) Cred că trebuie să meargă pe stare de urgenţă, pentru că starea de alertă nu permite măsuri care să afecteze drepturile omului, cum ar fi, spre exemplu, i-am luat lumina sau ştiu eu ce alte măsuri şi atunci va trebui stare de urgenţă care permite măsuri totale în astfel de situaţii, sigur, o stare de urgenţă limitată strict la sistemul energetic”, a mai afirmat Traian Băsescu.

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Editor : M.I.