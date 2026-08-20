Transelectrica anunță depășirea a 2.500 MW în noi capacități de producție și stocare conectate la rețea în 2026

Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) a depăşit pragul de 2.500 MW de noi capacităţi de producţie şi stocare conectate la reţea în acest an, anunţă, joi, Transelectrica. Până la sfârşitul anului 2026, compania estimează că vor fi conectate la reţea alte noi capacităţi de aproximativ 1.000 MW în centrale electrice fotovoltaice şi eoliene, aproximativ 1.000 MW în instalaţii de stocare, la care se adaugă capacităţile de producţie pe gaze naturale din centralele de la Mintia şi Iernut.

„Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) a depăşit astăzi pragul de 2.500 MW de noi capacităţi de producţie şi stocare conectate la reţea de la începutul anului 2026”, anunţă, joi, Transelectrica într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, borna de 2.500 MW a fost depăşită odată cu conectarea la reţea a unei noi instalaţii de stocare - IS Părău - cu o capacitate de 76,76 MW / 150,288 MWh.

Transelectrica precizează că structura pe tipuri de resursă a capacităţilor instalate în anul 2026, în total de 2.514 MW, este:

Hidrocarburi - 20 MW;

Eolian - 496 MW;

Stocare - 663 MW;

Fotovoltaic - 1331 MW

Biogaz - 5 MW

„Conectarea acestor capacităţi reprezintă rezultatul unui efort susţinut al operatorilor de transport şi distribuţie, alături de investitori şi dezvoltatori, într-un context în care integrarea rapidă a noilor surse de producţie şi a capacităţilor de stocare are un rol fundamental pentru consolidarea securităţii energetice şi pentru creşterea flexibilităţii SEN”, precizează comunicatul Transelectrica.

Capacităţile sunt conectate atât la Reţeaua Electrică de Transport (RET), cât şi la reţelele electrice de distribuţie şi se află în diferite etape, de la capacităţi care deţin deja licenţă de exploatare comercială până la instalaţii aflate în etapa testelor funcţionale interne şi a testelor de conformitate.

Capacităţile care au depăşit pragul de 2.500 MW includ atât noi centrale de producţie a energiei electrice, cât şi instalaţii de stocare, contribuind la diversificarea mixului energetic şi la creşterea resurselor disponibile pentru funcţionarea SEN.

„În actualul context energetic, caracterizat de necesitatea menţinerii echilibrului între producţie şi consum şi de integrarea unui volum tot mai mare de capacităţi de producţie din surse regenerabile, stocarea energiei joacă un rol important pentru flexibilizarea sistemului şi pentru valorificarea producţiei de energiei regenerabile”, susţine conducerea Transelectrica.

La 1 august 2026, SEN avea la dispoziţie o capacitate totală de 989 MW în instalaţii de stocare, incluzând atât instalaţiile de stocare independente, cât şi capacităţile de stocare integrate în centrale electrice mixte.

Potrivit estimărilor Transelectrica, procesul de racordare şi conectare la SEN a noilor capacităţi va continua într-un ritm susţinut şi în perioada următoare, cu implicarea şi suportul tuturor experţilor din cadrul Transelectrica, dar şi din cadrul operatorilor de distribuţie, începând de la etapa de pregătire a procesului de racordare, până la conectarea la SEN şi operaţionalizarea instalaţiilor.

Creşterea capacităţilor de producţie şi stocare disponibile în SEN este importantă atât pentru acoperirea consumului intern, cât şi pentru asigurarea flexibilităţii necesare SEN.

„Transelectrica tratează cu prioritate procesul de racordare şi integrare în SEN în condiţii de siguranţă a noilor capacităţi, în strânsă colaborare cu operatorii de distribuţie, investitorii, dezvoltatorii şi autorităţile competente”, mai scrie în comunicat.

Transelectrica implementează constant proiecte de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, care vor contribui la integrarea noilor capacităţi de producţie şi stocare.

„Pentru următorii 10 ani, Transelectrica are un plan de dezvoltare a RET cu o valoare de peste 2 miliarde de euro. Astfel, Transelectrica contribuie la creşterea rezilienţei SEN, consolidarea securităţii energetice şi pregătirea şi modelarea Sistemului Electroenergetic Naţional pentru un mix energetic cu o pondere tot mai mare a surselor regenerabile”, se arată în comunicat.

Editor : B.E.