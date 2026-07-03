Transelectrica, Rompetrol Energy şi Nuclearelectrica au testat Sistemul Electroenergetic Naţional în cazul producerii unei avarii

Transelectrica anunţă că a fost realizat cu succes, joi, un exerciţiu complex de restaurare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), desfăşurat în zona Dobrogea, care a avut loc sub coordonarea Dispecerului Energetic Naţional (DEN) şi cu implicarea mai multor entităţi ale SEN din regiune. Exerciţiul, la care au fost prezente Rompetrol Energy, Nuclearelectrica şi Transelectrica, a confirmat capacitatea de răspuns şi de restaurare a sistemului în cazul producerii unei situaţii de avarie, potrivit unui comunicat de presă.

Exerciţiul a avut ca obiectiv testarea procedurilor operaţionale de restaurare a SEN, a mecanismelor de coordonare operaţională şi a cooperării dintre entităţile cu responsabilităţi în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional, arată sursa citată.

În desfăşurarea acţiunii au fost implicaţi producători de energie electrică, respectiv Rompetrol Energy şi Societatea Naţională Nuclearelectrica SA, Operatorul de Transport şi Sistem Transelectrica SA, care a asigurat coordonarea operaţională, Operatorul de Distribuţie Reţele Electrice România. De asemenea, exerciţiul a beneficiat de sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, care a asigurat suportul comunicaţiilor necesare derulării activităţilor operative.

„Rezultatele exerciţiului confirmă capacitatea Sistemului Electroenergetic Naţional de a răspunde eficient în situaţii de avarie şi de a restabili alimentarea cu energie electrică în condiţii de siguranţă, prin aplicarea procedurilor de restaurare şi prin cooperarea strânsă dintre toate entităţile din SEN”, se precizează în document.

Cu aceată ocazie au fost verificate etapele de restaurare a alimentării cu energie electrică, a funcţionării mecanismelor de comandă şi control şi a capacităţii de cooperare în timp real între toate entităţile implicate. Astfel, succesul exerciţiului validează eficienţa procedurilor operaţionale, contribuind la consolidarea rezilienţei Sistemului Electroenergetic Naţional, susţin reprezentanţii Transelectrica.

„Totodată, exerciţiul arată, încă o dată, nivelul înalt de pregătire şi profesionalism al experţilor din sectorul energetic, precum şi buna coordonare operaţională asigurată de Dispecerul Energetic Naţional. Competenţa specialiştilor, expertiza de înaltă clasă şi colaborarea instituţională exemplară reprezintă elemente care definesc Sistemul Electroenergetic Naţional şi consolidează capacitatea acestuia de a gestiona cu succes situaţii deosebite în funcţionare”, se arată în comunicat.

Prin organizarea periodică a unor astfel de exerciţii sunt validate procedurile de restaurare, sunt consolidate mecanismele de cooperare interinstituţională şi este menţinut un nivel ridicat de pregătire operaţională, astfel încât Sistemul Electroenergetic Naţional să poată răspunde rapid şi eficient în eventualitatea unor situaţii de avarie şi să asigure continuitatea alimentării cu energie electrică în condiţii de siguranţă.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de operator de transport şi sistem, are obligaţia de a testa anual o parte dintre măsurile prevăzute în Planul de Apărare şi în Planul de Restaurare, în conformitate cu reglementările europene, în calitate de membru al reţelei de interconectare europene, în baza Regulamentului European nr. 2196/2017 privind codul reţelei pentru situaţii de urgenţă şi restaurare, şi a reglementărilor naţionale.

„Apărarea şi restaurarea Sistemului Electroenergetic Naţional sunt activităţi esenţiale, care permit gestionarea unor situaţii de urgenţă şi readucerea sistemului la starea normală de funcţionare. Într-un context regional în care securitatea energetică devine tot mai importantă, acest tip de exerciţii contribuie la întărirea capacităţii de reacţie rapidă, îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în Europa de sud – est, precum şi la creşterea rezilienţei Sistemului Electroenergetic Naţional”, susţin reprezentanţii Transelectrica.

Editor : A.C.