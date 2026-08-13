Pentru a suplini închiderea centralei de la Cernavodă urmează să se redeschidă Grupul Patru de la Rovinari. Acolo ar urma să se producă puțin peste 300 de megawați oră. Problema este că nu se găsesc specialiști să repornească sistemul, iar pentru aceasta au fost chemați de acasă trei pensionari.

Grupul patru al termocentralei de la Rovinari, ar urma să fie scos din rezervă pentru a suplimenta energia din sistemul energetic național, informează corespondenta Digi24 Anamaria Ianc.

Dacă din punct de vedere tehnic repornirea acestuia este posibilă, a apărut acum problema lipsei de personal care să supravegheze acest grup.

Liderii de sindicat declară că au fost deja aduși de acasă, de la pensie, trei foști angajați, fără de care Grupul Energetic nu poate funcționa. Acestora li s-ar fi făcut contracte de muncă pentru o perioadă de 30 de zile, mai spun sindicaliștii.

Odată cu reluarea activității grupului patru de la Termorovinari, în Sistemul Energetic Național ar urma să ajungă 330 de megawați, iar în acest moment grupul patru este la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, iar intrarea acestuia la capacitati capacitate maximă durează aproximativ 8h din momentul în care este pornit.

Această măsură face parte din planul Guvernului de a face față crizei energetice care a fost provocată de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, consecință a nivelului scăzut al Dunării.

Editor : Sebastian Eduard