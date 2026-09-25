UE analizează autorizarea benzinei E20. Avantaje, dezavantaje și eventualele capcane ale noului combustibil

Comisia Europeană analizează dacă, în viitor, benzina va putea conține până la 20% bioetanol. Șoferii ar putea beneficia de acest lucru – însă E20 nu prezintă doar avantaje.

UE ar putea deschide în curând calea pentru noul tip de benzină E20. Pe de o parte, se dorește astfel o mai mare independență față de importurile costisitoare de petrol, iar pe de altă parte, benzina ar urma să devină mai ieftină, scrie Focus.de.

În cadrul viitoarei revizuiri a normelor europene privind combustibilii, se va analiza dacă poate fi autorizată benzina cu un conținut de etanol de până la 20%. Acest lucru reiese dintr-o scrisoare adresată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, celor trei europarlamentari ai CDU, Peter Liese, Jens Gieseke și Norbert Lins, despre care relatează ziarul „Bild”.

Până în prezent, limita maximă admisă pentru etanol în benzina obișnuită este de zece la sută. Cunoscutul Super E10 conține, prin urmare, până la zece la sută bioetanol. E20 ar dubla acest procent.

Pentru șoferi, însă, aceasta nu ar însemna imediat apariția unui nou tip de pompă de benzină. Până în prezent, Comisia a anunțat E20 doar ca o posibilă reglementare viitoare.

În spatele acestei inițiative se află, în primul rând, speranța de a reduce consumul de combustibili fosili. În cazul E20, o parte mai mare din benzină este înlocuită cu bioetanol. Acesta este produs, de exemplu, din cereale, sfeclă de zahăr sau alte surse de biomasă.

Comisia Europeană subliniază în scrisoarea sa că un procent mai ridicat de biocombustibili ar putea juca un rol în decarbonizarea parcului auto existent. În același timp, aceasta atrage atenția asupra faptului că ar trebui luate în considerare eventualele probleme legate de compatibilitatea noului combustibil cu vehiculele mai vechi.

Va deveni alimentarea cu combustibil mai ieftină pentru șoferi?

Pentru șoferi, însă, o altă întrebare ar putea fi mai importantă: cât costă E20 la pompă?

Bioetanolul poate fi mai ieftin decât benzina fosilă. În același timp, însă, etanolul are un conținut energetic mai redus. Prin urmare, un vehicul are nevoie de mai mult combustibil pentru aceeași distanță.

Asta înseamnă că un preț mai mic pe litru nu duce automat la costuri de deplasare mai mici. Ceea ce contează este cât de mare este, de fapt, diferența de preț între E20 și benzina convențională și cât de mult crește consumul.

Prin urmare, pentru consumatori, o comparație a prețului pe kilometru parcurs ar fi mai relevantă decât simpla analiză a prețului pe litru.

În Germania se desfășoară deja un test cu E20

E20 se află deja în faza de testare practică în Germania încă din 2023. La acea vreme, în Mannheim a fost inaugurată prima pompă de alimentare cu E20. Testul pe flotă, limitat inițial la 85 de vehicule, a fost extins între timp. Conform datelor furnizate de producătorul CropEnergies, în 2025 au participat peste 80 de vehicule de la diferiți producători, dintre care aproximativ 50 alimentau regulat cu E20. După aproximativ 35.000 de litri, nu s-au înregistrat probleme tehnice.

Conform datelor furnizate de CropEnergies, până la sfârșitul lunii august 2025 s-au economisit peste 14.000 de kilograme de CO₂ în comparație cu benzina pur fosilă. Reducerea medie a emisiilor de gaze cu efect de seră datorată etanolului utilizat s-a situat, prin urmare, la 15%. Cifrele provin însă de la operatorul sau producătorul combustibilului și trebuie interpretate în consecință.

Aprobări pentru parcul în circulație

ADAC (RAR-ul din Germania) subliniază că problema nu este deloc simplă și că, mai mult, sunt necesare aprobări concrete din partea producătorilor de autovehicule. Acest lucru este valabil în special pentru vehiculele aflate deja în circulație. Abia după ce se clarifică compatibilitatea tehnică, un vehicul poate fi aprobat pentru acest combustibil.

E20 ar putea fi utilizat fără a fi nevoie de stații de alimentare noi

Un avantaj al noului combustibil: infrastructura existentă a stațiilor de alimentare ar putea fi, în principiu, utilizată în continuare.

Conform informațiilor furnizate de CropEnergies, testul efectuat pe flota din Mannheim a demonstrat că nu au fost necesare modificări fundamentale ale stațiilor de alimentare pentru amestecarea și distribuirea combustibilului. Acest lucru ar putea facilita introducerea sa.

Problema nu ține atât de mult de pompele de alimentare, cât de autorizația legală, de standardul privind combustibilul și de omologările vehiculelor.

Organizațiile de mediu și experții identifică și dezavantaje

Cu toate acestea, bioetanolul nu este în mod automat ecologic. Este decisiv din ce materii prime este produs și cum sunt acestea cultivate și prelucrate.

Prin urmare, în cadrul evaluării trebuie luate în considerare, printre altele, suprafețele cultivate, îngrășămintele, prelucrarea și transportul. La acestea se adaugă consumul mai ridicat de combustibil al vehiculelor care utilizează E20.

Acest aspect este contrabalansat de posibile reduceri ale emisiilor de CO₂ provenite din combustibilii fosili. ADAC subliniază faptul că, în funcție de procesul de producție, bioetanolul poate genera emisii de gaze cu efect de seră semnificativ mai reduse decât benzina fosilă.

Editor : Sebastian Eduard