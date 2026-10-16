Turbina cu Gaz 1 de la Mintia a atins în prima zi de funcţionare în regim de teste o putere brută maximă de 135 MW

Turbina cu Gaz 1 (TG1) a Centralei Electrice cu Ciclu Combinat (CECC) Mintia a fost sincronizată, joi, cu succes pentru prima dată la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN), următoarea zi de producţie fiind programată pentru luni, 19 octombrie 2026, după care sunt planificate aproximativ trei săptămâni de teste zilnice în intervalele de seară, informează vineri Transelectrica.

„Ieri, 15 octombrie 2026, Turbina cu Gaz 1 (TG1) din cadrul Centralei Electrice cu Ciclu Combinat (CECC) Mintia a fost sincronizată cu succes pentru prima dată la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN). Acest moment cheie a marcat începutul etapei de testare a echipamentelor şi sistemelor de producere a energiei electrice în condiţii de funcţionare conectată la SEN. În prima zi de funcţionare în regim de teste, turbina a fost conectată la SEN în două intervale, primul începând cu ora 11:15, iar cel de-al doilea la ora 12:21. În cadrul celui de-al doilea interval de funcţionare, turbina a atins o putere brută maximă de 135 MW, la bornele generatorului. Testele din această primă zi de funcţionare s-au încheiat la ora 16:35”, se arată într-un comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, în perioada următoare, vor fi realizate reglaje şi ajustări tehnice ale sistemelor şi subsistemelor turbinei, în vederea optimizării parametrilor de funcţionare.

„Următoarea zi de producţie este programată pentru luni, 19 octombrie 2026, după care sunt planificate aproximativ trei săptămâni de teste zilnice”, precizează reprezentanţii companiei.

Astfel, Transelectrica SA şi MASS Global au agreat corelarea testelor cu necesităţile de funcţionare ale Sistemului Electroenergetic Naţional.

Testele din următoarele trei săptămâni se vor desfăşura în intervalele de seară, astfel încât producţia planificată în această perioadă va intra în sistem la vârful de consum de seară.

Prin această abordare, contribuţia Centralei Electrice cu Ciclu Combinat Mintia va putea fi valorificată în intervalele cu cerere ridicată de energie electrică, în contextul condiţiilor dificile de operare a Sistemului Electroenergetic Naţional din ultimele luni, inclusiv al indisponibilităţii capacităţii de producţie de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

Turbina cu Gaz 1 CECC Mintia are o capacitate instalată de 575 MW. Conform calendarului estimat, la jumătatea lunii decembrie 2026 este prevăzută începerea testelor pentru Turbina cu Gaz 2, care are, de asemenea, o capacitate de 575 MW.

Astfel, până la sfârşitul anului 2026, este preconizată integrarea în SEN a unei capacităţi de producţie de peste 1.000 MW din cadrul Centralei Electrice în Ciclu Combinat Mintia, un aport semnificativ pentru consolidarea capacităţii de producţie disponibile şi pentru susţinerea funcţionării în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional.

Editor : A.P.